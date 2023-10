Weißrussland - Rumänien Tipp, Prognose, Quoten | 12.10.2023

Unser Weißrussland - Rumänien Tipp zum EM Quali Spiel am 12.10.2023 lautet: Rumänien hat sich durch sechs ungeschlagene Qualifikationsspiele auf den zweiten Platz der Gruppe I gesetzt. Bisher haben sich die Gäste auf ihre Offensive verlassen können.

Im Gegensatz zu Rumänien hat die Auswahl Weißrusslands schon vier Niederlagen während dieser EM-Qualifikation einstecken müssen. Zuletzt blieb Belarus in zwei von drei Partien ungeschlagen. Allerdings hatte die Defensive in den vorangegangenen Spielen der Gruppe I mehrere Aussetzer und ließ elf Gegentore zu.

Rumänien könnte weitere folgen lassen. Die Gäste haben neun Tore in sechs Begegnungen erzielt und das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden. Wir erwarten erneut eine ausgeglichene Partie und setzen auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,15 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Weißrussland vs Rumänien auf „Beide Teams treffen“:

Weißrussland vs Rumänien Quoten Analyse:

Die Gäste konnten bislang eine Niederlage in der EM-Qualifikation verhindern. Stattdessen holten die Tricolorii drei Unentschieden und gingen nach drei Partien als Sieger vom Feld. Ein vierter Erfolg ist auch für die neuen Wettanbieter mit Quoten bis 1,61 denkbar.

Weißrussland vs Rumänien Prognose: Viele enge Spiele

Meist lag es an der schwachen Defensive der Hausherren, dass sie in den seltensten Fällen als Sieger das Feld verließen. Nach sechs Spieltagen rangiert die Mannschaft von Carlos Alos mit vier Punkten auf Position 4. Die Ausbeute der Rumänen fiel deutlich üppiger aus (14 Punkte).

Ein isolierter Blick auf die gesammelten Punkte würde eine klare Favoritenrolle der Gäste andeuten, doch so einfach ist es nicht. Das sah das Publikum schon im letzten Aufeinandertreffen zwischen Weißrussland und Rumänien. Am zweiten Spieltag der Gruppe I sicherte sich die Iordanescu-Elf einen knappen 2:1-Heimsieg.

Der siebte Spieltag hält die erneute Begegnung zwischen Belarus und den Tricolorii bereit. In den vergangenen Duellen kamen stets beide Fanlager auf ihre Kosten. Fünf der vorangegangenen sechs Aufeinandertreffen hielten Tore für beide Auswahlmannschaften bereit.

Weißrussland - Rumänien Statistik & Bilanz:

Rumänien hat sich an den vorherigen Spieltagen ausreichend Chancen erspielt, um diese in vier von sechs Partien in mindestens zwei Tore umzuwandeln. Fünf der letzten sechs Begegnungen mit Weißrussland wurden mit Über 1,5 Toren für Rumänien abgepfiffen.