Villarreal - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Villarreal - Barcelona Tipp zum La Liga Spiel am 27.08.2023 lautet: Der FC Barcelona hat sich beim zweiten Auftritt der Saison am Riemen gerissen und den ersten Erfolg der Spielzeit eingefahren. Zu Gast bei Villarreal wirft ein Auswärtssieg hohe Quoten ab.

Barcelona hat den Frust aus der Auftaktpartie gegen Getafe (0:0) schnell abgeschüttelt. Ein später 2:0-Erfolg war im Duell mit Cadiz ausreichend für den ersten Dreier der Saison. In Abwesenheit von Raphina (Rotsperre) gab Youngster Lamine Yamal sein Startelf-Debüt. Macht Barca bei Villarreal den nächsten Schritt, ist der zweite Sieg in Serie möglich.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Barcelona auf „Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore“:

Villarreal vs Barcelona Quoten Analyse:

Villarreal vs Barcelona Prognose: Der Vorteil von jugendlicher Leichtigkeit

Villarreal - Barcelona Statistik & Bilanz:

Villarreal hat bereits früh in der Saison offensichtliche Probleme, das gegnerische Tornetz zum Wackeln zu bringen. Zwei der drei abschließenden Vorbereitungsspiele endeten ohne einen eigenen Treffer. Ein Manko, das an den ersten beiden Spieltagen sichtbar wurde, denn bisher gelang dem gelben U-Boot noch kein Treffer aus dem Spiel heraus.

Bisher hat Villarreal den Sockel noch nicht umgestoßen, weshalb wir die Wette „Unter 2,5 Tore“ an dieser Stelle erwähnen wollen. Der von uns getestete Buchmacher Oddset hält es eher für unwahrscheinlich, doch nach zwei Barca-Spielen mit Unter 2,5 Toren in der Partie, ist eine aufgeführte Quote von 2,20 definitiv ein großer Anreiz.

Unser Villarreal - Barcelona Tipp: Sieg Barcelona & Über 1,5 Tore

Die Katalanen haben in den letzten direkten Duellen sieben von acht Partien für sich entschieden. In einem Vergleich, in dem beide Teams noch nicht vollkommen in der Saison angekommen sind, erwarten wir, dass sich die Qualität der Blaugrana durchsetzen wird.