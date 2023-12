Werder Bremen - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 9.12.2023

Unser Werder Bremen - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: Werder wartet seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt gingen die Grün-Weißen zwei Mal in Folge ohne Tor vom Feld. Das ist eine gute Grundlage für den Wett Tipp heute.

Durch den 2:1-Heimsieg der Augsburger gegen Eintracht Frankfurt ist der FCA unter Jess Thorup weiterhin ungeschlagen (3S, 3U). Im Vergleich zu seinem Vorgänger lässt der Däne die Fuggerstädter im Raum verteidigen. Das half Augsburg, vier Spieltage in Serie Unter 1,5 Gegentore zu kassieren. Indes kassierte Werder beim VfB Stuttgart die zweite Niederlage in Folge (0:2). Anders als die Fuggerstädter kassierte der SVW in den vergangenen vier Partien jeweils Über 1,5 Gegentore.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Augsburg auf „Werder Bremen Unter 1,5 Tore“:

Werder Bremen vs Augsburg Quoten Analyse:

Werder Bremen vs Augsburg Prognose: Augsburger Erfolgsrezept

Werder Bremen - Augsburg Statistik & Bilanz:

Mit diesen Statistiken im Hinterkopf bietet sich folgende Wettoption an: „Sieg Augsburg (DNB)“ mit einer Wettquote von 2,00 bei Betano. In abgeschwächter Form findet ihr in der Quote von 1,60 bei einer „Doppelten Chance X2″ einen Mehrwert.