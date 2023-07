Vondrousova - Jabeur Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Vondrousova - Jabeur Tipp zum Wimbledon 2023 Damen Finale lautet: Beide Spielerinnen haben ein tolles Turnier gespielt und stehen vor ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Rasenspezialistin Ons Jabeur müsste am Ende knapp die Nase vorne haben.

Dieses Finale musste man für Wimbledon 2023 nicht unbedingt auf dem Zettel haben: Bei den Damen trifft die Nummer 6 der Welt Ons Jabeur auf die ungesetzte Marketa Vondrousova. Eine der beiden Spielerinnen wird am Samstag ihren ersten Major-Titel gewinnen. Die Tunesierin stand bei ihren letzten fünf Grand-Slam-Turnieren dreimal im Endspiel. Die Tschechin hatte zuvor lediglich 2019 um den Titel bei den French Open gekämpft. Die Wettquoten rechnen eher nicht mit der ungesetzten Spielerin. Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.89 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Jabeur mit Games HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Vondrousova vs Jabeur auf „Sieg Jabeur mit Games HC -3,5″:

Jabeur kommt seit 2021 auf Rasen auf eine Bilanz von 28:5.

Die Tunesierin hat in Wimbledon 2023 schon 3 Top-10-Spielerinnen besiegt.

Vondrousova steht auf Platz 42 der Weltrangliste - Jabeur auf Rang 6.

Vondrousova vs Jabeur Quoten Analyse:

Da die Tschechin als ungesetzte Spielerin ins Wimbledon-Finale eingezogen ist, geht sie bei der Vondrousova vs Jabeur Prognose aus Sicht der Tennis-Buchmacher auch als klare Außenseiterin auf den Court. Ein Sieg der Nummer 42 der Welt wird mit durchschnittlichen Quoten von 2.73 belohnt. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Tunesierin Quoten im Schnitt von 1.48.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Vondrousova vs Jabeur Prognose: Sind bei Jabeur aller guten Dinge 3?

Marketa Vondrousova konnte in ihrer Karriere erst ein WTA Turnier gewinnen (Biel 2017). Nachdem die Tschechin 2019 ins French-Open-Finale eingezogen war, erreichte sie mit Rang 14 der Weltrangliste ihr Karrierehoch. Zudem stand die Spielerin aus Sokolov 2021 im Olympischen Finale von Tokio. Im Vorjahr konnte sie wegen einer Verletzung nur 13 Matches bestreiten. Doch in Wimbledon, wo sie bisher noch nie über die zweite Runde hinausgekommen ist, hat sie zur alten Stärke zurückgefunden.

Vor dem diesjährigen Wettbewerb im All England Club stand die 24-jährige in ihrer Karriere auf Gras bei einer Bilanz von 4:11. Im diesjährigen Halbfinale beim 6:3, 6:3 machte sie aber kurzen Prozess mit Elina Svitolina (WTA Nr. 76). Noch nie zuvor war bei den Damen in Wimbledon eine ungesetzte Spielerin ins Finale eingezogen. Vondrousova ist mit 139 Return-Punkten nach dem ersten Aufschlag in dieser Statistik in SW19 die stärkste Spielerin. Ihre letzten 4 Finals auf der Tour hat die Tschechin jedoch allesamt verloren.

Ons Jabeur hat ein Ziel: Sie möchte als erste arabische und muslimische Spielerin einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Bei den Endspielen im Vorjahr von Wimbledon und bei den US-Open verpasste die Tunesierin ihren Traum nur knapp. Nun soll es im dritten Anlauf klappen. Schaut man sich ihre Gegnerinnen bei diesem Turnier an, wäre ein Sieg wohl nicht unverdient. Die Nummer 6 der Welt setzte sich auf dem Weg ins Finale gleich gegen drei Top-10-Spielerinnen durch (Kvitova, Rybakina, Sabalenka).

Dreimal hatte die 28-jährige in SW19 den ersten Satz verloren. Wenn sie auch dieses Mal den ersten Durchgang abgibt, wird das von Buchmacher Bet365, der mit der Bet365 App überzeugen kann, mit einer Quote von 2.50 belohnt. Auch gewann Jabeur an der Church Road 80 Prozent der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag. Das ist der Bestwert im laufenden Wettbewerb. In Tour-Level-Endspielen steht die Tunesierin bei 4:7. Zwei ihrer 4 Siege feierte sie auf Gras. Keine Spielerin hat seit Anfang 2021 mehr Matches auf Rasen gewonnen.

Vondrousova - Jabeur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Vondrousova: 2:0 Svotolina, 2:1 Pegula, 2:1 Bouzkova, 2:0 Vekic, 2:0 Kudermetova

Letzte 5 Spiele Jabeur: 2:1 Sabalenka, 2:1 Rybakina, 2:0 Kvitova, 2:1 Andreescu, 2:0 Bai

Letzte Spiele Vondrousova vs Jabeur: 2:0, 2:1, 1:2, 0:2, 0:2

Nach 6 Duellen ist der direkte Vergleich beider Spielerinnen ausgeglichen. Vondrousova gewann das erste Aufeinandertreffen im Jahr 2015 in Prag sowie die letzten beiden Partien in diesem Jahr (Australian Open, Indian Wells). Dazwischen ging Jabeur dreimal als Siegerin vom Court. Die Tunesierin entschied 2021 in Eastbourne auch das einzige Kräftemessen auf Rasen für sich.

Unser Vondrousova - Jabeur Tipp: Sieg Jabeur mit Games HC -3,5

Sicher hat Vondrousova in Wimbledon auf dem Weg ins Finale auch vier gesetzte Gegnerinnen geschlagen und hat im direkten Vergleich in diesem Jahr gegen Jabeur klar die Nase vorne. Was die Tunesierin in SW19 aber gegen die Top-10-Damen Petra Kvitova, Elena Rybakina und Aryna Sabalenka gezeigt hat, war im wahrsten Sinne des Wortes „ganz großes Tennis“. Diese Erfolge haben der Nummer 6 der Welt viel Selbstvertrauen verliehen. Da auch die Erfahrung für Jabeur spricht, kommen wir zu einer ähnlichen Einschätzung wie die Bookies.