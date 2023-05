Werder Bremen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Werder Bremen - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.05.2023 lautet: Der Tabellenführer aus München darf sich im Endspurt nun keinen Patzer mehr leisten. Beim Gastspiel in Bremen dürfen die Zuschauer mit Toren auf beiden Seiten rechnen.

Vier Spieltage vor dem Saisonende liegt Bremen als Aufsteiger mit sieben Punkten Polster auf die Abstiegszone noch im Soll. Doch auf Werder wartet ein schweres Restprogramm.

In der Hinrunde lautete die Bilanz der Grün-Weißen aus den letzten vier Partien null Punkte und 4:17 Tore. Am Samstagabend beginnt der Endspurt für den SVW mit einem Heimspiel gegen die Bayern.

Hier droht ein neuer Liga-Negativrekord. Seit über 14 Jahren und 26 Spielen warten die Norddeutschen auf einen Sieg gegen den Rekordmeister.

Glaubt man den Wettquoten, setzt sich diese Serie am 31. Spieltag fort. Wir entscheiden uns allerdings bei der Partie mit einer Quote von 1,60 bei Betano für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Bayern auf „Beide Teams treffen“:

Werder kommt in dieser Saison auf 31 Stürmer-Tore

In den vergangenen 8 Spielen des SVW trafen beide Teams ins Schwarze

In 7 der letzten 10 Aufeinandertreffen hätte die Wette „Beide treffen“ ebenfalls Erfolg gehabt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Bayern Quoten Analyse:

Das schwächste Heimteam empfängt die beste Auswärtsmannschaft. Die Bayern sind Tabellenführer, während Werder nur auf Rang 12 steht. Aus dieser Konstellation ergibt sich die Ausgangslage für die Werder Bremen vs Bayern Prognose.

Für einen Erfolg der Gäste gibt es bei den besten Buchmachern gerade mal Quoten im Schnitt von 1,32. Auf der Gegenseite wird ein Sieg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 8,31 belohnt.

Werder Bremen vs Bayern Prognose: Wer schießt bei den Bayern die Tore?

Bis zur 81. Minute führte Bremen am vergangenen Samstag auf Schalke mit 1:0. Doch dann leistete sich die Abwehr der Grün-Weißen wieder zu viele Fehler und gab die Partie mit einer 1:2-Pleite doch noch aus der Hand. Damit musste Werder in acht Spielen in Folge immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen. 58 Gegentore sind der drittschwächste Wert nach der Hertha (61) und Bochum (67).

Somit braucht der Aufsteiger für die sichere Rettung noch ein paar Punkte. Hoffnung macht die Offensive. Der SVW kommt auf 31 Stürmer-Tore, das ist der Liga-Bestwert! Trotz seiner Verletzung führt Niclas Füllkrug die Torschützenliste der Bundesliga immer noch an. Sein Sturmpartner Marvin Duksch ist mit neun Treffern der beste Angreifer der Rückrunde. Von den letzten acht Spielen konnte die Elf von Trainer Ole Werner nur eines für sich entscheiden.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen die Hertha holten sich die Bayern am vergangenen Wochenende die Tabellenführung zurück. Gegen das Liga-Schlusslicht hatten sich die Münchner aber lange schwer getan. Ohne Choupo-Moting hatte der Rekordmeister mal wieder mit der fehlenden Präsenz im gegnerischen Strafraum zu kämpfen. Auch beim Tempo und bei den Automatismen hat der FCB aktuell viel Luft nach oben.

Im Endspurt der Saison soll die Mannschaft von Thomas Tuchel nun irgendwie den ersten Platz ins Ziel retten. In acht Pflichtspielen unter dem neuen Coach reichte es bisher nur zu drei Siegen. In 13 Rückrunden-Spielen mussten die Roten schon zwei Remis und drei Niederlagen einstecken. Die Gäste müssen in Bremen ohne Spieler wie Neuer, Davies, Hernandez, Upamecano, Goretzka und Choupo-Moting auskommen.

Werder Bremen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Schalke (A), 4:2 Hertha (A), 1:2 Freiburg (H), 2:2 Mainz (A), 1:2 Hoffenheim (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:0 Hertha (H), 1:3 Mainz (A), 1:1 Manchester City (H), 1:1 Hoffenheim (H), 0:3 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Bayern: 1:6 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 0:1 (H), 1:6 (A)

Nach 125 Duellen liegen die Bayern im direkten Vergleich mit 70 Siegen zu 28 Niederlagen klar vorne. Auch an der Weser haben die Münchner mit 25 Erfolgen in 58 Gastspielen bei 19 Pleiten die Nase vorne.

In den letzten 26 Duellen kommt der SVW gegen den FCB nur auf vier Remis. Dabei ging es mit dem 2:3 im Pokal 2019 sowie dem 0:1 und dem 1:1 im Jahr 2020 zuletzt auch dreimal eher eng zu. Das Hinspiel in der Allianz Arena verlor Bremen klar mit 1:6.

Unser Werder Bremen - Bayern Tipp: „Beide Teams treffen“

Auf den ersten Blick spricht wahrlich nichts für die Bremer. Gegen die Bayern hat man in den letzten Jahren eine Horror-Serie aufgebaut.

Bleiben die Grün-Weißen auch am Samstag ohne Dreier, wird ein neuer Negativ-Rekord aufgestellt. Doch es gibt auch Hoffnung: Sicher waren die Bayern in den vergangenen Wochen und Monaten alles andere als unschlagbar.

An den letzten sechs Spieltagen hat der jeweilige Tabellenführer zudem nur einmal gewonnen. In der Rückrunde holten die Ersten weniger Punkte (21) als die Tabellenletzten (22). Am Ende spielen wir keinen Ergebnistipp, sondern rechnen mit Toren auf beiden Seiten.