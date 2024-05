Villarreal - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten 19.5.2024

Unser Villarreal - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 19.05.2024 lautet: Obwohl die Königlichen den Titel in La Liga schon längst sicher haben, lässt die Truppe von Coach Carlo Ancelotti nicht locker. Auch im Wett Tipp heute ist mindestens ein Remis drin.

Die Meisterschaft hat Real in dieser La-Liga-Saison schon längst souverän unter Dach und Fach gebracht. Die Königlichen können die Spielzeit in ihrem Lieblings-Wettbewerb aber noch krönen. Doch bevor man am 1. Juni in Wembley im Kampf um den Henkelpott der Champions League auf den BVB trifft, stehen noch zwei Liga-Spiele an. Am Sonntag sind “Los Blancos” beim formstarken Villarreal CF zu Gast.

Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,78 bei Sunmaker für die Wette “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Real Madrid auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Real hat in dieser La-Liga-Saison erst eine Niederlage kassiert

Villarreal hat gerade mal 6 von 50 Duellen gegen Real für sich entschieden

Die Königlichen sind seit 30 Liga-Partien ungeschlagen



Villarreal vs Real Madrid Quoten Analyse:

Wenig überraschend schicken die besten Buchmacher den souveränen Spitzenreiter bei der Villarreal vs Real Madrid Prognose als Favoriten auf den Rasen. Da für die Gäste aber nicht mehr so viel auf dem Spiel steht, fällt der Unterschied nicht allzu deutlich aus.

Für einen Heim-Dreier bekommt ihr Quoten zwischen 3,20 und 3,40. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten aber auch nur auf einen Schnitt von knapp über 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Villarreal vs Real Madrid Prognose: Folgt Reals 10. Sieg in Serie?

Im Oktober 2022 musste Villarreal seinen Erfolgscoach Unai Emery in die Premier League zu Aston Villa ziehen lassen. Danach gab es, vor allem in der laufenden Spielzeit, ein großes Kommen und Gehen auf der Trainerbank. Seit November 2023 wird das “Gelbe U-Boot” von Marcelino betreut. Er ist der dritte Coach des Klubs in dieser Saison nach Quique Setien und Pacheta. Nach der Hinrunde stand die Mannschaft mit gerade mal fünf Siegen aus den ersten 19 Partien lediglich auf Rang 13.

In der Rückrunde läuft es für den VCF nun deutlich besser. Nur drei Teams haben in der zweiten Saisonhälfte besser gepunktet als das “Submarino Amarillo”. An den letzten sechs Spieltagen ging Villarreal auch nur einmal als Verlierer vom Feld. Das 1:0 am Montag in Girona war der vierte Sieg in diesem Zeitraum. Doch die Aufholjagd könnte zu spät kommen. Die Männer von Coach Marcelino stehen auf Rang 8 und haben weiterhin drei Punkte Rückstand auf den UEFA-Conference-League-Rang.

Im ersten Spiel nach dem Einzug ins Finale der Königsklasse hatte Real-Coach Carlo Ancelotti im großen Stil rotiert. Doch auch die B-Elf von Madrid gewann mit 4:0 in Granada. Am Montag daheim gegen Alaves durfte dann wieder die Stammelf ran, die natürlich für das Champions-League-Endspiel in Form bleiben muss. Hier siegten die Königlichen locker mit 5:0. So lässt der neue Meister in dieser Saison nicht locker. In 36 Liga-Partien setzte es nur eine Niederlage.

Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt 17 Punkte. Zudem ist Real seit vier Liga-Spielen ohne Gegentor. Der Erfolg gegen Alaves war der neunte Liga-Sieg in Folge. Im Tor meldete sich zudem vor kurzem der lange verletzte Thibaut Courtois zurück. Auf der Gegenseite hatte sein Vertreter Andriy Lunin mit einem Schnitt pro Spiel von 0,65 Gegentoren den besten Wert in La Liga. So hat Trainer Ancelotti im Endspurt der Saison nun die Qual der Wahl zwischen den Pfosten.

Villarreal - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Villarreal: 1:0 Girona (A), 3:2 Sevilla (H), 2:3 Celta Vigo (A), 3:0 Rayo Vallecano (H), 2:1 Almeria (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 5:0 Deportivo Alaves (H), 4:0 Granada (A), 2:1 Bayern München (H), 3:0 Cadiz (H), 2:2 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Villarreal vs Real Madrid: 1:4 (A), 3:2 (A), 2:3 (H), 2:1 (H), 0:0 (H)



In 50 Duellen gegen Real ging Villarreal lediglich sechsmal als Sieger vom Feld. Demgegenüber stehen 16 Remis und 28 Niederlagen. Vier der sechs Erfolge gegen die Königlichen feierte der VCF vor den eigenen Fans.

Die Bilanz der letzten sechs Vergleiche gegen das Weiße Ballett kann sich für das “Gelbe U-Boot” mit zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen sehen lassen. Das Hinspiel in dieser Spielzeit im Bernabeu ging allerdings mit 4:1 deutlich an “Los Blancos”.

In den vergangenen vier Aufeinandertreffen fielen insgesamt 18 Treffer. Wird der Wert von 3,5 Toren auch am Sonntag übertroffen, bekommt ihr dafür bei Bwin eine Quote von 2,00. Am einfachsten spielt ihr Tipps bei diesem Anbieter über die Bwin App.

Unser Villarreal - Real Madrid Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Im Endspurt der Saison ist Villarreal endlich in Form gekommen und konnte am letzten Spieltag sogar beim Überraschungsteam aus Girona mit 1:0 gewinnen. Der VCF hofft im Endspurt noch auf ein Europapokal-Ticket. Mehr als einen Punkt trauen wir dem “Submarino Amarillo” gegen Real aber nicht zu. Die Königlichen schenken die Liga-Saison nicht ab und versuchen fürs CL-Finale in Topform zu bleiben. In der gesamten La-Liga-Spielzeit kassierten die Madrilenen lediglich eine Pleite. Auch der direkte Vergleich spricht für “Los Blancos”. Allerdings dürfte die Serie des neuen Meisters ohne Gegentor zu Ende gehen.