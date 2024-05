Werder Bremen - Bochum Tipp, Prognose, Quoten 18.05.2024

Unser Werder Bremen - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.05.2024 lautet: Die Grün-Weißen sind seit vier Spieltagen ungeschlagen und liefen jeweils mit derselben Startelf auf. Gegen die zweitschwächste Defensive der Bundesliga erwarten wir im Wett Tipp heute mehrere Treffer.

Der VfL Bochum kann mit der zweitschwächsten Verteidigung (70 Gegentore) die Klasse halten. Voraussetzung dafür ist mindestens ein Zähler im Weserstadion. Das ist aber bereits eine große Herausforderung, denn die Gäste haben in der Bundesliga nur gegen Bayern (49) häufiger verloren als gegen den SVW (43).

Zudem ist Werder seit vier Spieltagen ungeschlagen, hat drei dieser vier Begegnungen mit „Über 1,5 erzielten Toren“ beendet. Für unseren Wett Tipp heute gehen wir bei ODDSET zur Quote von 1,90 auf „Werder Bremen Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Bochum auf „Werder Bremen Über 1,5 Tore“:

Werder Bremen vs Bochum Quoten Analyse:

Bis auf Mainz (9) holte kein Bundesligist in der Ferne weniger Zähler als der VfL (10). Ein dritter Auswärtssieg in dieser Spielzeit würde den Klassenerhalt sichern und euch maximal das 2,85-Fache des gezahlten Einsatzes zurückgeben.

Werder Bremen vs Bochum Prognose: Muss Bochum in die Relegation?

Zum zweiten Mal in Folge beendet der VfL Bochum eine Spielzeit mit 70 oder mehr Gegentoren. Nur der FC 08 Homburg knackte diese bittere Marke in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielzeiten.

Im Weserstadion will der VfL die Klasse sichern. Der SVW ist den Gästen aber nicht in bester Erinnerung geblieben. Zuletzt gewann der Abstiegskandidat nur eines von 20 Bundesliga-Spielen gegen die Hanseaten (5U, 14N).

Bremen hat sich zuletzt wieder teurer verkauft, ist seit vier Spieltagen ungeschlagen und jubelte in beiden vorangegangenen Heimspielen jeweils über exakt zwei eigene Treffer. Mindestens zwei Torjubel fuhren den Anhängern der SVW in 56 Prozent der Heimspiele aus den Kehlen.

Durchschnittlich hat Werder knapp die Marke von 1,5 erzielten Toren pro Heimspiel (1,56) geknackt. Der VfL ist in der Ferne sehr freundlich zu seinen Konkurrenten und erlaubte 2,56 Gegentore pro Gastauftritt.

Werder Bremen - Bochum Statistik & Bilanz:

Marvin Ducksch hat mittlerweile 19 Scorer-Punkte am Konto und zeigte sich in der Endphase dieser Spielzeit in prächtiger Verfassung. Nun gastiert mit Bochum eine Mannschaft im Weserstadion, gegen die der Offensivspieler der Hausherren bereits sieben Treffer erzielt hat.