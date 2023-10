Wehen Wiesbaden - HSV Tipp, Prognose, Quoten | 07.10.2023

Unser Wehen Wiesbaden - HSV Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: In einem Match mit mehr als zwei Toren werden beide Teams zumindest einmal jubeln.

Der Hamburger SV auswärts bei Aufsteigern - das passte im Jahr 2023 überhaupt nicht zusammen. Mit einer Pleite am Samstag könnten die Rothosen eine Negativmarke aus dem Jahr 1995 egalisieren. Allerdings gastieren sie bei einem Gegner, der nach starker Anfangsform zuletzt eher nur noch Punktelieferant war.

Wehen Wiesbaden will den freien Fall stoppen und zu Hause wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Nachdem sich die Hamburger zuletzt bei Aufsteigern schwach präsentierten, meiden wir Siegwetten und tendieren eher zum Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano .

Darum tippen wir bei Wehen Wiesbaden vs HSV auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Wehen Wiesbaden vs HSV Quoten Analyse:

Wenn man um die Leistungen der Hamburger in Auswärtsspielen Bescheid weiß, dann lässt sich diese Wett-Alternative, bestenfalls unter Verwendung des Betano Gutscheins , sicherlich probieren. Zumindest einen Treffer trauen die Bookies den Hessen zu, wie an Quoten von höchstens 1,50 für die Wettoption „Beide Teams treffen“ klar ersichtlich wird.

Wehen Wiesbaden vs HSV Prognose: Leistet der HSV Aufbauhilfe?

Nach einem starken Start des SV Wehen Wiesbaden in die Zweitliga-Saison, als die Hessen nach drei Spieltagen sieben Punkte und damit zusammen mit dem HSV und Magdeburg die meisten hatten, befindet sich der Aufsteiger aktuell im freien Fall. Aus den letzten fünf Zweitliga-Spielen holte dieser nur noch einen einzigen Punkt.

In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht der SVWW damit auf dem letzten Platz. Die letzten vier Pflichtspiele verlor Wehen Wiesbaden am Stück, wobei darunter auch die knappe 2:3-Pleite im DFB-Pokal gegen RB Leipzig war. Bei jeder der letzten vier Schlappen kassierten die Hessen mindestens zwei Gegentore.

Mit insgesamt sechs eigenen Toren stellt das Team von Trainer Markus Kauczinski die zweitschwächste Offensive. Die Treffer stammen von den ersten sechs Spieltagen, als Wehen jeweils genau einmal traf, zuletzt blieb der Klub zweimal in Folge ohne Tor.

Das letzte Heimspiel gegen Mitaufsteiger Elversberg ging mit 0:2 verloren, nachdem man in der heimischen BRITA-Arena zuvor saisonübergreifend sechs Ligaspiele in Folge ungeschlagen geblieben war und vier dieser Partien für sich entscheiden konnte.

Wehen Wiesbaden - HSV Statistik & Bilanz:

Der HSV meldete sich indes mit einem 1:0-Heimsieg im Topspiel gegen Düsseldorf zurück, auch wenn dieser etwas glücklich war: Das entscheidende Tor fiel in der 83. Minute vom Elfmeterpunkt, sieben Zeigerumdrehungen nachdem die Fortuna eine Rote Karte bekam. Durch den Dreier steht der HSV auf Platz 2, punktgleich mit Spitzenreiter St. Pauli.

Vor dem Erfolg über F95 gastierten die Rothosen bei den beiden anderen Aufsteigern Elversberg und Osnabrück und verloren beide Spiele 1:2. Für die SVE war dies damals der erst zweite Saisonsieg, für den VfL am siebten Spieltag gar der erste und bislang einzige.

Mit Auswärtspartien bei Aufsteigern haben die Hamburger offenbar ihre Probleme. Denn: Alle vier Auswärtsspiele bei Aufsteigern im Jahr 2023 haben sie verloren. In der Vorsaison gab es Pleiten in Kaiserslautern und Magdeburg. Fünf Auswärts-Begegnungen bei aufgestiegenen Teams in Folge hat zuletzt der FSV Mainz im Jahr 1995 verloren.