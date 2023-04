Werder Bremen - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

Werder ist seit fünf Spielen ohne Sieg und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte. Das ist zusammen mit der Hertha der Liga-Negativwert. Zudem kassierte nur Augsburg (12) an den vergangenen fünf Spieltagen mehr Gegentore als Bremen (11). Der Aufsteiger hat aber nach 27 Spieltagen schon mehr Punkte auf dem Konto (32) als in der kompletten Abstiegssaison 2020/21 (31). Dabei standen die Grün-Weißen nie schlechter als auf Platz 11 und haben immer noch beruhigende neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Trotzdem würden die Männer von Ole Werner natürlich gern wieder einen Sieg feiern. Die Aufgabe am Sonntag gegen Freiburg ist aber alles andere als einfach. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,62 bei Admiralbet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Freiburg auf „Beide treffen“:

In 14 Heimspielen von Bremen in dieser Saison fielen 46 Treffer

In 7 der jüngsten 10 Duelle der beiden Teams im Weserstadion hätte die Wette „BTS“ Erfolg gehabt

In den letzten 5 Spielen des SVW trafen immer beide Teams ins Schwarze

Werder Bremen vs Freiburg Quoten Analyse:

Der SC geht auf Rang 5 in den 28. Spieltag und hat sechs Plätze sowie 15 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Trotzdem rechnen die Buchmacher bei der Werder Bremen vs Freiburg Prognose mit einer engen Angelegenheit.

Die Gäste sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,58 nur die leichten Favoriten. Denn ein Heimsieg wird von den Bookies auch lediglich mit Quoten im Schnitt von 2,71 belohnt.

Werder Bremen vs Freiburg Prognose: Bleibt der SCF ein Lieblingsgegner des SVW?

Bis zur 85. Minute hielt Bremen am vergangenen Samstag in Mainz die Null und konnte seine zuletzt anfällige Defensivarbeit deutlich verbessern. Dann kassierten die Gäste in einer wilden Schlussphase aber noch zwei Gegentreffer. Dank der tollen Moral und der besonderen Last-Minute-Qualitäten nahm Werder am Ende aber noch einen Punkt mit.

So konnte der Aufsteiger einerseits die vierte Niederlage an den vergangenen fünf Spieltagen abwenden und zudem schon zum sechsten Mal in dieser Saison noch nach einem Rückstand punkten. Hier sind nur Wolfsburg und Frankfurt besser. Nach der 85. Minute erzielte die Mannschaft von Coach Ole Werner schon 13 Tore. Fußballerisch macht der SVW eine schwere Phase durch, die acht Heimniederlagen sind auch der Liga-Negativwert. Von Lethargie oder Selbstzweifel ist in Bremen aber keine Spur.

Der SC Freiburg hat sich in den vergangenen Wochen mit absoluten Top-Teams gemessen und in der Europa League zweimal Juventus Paroli geboten. Zudem zogen die Breisgauer mit dem historischen Sieg bei den Bayern ins Pokal-Halbfinale ein, wo Anfang Mai gegen Leipzig das nächste Highlight wartet. Davor muss sich der SCF aber um seine Europapokal-Ambitionen kümmern. Seit drei Ligaspielen ist der Sport-Club ohne Sieg.

Von den letzten sechs Ligapartien konnten die Männer von Coach Christian Streich nur eine für sich entscheiden. Nun müssen die Südbadener auch gegen Teams wie Bremen, Schalke und Köln die gleiche Leidenschaft wie gegen den Rekordmeister zeigen. Zudem muss das seit Wochen etwas lahmende Angriffsspiel verbessert werden. Seit 23 Partien musste Freiburg gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte keine Niederlage mehr hinnehmen.

Werder Bremen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:2 Mainz (A), 1:2 Hoffenheim (H), 2:2 Gladbach (A), 2:3 Leverkusen (H), 1:2 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:1 Bayern (H), 2:1 Bayern (A), 1:1 Hertha (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Freiburg: 0:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:0 (A), 2:2 (H)

Auf der einen Seite hat Bremen mit 23 Siegen in 43 Duellen von den aktuellen Erstligisten nur gegen Bochum (63 Prozent) eine bessere Siegquote als gegen Freiburg (53 Prozent). Zudem beendete der Sport-Club mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel eine Serie von sechs Partien hintereinander ohne Dreier gegen Werder. Allerdings konnte der SVW, seit die Breisgauer von Christian Streich betreut werden, nur eines von acht Heimspielen gegen den SCF für sich entscheiden.

Unser Werder Bremen - Freiburg Tipp: Beide Teams treffen

Schaut man auf die Tabellenkonstellation, müssten die Gäste eigentlich auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen. Doch bei den Breisgauern stellt sich die Frage, wie gut sie nach den Duellen gegen Top-Teams wie Juve und die Bayern den Schalter wieder auf die vermeintlich kleinen Teams der Liga umlegen können? Zudem konnte der SCF nur eines der letzten sieben Duelle gegen den SVW für sich entscheiden. Am Ende erscheint uns eine Wette auf Tore für beide Mannschaften am wahrscheinlichsten.