Walldorf - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 13.08.2023

Unser Walldorf - Union Berlin Tipp zum DFB Pokal Spiel am 13.08.2023 lautet: Union Berlin hat eine aufregende Saison im Blick. Im Pokal erwarten wir eine blitzsaubere Defensive und einen souveränen Erfolg des Bundesligisten.

Nach der Aufstiegssaison 2018/19 sah Union Berlin erstmals das Licht der Bundesliga. Statt über Jahre hinweg gegen den Abstieg zu spielen, haben sich die Eisernen kontinuierlich nach oben gearbeitet, ohne dabei die eigenen Werte zu verraten. Als zukünftiger Champions-League-Teilnehmer ist der Bundesligist der klare Favorit in diesem Spiel.

Astoria Walldorf hingegen hält sich mittlerweile seit neun Jahren in der Regionalliga Südwest. Die vergangenen drei Spielzeiten beendete das Team von Matthias Born jeweils auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Unser Tipp: „Union gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,60 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Walldorf vs Union Berlin auf „Union gewinnt ohne Gegentor“:

Walldorf vs Union Berlin Quoten Analyse:

Nach einer Absenz von sechs Jahren hat Astoria Walldorf wieder die Berechtigung, am DFB-Pokal teilzunehmen. Damals zogen die Gastgeber ins Achtelfinale ein, ehe sie nach einem Elfmeterschießen gegen Arminia Bielefeld ausschieden. Am Wochenende ist der Regionalligist mit Quoten von 17,00 bis 28,00 der klare Außenseiter.

Union Berlin kommt aus den freudigen Nachrichten nicht mehr raus. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2018/19 hat sich die Mannschaft aus Köpenick stetig verbessert. Die Aktivitäten in der aktuellen Transferperiode stimmen damit überein. Unter diesen Voraussetzungen machen sich auch die neuen Wettanbieter mit Quoten bis 1,10 keine Sorgen um den Bundesligisten.

Walldorf vs Union Berlin Prognose: Starke Defensive, bärenstarke Standards

Es kann nicht abgestritten werden, dass Union Berlin in spielerischer Hinsicht in der vergangenen Saison an die eigenen Grenzen gestoßen ist. Aus dem Spiel heraus erzielten die Köpenicker nur 25,00 erwartbare Tore (16.).