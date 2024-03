Wales - Finnland Tipp, Prognose & Quoten | 21.03.2024

Unser Wales - Finnland Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 21.03.2024 lautet: Das Cardiff City Stadium, wo das EM 2024 Playoff-Spiel zwischen Wales und Finnland stattfindet, fasst mehr als 33.000 Plätze. Im Wett Tipp heute haben die Hausherren einen leichten Vorteil.

Individuell hat der walisische Kader etwas bekanntere Namen zu bieten. Ein Großteil der Spieler verdient sein Geld in der ersten und zweiten englischen Liga. Im finnischen Aufgebot zählen Torhüter Lukas Hradecky, Teemu Pukki und Glen Kamara zu den Säulen der Mannschaft.

Mit dem Heimvorteil im Rücken erhält Wales in unserem Wett Tipp heute Rückendeckung. Wir spielen eine Wette auf „Sieg Wales“. Die Quote von 1,90 bei Happybet ist eine der besten auf dem Markt.

Darum tippen wir bei Wales vs Finnland auf „Sieg Wales“:

Wales vs Finnland Quoten Analyse:

Beide Nationalmannschaften belegten in ihrer jeweiligen Qualifikationsgruppe den dritten Platz. Auf dem heimischen Rasen sind die Waliser mit Wettquoten bis 1,93 als Favorit eingestuft.

Finnland konnte in der Gruppenphase fünf von zehn Partien ohne Gegentor abschließen. Die Defensive der Gäste verleiht der maximalen Siegquote von 4,75 den nötigen Reiz, um mit einem Sportwetten Gutschein einen Versuch zu unternehmen.

Wales vs Finnland Prognose: Positiver Trend der Waliser

Robert Page dürfte mit den zuletzt gezeigten Leistungen seiner Auswahl zufrieden sein. Seit September 2023 sind die Drachen in sechs Länderspielen ungeschlagen (3S, 3U). Im eigenen Land wurde sogar Kroatien mit 2:1 geschlagen.

Wales (180,05 Millionen Euro) hat einen deutlich höheren Kader-Marktwert als Finnland (34,95 Mio.) und in der Summe qualitativ deutlich stärkere Spieler im Team. Zudem belegen die Hausherren in der FIFA-Weltrangliste einen deutlich höheren Platz (29.) als die Finnen (60.).

Darüber hinaus hat die Page-Auswahl seit drei Heimspielen nicht mehr verloren. Bevor gegen die Türkei ein Unentschieden auf der Anzeigetafel zu sehen war (1:1), gewannen die Drachen zwei Heimspiele in Folge (2:1 vs. Kroatien, 4:0 vs. Gibraltar).