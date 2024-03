Werder Bremen - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten |9.3.2024

Unser Werder Bremen - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Im Kampf um die CL-Tickets darf sich der BVB nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Im Wett Tipp heute spricht vieles für einen Dreier zu Gast im Weserstadion.

Nach dem guten Start ins Jahr 2024 begannen in Bremen schon die ersten Fans vom Europapokal zu träumen. Aus den letzten beiden Partien holten die Grün-Weißen jedoch nur einen Zähler. So hat Werder vor dem 25. Spieltag sieben Punkte Rückstand auf Platz 6. Holt Leverkusen den DFB-Pokal, reicht aber Rang 7 für die Conference-League-Quali, darauf fehlen nur drei Zähler. Im Top-Spiel am Samstagabend daheim gegen Borussia Dortmund sind die Norddeutschen aus Sicht der Buchmacher aber nur die Außenseiter.

Auch wir sehen die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Happybet die Wette „Sieg Dortmund“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Dortmund auf „Sieg Dortmund“:

Dortmund hat in dieser Saison bisher nur eine Auswärtsniederlage kassiert

Der BVB hat seit fast 10 Jahren kein Liga-Gastspiel mehr in Bremen verloren

Werder hat nur 2 der letzten 8 Heimspiele gewonnen



Werder Bremen vs Dortmund Quoten Analyse:

Schaut man auf die Rückrunden-Tabelle, steht uns ein echtes Spitzenspiel bevor. Werder steht mit hier mit 13 Punkten auf Rang 4. Der BVB sammelte sogar noch einen Zähler mehr und liegt damit auf Platz 3.

Dank der Qualität und der allgemeinen Position in der Tabelle gehen die Schwarz-Gelben aus Sicht der Wettanbieter ohne Steuer natürlich als Favoriten ins Rennen. Für einen Auswärtssieg bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 1,88. Auf der Gegenseite wartet für einen Heim-Dreier der fast vierfache Wetteinsatz (Schnitt von 3,79).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Dortmund Prognose: Baut der BVB seine Auswärtsserie aus?

Der SV Werder wollte am Sonntag seine tolle Auswärtsserie ausbauen und den vierten Dreier in der Fremde hintereinander holen. Zu Gast bei der TSG Hoffenheim hatten die Bremer aber Probleme mit dem Tempo der Hausherren. Auf der Gegenseite blieb bei den Grün-Weißen das Spiel nach vorne zu ineffizient. So setzte es mit einem 1:2 die zweite Niederlage der Rückserie. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte steht der SVW mit 13 Punkten und Rang 4 aber immer noch bestens da.

Von den letzten acht Heimspielen konnte die Truppe von Coach Ole Werner lediglich zwei gewinnen (3U, 3N). Der Trainer konnte zuletzt die Defensive stabilisieren. Sechs Gegentreffer in den letzten sieben Partien bedeuten den drittbesten Wert. Allerdings sind in Bremen aktuell nicht weniger als vier Innenverteidiger verletzt. Zudem hatte die Mannschaft zuletzt Probleme mit der Chancenverwertung. Der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 beträgt aber immer noch 13 Zähler.

In Dortmund wurde es nach der 2:3-Heimpleite am vorletzten Spieltag gegen Hoffenheim ungemütlich. Für den Verein zählt natürlich auch in diesem Jahr das Minimalziel der erneuten CL-Qualifikation. Da die Schwarz-Gelben aktuell nur einen Punkt Vorsprung auf Rang 5 haben, steht auch Trainer Edin Terzic im Zentrum der Kritik. Vor allem spielerisch tut sich die Mannschaft extrem schwer. Die Borussen werfen immer viel Einsatz und Gegenwehr in den Ring. Spielerische Glanzlichter werden aber schmerzlich vermisst.

Durch den 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag bei Union Berlin verschafften sich die Mannschaft und der Coach wieder etwas Luft. Dabei stimmte die defensive Struktur weitestgehend. Im Fernduell mit RB Leipzig darf sich der BVB nicht mehr viele Patzer leisten. Vor allem in der Fremde waren die Dortmunder in dieser Saison stark. Nach zwölf Gastspielen steht die Bilanz bei fünf Siegen, sechs Remis und nur einer Niederlage (beim VfB Stuttgart). Nur Leverkusen und Bayern haben auswärts mehr Punkte gesammelt.

Werder Bremen - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Hoffenheim (A), 1:1 Darmstadt (H), 1:0 Köln (A), 1:2 Heidenheim (H), 1:0 Mainz (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Union Berlin (A), 2:3 Hoffenheim (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 1:1 VfL Wolfsburg (A), 3:0 SC Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Dortmund: 0:1 (A), 0:2 (H), 3:2 (A), 1:4 (A), 1:2 (H)



2014 kassierte der BVB die letzte Bundesliga-Pleite in Bremen. In den folgenden sieben Liga-Gastspielen im Weserstadion kommt Dortmund auf eine Bilanz von fünf Siegen und zwei Remis. Nur im Pokal wurde diese Serie unterbrochen. In der Saison 2019/20 unterlag die Borussia mit 2:3 beim SVW. In den vergangenen 23 BL-Partien gegen Werder erzielten die Schwarz-Gelben immer mindestens ein Tor.

In den letzten zehn Duellen der beiden Teams fielen 33 Treffer. Zudem gingen die Westfalen in fünf der letzten sechs Duelle immer in Führung. Passiert das auch am Samstagabend, bekommt ihr dafür bei Crazybuzzer eine Quote von 1,63. Vor der Anmeldung bei diesem Buchmacher solltet ihr den Crazybuzzer Bonus, der einen 100 Prozent-Einzahlungsbonus bis zu 100 Euro sowie eine 5-Euro-Freiwette bringt, nutzen.

Unser Werder Bremen - Dortmund Tipp: Sieg Dortmund

Dank ihrer Qualität und ihrer Effizienz setzten sich die Borussen am Samstag bei Union Berlin durch. Nun sind die Dortmunder schon wieder in der Fremde gefragt. In Bremen haben sich die Schwarz-Gelben in den letzten Jahren aber meist wohl gefühlt. Zudem kassierte der BVB bisher in dieser Saison auswärts nur eine Pleite, im Gegensatz zu drei Heimniederlagen. Auf der Gegenseite müssen die Hausherren vor allem in der Innenverteidigung viele Spieler ersetzen.

Zudem konnte Werder an den letzten beiden Spieltagen keine von insgesamt fünf Großchancen verwerten. So schließen wir uns der Meinung der Buchmacher an und erwarten einen Dreier der Gäste.