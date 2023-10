Werder Bremen - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 07.10.2023

Unser Werder Bremen - Hoffenheim Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.10.2023 lautet: Neun Punkte aus drei Spielen machen Hoffenheim zur besten Auswärtsmannschaft der Liga. Andrej Kramaric und Maximilian Beier haben bisher in jedem der drei Gastauftritte getroffen.

Die Hintermannschaft des SV Werder Bremen ist eine gefährdete Einheit. Seit Beginn der letzten Saison hat nur die Bochumer Defensive mehr Gegentore zugelassen (91) als die Grün-Weißen (78, wie Augsburg). Trainer Ole Werner hofft jedoch auf den positiven Effekt aus zwei Heimsiegen in Folge. Eine Bilanz von acht sieglosen Heimspielen in Serie gegen Hoffenheim sorgt in unseren Augen für Komplikationen.

Die TSG hat vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen und geht als Favorit aufs Feld. Unser Tipp: „Hoffenheim erzielt Über 1,5 Tore“, mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Hoffenheim auf „Hoffenheim Über 1,5 Tore“:

Hoffenheim ist die beste Auswärtsmannschaft der Liga (9 Punkte) - Kramaric und Beier haben bisher in jedem Auswärtsspiel getroffen.

Bremen hat in 3 von 6 Ligaspielen mindestens 4 Gegentore kassiert. Seit Beginn der Vorsaison sind es 78 - nur Bochum hat mehr kassiert (91).

Hoffenheim hat in keinem Stadion der Bundesliga mehr Auswärtstore erzielt als im Weserstadion (24).

Werder Bremen vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Startet eine Mannschaft trotz zwei Heimsiegen in Folge mit Quoten bis 2,88 im folgenden Auftritt vor heimischer Kulisse ins Spiel, hat das eine gewisse Aussagekraft. Obwohl Werder sechs von neun möglichen Punkten im Weserstadion gesammelt hat, steht nach sechs Spieltagen und sechs Punkten der schwächste Saisonstart seit sechs Jahren fest.

Hoffenheim reist im Wissen von acht ungeschlagenen Gastauftritten in Folge im Weserstadion nach Bremen. Siegquoten bis 2,38 unterstreichen die gute Frühform, mit der die TSG an diesem Wochenende aufläuft. Da darf gerne ein neuer Wettanbieter ausprobiert werden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Hoffenheim Prognose: Chronisch schwache Defensive

Ole Werner findet kein Rezept, um seiner Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen. Nach sechs Spieltagen haben nur drei Mannschaften (Heidenheim, Bochum und Darmstadt) mehr erwartbare Gegentore zugelassen als Werder Bremen (11,9 xGA).

Die Schwächen in der Defensive der Grün-Weißen gehen sogar so weit, dass der SVW gegen beide Aufsteiger (Heidenheim und Darmstadt) vier Gegentore zugelassen hat. Nach sechs Spieltagen haben die Bremer bereits drei Partien mit mindestens vier Gegentoren auf dem Papier stehen.

Altbekannte Probleme, die den Anhängern der Norddeutschen seit geraumer Zeit bekannt sind. Seit Beginn der vergangenen Saison hat nur die Abwehr des VfL Bochum mehr Gegentore zugelassen (91) als die Verteidigung der Werner-Elf (78).

Um diese Schwächen auszugleichen, setzt Werder auf die Fähigkeiten von Marvin Ducksch. Der Offensivspieler war zuletzt erstmals in vier Spielen in Folge mindestens an einem Tor direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Im Kalenderjahr 2023 waren nur Guirassy (18) und Jonas Hofmann (17) an mehr Toren direkt beteiligt als der Rettungsanker der Bremer (16).

Werder Bremen - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 2:4 Darmstadt (A), 2:1 Köln (H), 2:4 Heidenheim (A), 1:0 Gladbach (A), 4:0 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:3 Dortmund (H), 2:0 Union Berlin (A), 3:1 Köln (A), 3:1 Luzern (H), 3:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Hoffenheim: 1:2 (H), 2:1 (A), 0:4 (A), 1:1 (H), 0:3 (H)

Es gibt das Sprichwort „Zu Hause ist es doch am schönsten“. Das mag für viele gelten, auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft das derzeit nicht zu. Während die Truppe aus Sinsheim im eigenen Stadion nur 1,00 Punkte pro Spiel eingefahren hat, steht auswärts eine makellose Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen.

In der jüngeren Vergangenheit machte sich ein Grinsen im Gesicht der Anhänger der TSG breit, sobald ein Auswärtsspiel im Weserstadion auf dem Programm stand. Hoffenheim ist seit acht Auswärtsspielen in Bremen ungeschlagen (3 Siege, 5 Remis) und hat in der Bundesliga nirgendwo mehr Auswärtstore erzielt als im Weserstadion (24).

Die Sterne stehen insbesondere für Andrej Kramaric und Maximilian Beier gut. Die beiden Angreifer der Gäste haben bisher in jedem Auswärtsspiel der TSG getroffen - das gelang ansonsten nur Leroy Sane. Zusammen kommen die Stürmer der Matarazzo-Elf auf acht Treffer. Nur gegen den FC Bayern München (15) warten die Hausherren länger auf einen Heimsieg als gegen Hoffenheim (8). Die TSG bietet mit Siegquoten bis 2,35 einen starken Value. Somit schlagen wir bei Bet3000 eine Wette auf „Sieg Hoffenheim“ vor.

Unser Werder Bremen - Hoffenheim Tipp: Hoffenheim Über 1,5 Tore

Pellegrino Matarazzo hat sich mit der TSG nach sechs Spieltagen als eines der sechs besten Teams der Liga gemausert. Seine Spieler haben in vier von sechs Ligaspielen Über 1,5 Tore auf die Anzeigetafel gebracht und laufen am Samstagabend gegen ihren Lieblingsgegner auf.