Wales - Polen Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Wales - Polen Sportwetten Tipp zum EM 2024 Playoffs Spiel am 26.03.2024 lautet: Das Duell zwischen den Drachen und den Adlern um einen Platz in der EM-Gruppe D verspricht viel Spannung. Wir sehen die Gäste im Wett Tipp heute knapp vorne.

In den Halbfinal-Spielen der EM-2024-Playoffs im Pfad A setzten sich am Donnerstagabend mit Polen und Wales die beiden Favoriten souverän durch. Die Polen feierten einen klaren 5:1-Heimsieg gegen Estland. Die Waliser besiegten vor den eigenen Fans Finnland mit 4:1. Am Dienstag kommt es nun zwischen beiden Nationen in Cardiff zum Showdown um das Ticket für die Europameisterschaft. Die Wettquoten können sich bei diesem Duell auf keinen Favoriten festlegen.

Wir kommen aber zu einem Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,70 bei Interwetten die Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Wales vs Polen auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Polen war bei den letzten großen Turnieren Stammgast

Wales ist seit 51 Jahren ohne Sieg gegen Polen

Die Drachen konnten nur eines von 10 Duellen gegen die Weiß-Roten für sich entscheiden



Wales vs Polen Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste sind beide Nationen auf den Plätzen 29 und 30 Nachbarn. Natürlich kommt für die Drachen auch noch der Heimvorteil dazu. Der scheint bei den besten Buchmachern aber keine allzu große Rolle zu spielen.

Denn die Gastgeber liegen mit durchschnittlichen Siegquoten nach 90 Minuten von 2,81 sogar minimal hinten. Der Unterschied ist aber kaum messbar. Denn für einen Erfolg der Adler in der regulären Spielzeit gibt es Quoten im Schnitt von 2,76. Bei so einem engen Duell lohnt auch ein Blick auf die Quoten für ein Remis. Hier bekommt ihr eine Durchschnitts-Quote von 3,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wales vs Polen Prognose: Können die Drachen ihre Heimstärke geltend machen?

Wales hatte es in der regulären Quali für die Europameisterschaft in der Gruppe D nur auf Platz 3 hinter der Türkei und Kroatien geschafft. Allerdings waren die Drachen mit einem 2:1 gegen die Kroaten und einem 1:1 gegen die Türken sehr heimstark. Insgesamt holte man gegen Luka Modric und Co. aus zwei Vergleichen vier Punkte. Ein besseres Abschneiden in der Endabrechnung ließen die Männer von Coach Rob Page aber gegen Armenien liegen. Hier verloren die Briten daheim mit 2:4 und holten auch auswärts im Rückspiel nur ein 1:1.

Obwohl die Drachen mit nur einem Punkt aus sechs Spielen der Nations League 2022/23 den Abstieg in die Liga B hinnehmen mussten, reichte das grundsätzlich gute Ranking in diesem Wettbewerb zur Teilnahme an den EM-Playoffs. Im Halbfinale gegen Finnland lagen die Hausherren schon nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Am Ende reichte es bei nur 41 Prozent Ballbesitz zu einem 4:1. Die Auswahl ist schon seit sieben Länderspielen ungeschlagen (4S, 3U).

Polen nahm an den letzten vier Europameisterschaften und den letzten zwei Weltmeisterschaften teil. In der Quali für die EM 2024 schafften es die „Bialo-czerwoni“ in ihrer Gruppe allerdings auch nur auf Rang 3, vier Punkte hinter Albanien und Tschechien. Vor allem auswärts hatten die Weiß-Roten Probleme. Die Gastspiele in Tschechien, Moldawien und Albanien gingen alle verloren. Ein Sieg glückte lediglich bei den Färöer. Dafür holte man in vier Heimspielen acht von zwölf möglichen Punkten

In der Nations League konnten die Polen in der Gruppe A4 mit sieben Punkten die Klasse halten, was am Ende auch für die Teilnahme an den EM-Playoffs reichte. Am Donnerstag feierten die Männer von Coach Michal Probierz im Halbfinale einen souveränen 5:1-Erfolg gegen das chancenlose Estland. Die Gäste mussten ab der 27. Minute auch mit einem Mann weniger auskommen. Am Ende sprachen 85 Prozent Ballbesitz und 25:1 Torschüsse klar für die Adler, die nun schon seit fünf Länderspielen ohne Niederlage sind (3S, 2U).

Wales - Polen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wales: 4:1 Finnland (H), 1:1 Türkei (H), 1:1 Armenien (A), 2:1 Kroatien (H), 4:0 Gibraltar (H)

Letzte 5 Spiele Polen: 5:1 Estland (H), 2:0 Lettland (H), 1:1 Tschechien (H), 1:1 Moldawien (H), 2:0 Färöer (A)

Letzte 5 Spiele Wales vs Polen: 0:1 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 2:3 (H)



Beide Nationen kreuzten schon zehn Mal die Klingen. Die Waliser kommen bei dieser Paarung nur auf einen Sieg und zwei Remis. Der einzige Erfolg stammt schon aus dem März 1973 und der Quali für die WM 1974. Damals feierten die Briten einen 2:0-Heimsieg. Eines der beiden Remis kam auswärts im Mai 1991 bei einem Testspiel zustande (0:0). Das zweite Unentschieden stammt wieder aus der WM-Quali. Im Kampf um die Teilnahme an der Endrunde 2002 gab es in Warschau ebenfalls ein torloses Remis. Zuletzt standen sich beide Mannschaften in der Nations League 2022/23 gegenüber. Hier entschieden die Polen beide Partien für sich.

Auf ein 2:1 daheim folgte ein 1:0 in Cardiff. Am Donnerstag kamen die beiden Mannschaften zusammen auf neun Treffer. So dürfte im direkten Duell die Wette „Beide Teams treffen“ auch durchaus Sinn machen. Für diesen Tipp bekommt ihr bei Betway die Bestquote von 2,00. Neukunden des Anbieters sollten sich den Betway Sportwettenbonus sichern. Hier erhaltet ihr 100 Prozent auf die erste 3er Kombiwette bis zu 100 Euro.

Unser Wales - Polen Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Auf der einen Seite sind die Waliser sehr heimstark, doch auf der anderen Seite sind die Polen ein Angstgegner der Drachen. So erwarten wir auch dieses Mal ein extrem enges und spannendes Spiel, das gut und gerne in die Verlängerung gehen kann.

Da die „Bialo-czerwoni“ seit 2004 keine EM-Endrunde mehr verpasst haben und so eine gute Bilanz gegen die Briten vorweisen können, trauen wir den Gästen am Dienstag auch mindestens ein Remis in der regulären Spielzeit zu.

Zudem waren beide Mannschaften in ihren Halbfinal-Duellen sehr treffsicher. So können wir unsere Wette bedenkenlos mit dem Zusatz „Beide Teams treffen“ ergänzen.