WAC - Austria Wien Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2024

Unser WAC - Austria Wien Sportwetten Tipp zum Bundesliga Europacup Play-Offs Spiel am 21.05.2024 lautet: Die Gäste gewannen unter Interimstrainer Christian Wegleitner ihr erstes Spiel. In unserem Wett Tipp heute stellen wir einen erneuten Erfolg der Wiener in Frage.

Ein hochverdienter 2:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz im ersten Spiel unter der Anleitung von Interimstrainer Christian Wegleitner ist ein gutes Signal, mehr aber nicht. Austria Wien muss im Europacup-Play-Offs-Spiel zum WAC reisen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist keine zwei Wochen her. Damals gewann der Wolfsberger AC deutlich 4:0.

Die Hausherren sind in bestechender Form, feierten zuletzt drei Siege in Serie und haben das heimische Publikum für diese wichtige Paarung im Rücken. In unserem Wett Tipp heute spielen wir bei Interwetten eine Quote von 2,00 für „WAC gewinnt mindestens eine Halbzeit“.

Darum tippen wir bei WAC vs Austria Wien auf „WAC gewinnt mindestens eine Halbzeit“:

Die Form spricht für den WAC (3 Siege in Serie).

Austria Wien hat zuletzt nur eines von 5 Liga-Spielen gewonnen.

Austria Wien hat in der Ferne ein negatives Torverhältnis von 15:20.



WAC vs Austria Wien Quoten Analyse:

Die Sportwetten-Anbieter haben noch kein Vertrauen in die gute Form der Hausherren und geben für einen Sieg der Wölfe Quoten bis 3,25. Habt ihr das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams noch im Hinterkopf, wisst ihr, dass eine Freebet nicht die schlechteste Option ist.

Austria Wien hat nur drei der letzten zehn Liga-Spiele gewonnen, wird in der Ferne aber mit Siegquoten zwischen 2,15 und 2,26 als leichter Quotenfavorit ausgeschrieben. Wir würden einen Auswärtssieg der Gäste in deren aktueller Verfassung nicht anrühren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

WAC vs Austria Wien Prognose: Kein stabiles Gerüst

Ein katastrophaler Saisonstart hat den seit Jahren kriselnden Wienern früh in der Spielzeit die Chance auf die Meisterrunde genommen. Nur ein Sieg aus den ersten neun Liga-Spielen war ernüchternd für die Austria, ebenso wie zuletzt nur drei Siege aus zehn Partien.

Auswärts haben die Violetten schon oft unter ihren schwachen Auftritten gelitten, die Hälfte ihrer Gastauftritte verloren (8/16) und dabei ein negatives Torverhältnis von 15:20 Treffern aufgebaut.

Umso schwieriger wird es für Interimstrainer Christian Wegleitner, den Erfolg aus seinem ersten Spiel (2:1 vs. BW Linz) beim Wolfsberger AC zu wiederholen. Beide Mannschaften sind nicht gerade das, was im Lehrbuch für eine starke Defensive zu finden ist.

Der Wolfsberger AC hat bereits 46,4 erwartbare Gegentore hingenommen, ist damit aber immer noch besser aufgestellt als Austria Wien mit 47,1 erwartbaren Gegentreffern. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften profitierten die Wölfe von ihrer effizienten Chancenverwertung, hatten aber auch im Vergleich der erwartbaren Tore (2,10:1,46 xG) klare Vorteile.

WAC - Austria Wien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele WAC: 3:1 WSG Tirol (H), 4:0 Austria Wien (A), 1:0 Altach (A), 0:2 BW Linz (H), 2:1 Austria Lustenau (A).

Letzte 5 Spiele Austria Wien: 2:1 BW Linz (A), 0:4 WAC (H), 0:2 Austria Lustenau (A), 2:2 Altach (H), 0:1 WSG Tirol (A).

Letzte 5 Spiele WAC vs. Austria Wien: 4:0 (A), 0:1 (H), 1:0 (H), 0:0 (A), 1:0 (A).



Die Lavanttaler haben zuletzt ein Momentum aufgebaut, drei Siege in Serie gefeiert und insgesamt sieben Tore in den letzten beiden Liga-Spielen erzielt. Sogar ein 0:1-Rückstand zur Halbzeit gegen WSG Tirol nahm der Schmid-Auswahl am vorangegangenen Spieltag nicht den Mut. Nach der Pause drehte der WAC die Partie und gewann schließlich mit 3:1.

Fünf der sechs vorangegangenen Begegnungen haben die Kärntner für mindestens einen eigenen Treffer genutzt. Den Veilchen hingegen blieb in drei der letzten fünf Partien ein eigener Torjubel verwehrt.

Bis auf WSG Tirol (30,8 Prozent) war kein Team der österreichischen Bundesliga in den eigenen Abschlüssen ungenauer als Austria Wien (32,1 Prozent) und gab eine geringere Rate seiner Schüsse auf den gegnerischen Kasten ab.

Seid ihr für ein gerechtfertigtes Risiko bereit, solltet ihr euch in den Sportwetten Apps über die Quoten für „WAC gewinnt ohne Gegentor“ informieren. Bei Interwetten findet ihr zur Zeit eine grandiose Quote von 5,50.

Unser WAC - Austria Wien Tipp: WAC gewinnt mindestens eine Halbzeit

Die Form der Hausherren, der Austragungsort dieser Begegnung sowie die Erinnerungen an den letzten Vergleich geben dem WAC mehrere kleine Vorteile. Austria Wien hat sich im Angriff selten effizient gezeigt und zuletzt drei von fünf Partien ohne eigenen Treffer abgeschlossen.