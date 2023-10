Wales – Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Wales - Kroatien Tipp zum EM Quali Spiel am 15.10.2023 lautet: Wir rechnen mit einem engen Spiel, in dem wir den Kroaten leichte Vorteile einräumen, das Remis aber nicht komplett ausschließen.

Wales wurde kürzlich im Testspiel gegen Fußballzwerg Gibraltar seiner Favoritenrolle gerecht und lag bereits zur Pause mit 4:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel sollte sich am Ergebnis nichts mehr ändern. Den Kroaten mangelte es im Spitzenspiel gegen die Türkei am Zug zum Tor. Trotz mehr als 60 Prozent Ballbesitz sprangen kaum Großchancen heraus. Anders die Gäste, die am Ende einen 1:0-Erfolg verbuchten.