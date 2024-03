Villarreal - Marseille Tipp, Prognose, Quoten |14.03.2024

Unser Villarreal - Marseille Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Im Rückspiel zwischen dem „Gelben U-Boot“ und OM ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. So setzen wir im Wett Tipp heute auf einen Torschützen.

Am Donnerstag werden in der Europa League die acht Viertelfinal-Tickets vergeben. Aus einigen Duellen ist allerdings schon etwas die Spannung raus. Dazu gehört auch der Vergleich zwischen Villarreal und Olympique Marseille. Die „Olympiens“ haben das Hinspiel in der Vorwoche daheim deutlich mit 4:0 gewonnen und stehen damit schon mit mehr als einem Bein in der Runde der letzten Acht.

Wir entscheiden uns beim Rückspiel mit einer Quote von 2,18 bei Bet-at-Home für die Wette „Aubameyang trifft“.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Marseille auf „Aubameyang trifft“:

Aubameyang traf schon im Hinspiel zwei Mal

Der Stürmer führt die EL-Torschützenliste mit neun Treffern an

Der Gabuner kommt in 37 Pflichtspielen für OM in dieser Saison auf 23 Tore



Villarreal vs Marseille Quoten Analyse:

Beim Marktwert liegen beide Vereine beinahe gleichauf. Für die Hausherren spricht im Rückspiel natürlich der Heimvorteil. Doch im Hinspiel hatten die Franzosen klar die Nase vorne.

So können sich die PayPal Wettanbieter bei der Villarreal vs Marseille Prognose auf keinen wirklichen Favoriten einigen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Schnitt von 2,26. Auf der Gegenseite gibt es durchschnittliche Quoten von 2,87 für einen Erfolg der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Villarreal vs Marseille Prognose: Wie verabschieden sich die Spanier aus dem Wettbewerb?

Unter Unai Emery feierte Villarreal große Erfolge wie den Europa-League-Sieg 2020/21 oder den Einzug ins Champions-League-Halbfinale in der Spielzeit 2021/22. Nach dem Abgang des Erfolgscoaches in die Premier League gab es beim „Gelben U-Boot“ keine Konstanz mehr auf dem Trainerposten. Marcelino, der die Mannschaft im November 2023 übernommen hat, war schon der vierte Mann innerhalb von 13 Monaten. Kurioserweise hatte Marcelino zu Beginn der Saison 2023/24 zunächst Olympique Marseille betreut.

Dort war der Spanier aber schon nach sieben Saisonspielen entlassen worden. Nach der La-Liga-Hinrunde stand der VCF lediglich auf Rang 13, mit vier Punkten Polster auf die Abstiegszone. In der Rückrunde läuft es nun für Villarreal deutlich besser. In der zweiten Saisonhälfte setzte es gerade mal eine Niederlage. Die Mannschaft ist in der Liga seit acht Spielen ungeschlagen (4S, 4U). In den letzten acht internationalen Heimspielen kassierte das „Submarino Amarillo“ auch nur eine Niederlage (5S, 2U).

Auch in Marseille gab es auf der Trainerbank in dieser Saison schon einige Bewegung. Nach der Entlassung von Marcelino übernahm Gennaro Gattuso. Der Italiener wurde aber am 20. Februar wieder vor die Tür gesetzt. Seitdem hat Jean-Louis Gasset das Sagen. Der Franzose war im Januar beim Afrika Cup nach der Vorrunde als Coach der Elfenbeinküste entlassen worden. Am Ende holten die „Elefanten“ mit Assistent Emerse Faé trotzdem den Titel. Bei Olympique scheint der Trainer aber nun sein Glück gefunden zu haben.

Alle fünf Pflichtspiele unter dem neuen Trainer konnte Olympique gewinnen. Vor allem die Offensive kam hier bei einem gesamten Torverhältnis von 18:3 wieder in Schwung. Damit hat OM nur noch einen Punkt Rückstand auf den ersten Europapokalplatz. Daheim sind die „Olympiens“ schon das ganze Jahr stark. Mit acht Siegen und fünf Remis bei 24:7 Toren ist Marseille 2023/24 das beste Heimteam der Ligue 1. Dafür steht der Verein mit zehn Punkten (2S, 4U, 6N) aus zwölf Gastspielen nur auf Rang 16 der Auswärtstabelle.

Villarreal - Marseille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Villarreal: 3:2 Betis Sevilla (A), 0:4 Olympique Marseille (A), 5:1 Granada (H), 3:1 Real Sociedad (A), 1:1 Getafe (H)

Letzte 5 Spiele Marseille: 2:0 Nantes (H), 4:0 Villarreal (H), 5:1 Clermont Foot (A), 4:1 Montpellier (H), 3:1 Shakhtar Donetsk (H)

Letzte Spiele Villarreal vs Marseille: 0:4 (A)



In der Vorwoche waren beide Teams zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander getroffen. Werte wie 3,05:0,27 xG und 7:0 Torschüsse sprachen klar für die Hausherren. Schon zur Pause führte OM mit 3:0.

Villarreal wird das Rückspiel sicher nicht abschenken und auf ein frühes Tor hoffen. Ihr bekommt bei Crazybuzzer eine Quote von 1,80, wenn die Hausherren am Donnerstag den ersten Treffer erzielen. Am besten und einfachsten könnt ihr das Angebot des Bookies mit der CrazyBuzzer Sportwetten App nutzen.

Unser Villarreal - Marseille Tipp: Aubameyang trifft

Ein Tipp auf das Rückspiel fällt schwer. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Gäste sich sogar eine Niederlage mit drei Toren Unterschied leisten Wir rechnen nicht damit, dass sich die Franzosen nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen. Dafür ist die Form der „Olympiens“ zu gut. Doch nach einem schnellen Führungstreffer der Hausherren könnte etwas Spannung aufkommen. Doch selbst bei dieser Ausgangslage drängt sich eine Wett-Alternative auf. Pierre-Emerick Aubameyang trug sich im Hinspiel zweimal in die Torschützenliste ein. Der Ex-Dortmunder führt die EL-Torschützenliste mit neun Treffern an.