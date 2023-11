Werder Bremen – Frankfurt Tipp, Prognose, Quote| 12.11.23

Unser Werder Bremen - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.11.2023 lautet: Bei der SGE stimmten zuletzt die Ergebnisse. In unserem Wett Tipp heute wird der Aufwärtstrend auch im Weserstadion weiterhin anhalten.

Frankfurt war kürzlich sowohl im DFB-Pokal, in der Bundesliga als auch in der Conference League erfolgreich und ist seit mittlerweile sieben Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 1U). Werder Bremen überwand zuletzt einen Negativtrend von drei Niederlagen am Stück und holte gegen Union einen Dreier sowie in Wolfsburg ein 2:2.

Deutlich besser performten die Adlerträger und gelten in unserem Wett Tipp heute als Favorit auf den Sieg. Ein Remis mit beiderseitigen Toren ist aber nicht auszuschließen. Der Sportwetten Anbieter NEObet gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt (HC +1) & Beide Teams treffen“:

Werder Bremen verlor beide Heimspiele gegen Teams der oberen Tabellenhälfte.

Frankfurt errang zuletzt 2Siege in der Ferne und verlor kein Auswärtsduell gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte (1S, 2U).

Nur eines der letzten 4 Duelle im Weserstadion hat die Eintracht verloren (2S, 1U).



Werder Bremen vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter halten sich am Drei-Weg-Markt sämtliche Optionen offen und bringen keinen klaren Favoriten zum Vorschein. Aufgrund der starken momentanen Form sind die Gäste mit einer Werder Bremen Frankfurt Wettquote von durchschnittlich 2,30 etwas niedriger bewertet.

Kürzlich trennten sich beide Konkurrenten im Weserstadion sechsmal mit mehr als 2,5 Toren. Ob es ein weiteres Mal für drei oder mehr Tore reicht? Die Bookies gehen davon aus und bewerten diesen Spielausgang mit einer Quote von ca. 1,65.

Werder Bremen vs. Frankfurt Prognose: Bleibt die Eintracht im 5. BL-Spiel ungeschlagen?

Werder Bremen hat an den letzten beiden Spieltagen durchaus überzeugt und holte vier Punkte aus den Duellen mit Union Berlin (2:0) und Wolfsburg (2:2).

Gegenüber dem Vorjahr präsentierte die Elf von Trainer Ole Werner konstante Leistungen und verbesserte sich sogar in der Tabelle.

Alle drei Siege in dieser Saison resultierten auf heimischem Boden. Drei der letzten vier Heimspiele waren von Erfolg gekrönt. Hierbei ist aber zu erwähnen, dass alle drei Heimsiege gegen Teams auf den Abstiegsrängen erzielt wurden. In München (0:4) und Hoffenheim (2:3) setzte es Niederlagen. In den letzten vier Begegnungen im Weserstadion vermeldeten die Hanseaten jeweils mindestens einen Treffer.

Werder Bremen - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 Wolfsburg (A), 2:0 Union Berlin (H), 0:1 Dortmund (A), 2:3 Hoffenheim (H), 2:4 Darmstadt (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 HJK Helsinki (A), 3:0 Union Berlin (A), 2:0 Viktoria Köln (A), 3:3 Dortmund (H), 6:0 HJK Helsinki (H).

Letzte Spiele Werder Bremen vs. Frankfurt: 0:2 (A), 3:4 (H), 2:1 (H), 1:1 (A), 0:3 (H).



Frankfurt erkämpfte sich unter der Woche bei HJK Helsinki einen knappen, aber verdienten 1:0-Triumph und errang den dritten Erfolg in der Conference League. Die Mannen von Trainer Dino Toppmöller holten zudem zehn Punkte aus den vergangenen vier Bundesliga-Begegnungen und offenbarten mit elf Toren einen gesunden Zug zum gegnerischen Gehäuse.

Kürzlich setzten sich die Hessen auswärts in Hoffenheim (3:1) und bei Union Berlin (3:0) souverän durch. Nur in einer der fünf Auswärtspartien wurde ein eigener Treffer verpasst. Auf der anderen Seite hielten die Frankfurter nur in einem Match in der Fremde hinten die Null.

Anhand der letzten Kräftemessen zwischen beiden Teams im Weserstadion lässt sich auf Tore schließen. Sechsmal am Stück fielen nämlich mehr als 2,5 Treffer. Fünfmal wurden Tore auf beiden Seiten verbucht. Mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage sind anhand der genannten Duelle Vorteile für die Adlerträger zu erkennen.



Unser Werder Bremen – Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt (HC +1) & Beide Teams treffen

Einen klaren Favoriten sehen wir in diesem Match nicht, räumen aber aufgrund der größeren Qualität in den eigenen Reihen und der besseren Formkurve den Gästen aus Hessen leichte Vorteile ein.

Die Hanseaten bestritten unter der Woche kein Spiel auf internationaler Ebene und konnten die Zeit zur Regeneration nutzen. In den BL-Heimspielen der Bremer fallen im Schnitt 3,6 Tore und bei den Adlerträgern sind es auswärts 3,2 Tore.