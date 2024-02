Werder Bremen – Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 24.02.2024

Unser Werder Bremen - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.02.2024 lautet: Bremen zeigt eine deutlich bessere Formkurve auf und ist in unserem Wett Tipp heute als heißer Kandidat auf drei Punkte zu betrachten.

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen schwimmt Werder Bremen auf der Erfolgswelle. Zuletzt sprangen in der Domstadt gegen den Effzeh nach einem knappen 1:0 drei wichtige Punkte heraus. Dem Aufsteiger aus Darmstadt gelang trotz einer Halbzeit in Überzahl jüngst gegen den VfB Stuttgart kein Punktgewinn (1:2). Seit nunmehr 15. Spieltagen warten die Recken aus Hessen auf ein Erfolgserlebnis (5U, 10N).

In Bremen wird sich an dieser Bilanz nichts ändern. Als Wett Tipp heute spielen wir „Sieg Werder & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,93 bei Oddset.