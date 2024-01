Werder Bremen - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten|27.1.2024

Unser Werder Bremen - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Der überraschende 1:0-Sieg gegen den deutschen Rekordmeister Bayern erhöhte Werders Serie auf fünf ungeschlagene Bundesliga-Spiele in Folge. Bei unserem Wett Tipp heute stehen allerdings die Tore im Vordergrund.

Die ersten beiden Spieltage nach der Winterpause liefen für Bremen und Freiburg äußerst positiv. Beide Mannschaften holten vier Punkte aus zwei Begegnungen und erlebten am vergangenen Wochenende einen Euphorie-Moment. Der SCF siegte trotz Unterzahl gegen Hoffenheim (3:2), Werder bezwang überraschend Rekordmeister Bayern München (1:0).

Laut erwartbaren Toren aus dem Spiel heraus gehören Werder (9.) und Freiburg (8.) in die obere Tabellenhälfte. Wir nehmen diese Statistik als Ausgangspunkt für unseren Wett Tipp heute, spielen „Über 2,5 Tore“ und finden dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Freiburg auf „Über 2,5 Tore“:

Werder beendete 67 Prozent seiner Heimspiele mit Über 2,5 Toren, Freiburg erreichte denselben Wert für die eigenen Gastauftritte.

Bremen (18,01 xG) und der SCF (18,57 xG) gehören nach erwartbaren Toren aus dem Spiel heraus in die obere Tabellenhälfte.

Der SVW beendete seine bisherigen Liga-Heimspiele durchschnittlich mit 3,22 Toren pro Partie.



Werder Bremen vs Freiburg Quoten Analyse:

Besser hätte der Pflichtspielauftakt ins Jahr 2024 für den SVW kaum laufen können. Werder holte vier Punkte aus den ersten zwei Ligaspielen, bezwang auswärts (!) den deutschen Rekordmeister (1:0) und ist erstmals unter Ole Werner seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Klar, dass dieser Trend Einfluss auf die Siegquoten von 2,45 bis 2,55 hat.

Freiburg ergatterte ebenfalls vier Punkte aus den ersten beiden Liga-Spielen des neuen Jahres. Die Schwarzwälder können nach ihrem 3:2-Sieg gegen Hoffenheim zum ersten Mal mit zwei Siegen in die Rückrunde starten. Dafür verteilen die Wettanbieter Siegquoten von 2,55 bis 2,73, die ihr am besten mit einem Sportwetten Bonus kombiniert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Freiburg Prognose: Ein Spiel mit viel Rückenwind

Ole Werner ist derzeit der jüngste aktive Trainer in der Bundesliga (35). Sein Pendant auf der anderen Seite, Christian Streich, befindet sich am anderen Ende der Skala (58). Beide Trainer haben am 2. Spieltag der Rückrunde die Hoffnung auf den zweiten Sieg in Serie.

Seit dem 14. Spieltag ist der SVW neben Heidenheim und Leverkusen nur eine von drei ungeschlagenen Mannschaften der Bundesliga. Zum ersten Mal blieben die Grün-Weißen unter Ole Werner fünf Begegnungen in Folge ungeschlagen.

Das Bremer Weserstadion scheint der ideale Ort zu sein, um erstmals seit einem Jahr zwei Bundesliga-Siege in Serie zu feiern. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn bisher erzielten die Hanseaten in 67 Prozent ihrer Heimspiele Über 1,5 Tore, während sie nur in 44 Prozent der Partien im eigenen Stadion Über 1,5 Gegentore erlaubten.

Freiburg kassierte auswärts (17) deutlich mehr Gegentore als im eigenen Stadion (11). Zudem musste Christian Streich bei über 50 Prozent der Gastauftritte Über 1,5 Gegentore seiner Mannschaft ertragen.

Werder Bremen - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:0 Bayern (A), 1:1 Bochum (A), 1:3 Braunschweig (A), 1:1 RB Leipzig (H), 2:2 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:2 Hoffenheim (H), 0:0 Union Berlin (H), 5:2 Frankfurt (A), 2:3 Heidenheim (A), 2:0 Köln (H).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Freiburg: 0:1 (A), 1:2 (H), 0:2 (A), 0:0 (H), 1:1 (A).



Der SCF ist in dieser Spielzeit durchaus für ein torreiches Spiel zu haben. Wie schnell das gehen kann, bekamen die Anhänger der Breisgauer in zwei der letzten drei Ligaspiele zu sehen, als diese mit Über 4,5 Toren endeten.

Im Weserstadion könnte erneut eine torreiche Partie ins Haus stehen, denn die Bremer Defensive ist trotz des 1:0-Sieges in München nicht gerade stabil. Ligaweit kassierten nur fünf Mannschaften mehr erwartbare Gegentreffer als die Hausherren (31,6 xGA).

Kombinieren wir die durchschnittlichen Gegentore von Freiburg (1,6) und Werder (1,7), erhalten wir deutlich Über 2,5 Tore. Etwas niedriger, aber dennoch Über 2,5 Treffer liegt die Summe aus erzielten Toren pro Spieltag (SVW: 1,4; SCF: 1,3).

Wollt ihr noch mehr Tore sehen, bietet sich bei Bet3000 eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ an, die ihr zu einer Quote von 2,70 spielen könnt. Freiburg beendete aber bereits sieben Spieltage ohne Gegentor (3.) und Werder behielt in einem Drittel der Heimspiele eine weiße Weste.

Unser Werder Bremen - Freiburg Tipp: Über 2,5 Tore

Im Weserstadion sahen die Zuschauer bei sechs der neun Heimspiele ihrer Grün-Weißen Über 2,5 Tore. Die Gäste-Fans begleiteten den SC Freiburg ebenfalls zu sechs von neun Auswärtsspielen, in denen die Marke von Über 2,5 Toren überschritten wurde.