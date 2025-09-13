SPORT1 Betting 13.09.2025 • 18:00 Uhr Welche Bundesliga-Rekorde kann der FC Bayern 2025/26 knacken?

Der FC Bayern München ist mit großen Ambitionen in die Bundesliga-Saison 2025/26 gestartet - nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf zahlreiche Rekorde, die in dieser Spielzeit fallen könnten. Schon jetzt stellt sich die Frage: Welche historischen Bestmarken der Bundesliga sind in Reichweite der Münchner?

Ein zentraler Rekord betrifft die meisten Siege in einer Saison. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 29 Erfolgen, aufgestellt vom FC Bayern selbst in den Saisons 2012/13 und 2013/14. Um diesen Rekord zu brechen, müssten die Münchner also mindestens 30 ihrer 34 Spiele gewinnen - ein ambitioniertes, aber angesichts der aktuellen Form keineswegs unrealistisches Ziel. Eng damit verbunden ist der Rekord für die längste Siegesserie innerhalb einer Saison, der bei 19 liegt. Auch hier könnten die Bayern mit einem perfekten Lauf für Schlagzeilen sorgen.

Eine weitere Bestmarke, die sich Bayer Leverkusen in der Saison 2023/24 sicherte, ist die Saison ohne Niederlage. Dieser Meilenstein ist besonders schwer zu erreichen, aber solange die Bayern ungeschlagen bleiben, rückt auch dieser in den Fokus und aktuell scheinen die üblichen Verdächtigen, mit Ausnahme von vielleicht Dortmund und Frankfurt, dem Rekordmeister ohnehin nicht das Wasser reichen zu können. RB Leipzig zum Beispiel wurde vom FCB bereits am 1. Spieltag mit 6:0 deklassiert.

Die Bayern jagen die Bayern

Ebenfalls spannend ist die Frage, ob der Rekordmeister seine Heimspiele komplett ohne Niederlage gestalten kann. Das ist ein Kunststück, das schon mehreren Teams gelungen ist, zuletzt den Bayern selbst. Zwischen April 1970 und September 1974 blieben sie sogar unglaubliche 73 Heimspiele in Serie ungeschlagen. Dasselbe gilt für die maximale Anzahl an Heimsiegen (16) sowie Auswärtssiegen (15) innerhalb einer Spielzeit, die jeweils eine hohe Konstanz erfordern.

Im Offensivbereich jagen die Bayern seit Jahrzehnten den Torrekord aus der Saison 1971/72, als sie 101 Treffer erzielten. Mit einem offensivstarken Kader und potenziellen Topscorern wie Harry Kane könnte diese Marke erneut gefährdet sein. In der vergangenen Saison verpassten sie diese Bestmarke mit 99 Treffern nur knapp.

Passend dazu steht auch der Rekord für die meisten Treffer eines Torschützenkönigs zur Debatte, nämlich die 41 Tore von Robert Lewandowski in der Saison 2020/21. Ein formstarker Angreifer in Topverfassung könnte auch hier an die Bestmarke herankommen.

Gleichzeitig darf die Defensive nicht vernachlässigt werden: Nur 17 Gegentore kassierten die Münchner in der Saison 2015/16 - ein Wert, der nur mit einer konstant starken Abwehr und einem sicheren Torhüter zu erreichen ist. Die gerade mal fünf Heim-Gegentreffer der Bremer in der Spielzeit 1992/93 werden allerdings nur sehr schwer zu unterbieten sein.

FCB peilt auch Startrekord an

Auch in Sachen Stabilität gibt es Rekorde, die Bayern anpeilt. Die längste Serie ohne Niederlage in der Bundesliga hält der Rekordmeister mit 53 Spielen, aufgestellt in den Saisons 2012/13 bis 2013/14, selbst. Diese Bestmarke wird zumindest in dieser Spielzeit noch nicht fallen können. Vor dem 3. Spieltag steht der FCB bei elf aufeinanderfolgenden BL-Partien ohne Pleite.

Realistischer erscheint hingegen die längste Serie ohne Gegentor, die aktuell bei neun Spielen liegt. Diese Bestmarke, die vom VfB Stuttgart im Jahr 2003 saisonübergreifend aufgestellt wurde, könnte mit einer stabilen Defensive und einem eingespielten System ins Visier genommen werden. In diesem Zusammenhang könnten auch die insgesamt 22 Zu-Null-Spiele der Bayern aus der Saison 2014/15 angegriffen werden.

Zu guter Letzt wäre da noch der Startrekord: Zehn Siege in Serie zum Auftakt einer Bundesliga-Saison. Der FC Bayern selbst hält diesen seit 2015/16, könnte ihn aber nun ausbauen, wenn der Saisonstart erneut reibungslos verläuft.