Warriors - Nuggets Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2024

Darum tippen wir bei Warriors vs Nuggets auf „Sieg Nuggets mit HC -3″:

Warriors vs Nuggets Quoten Analyse:

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten liegt bei einer Quote von 1,90 bei 233,5 Punkten und somit etwas über dem Durchschnitt der Liga. Wer auf eine punktereiche Partie in San Francisco tippen möchte, sollte sich die NEObet Freiwette ohne Einzahlung nicht durch die Finger gehen lassen.

Die Warriors starteten stark in die laufende Saison und konnten sechs der ersten acht Spiele gewinnen. Danach folgte jedoch eine enorm schwache Phase, in der zwölf von 16 Partien abgegeben wurden. Zuletzt zeigte die Formkurve des Teams zumindest wieder etwas nach oben und es konnten sechs der letzten neun Begegnungen gewonnen werden. Mit einer Bilanz von 16-17 stehen die Dubs jedoch momentan nur auf Rang 11 im Westen und somit außerhalb der Play-In Plätze.

Der Angriff der Dubs liegt dabei mit einem Rating von 116,9 etwas über dem Liga-Schnitt, das Defensiv Rating bleibt mit einem Wert von 116,2 jedoch unterdurchschnittlich. So steht ein Net Rating von +0,6 zu Buche, was im Ligavergleich nur für Platz 15 reicht. An der Produktion des 35-jährigen Superstars der Dubs liegt die schwache Leistung in dieser Saison jedoch nicht. Stephen Curry legt im Schnitt 28 Punkte, 4,5 Assists und 4,5 Rebounds auf und zeigt sich gewohnt effizient im Abschluss.