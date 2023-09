Werder Bremen – Köln Tipp, Prognose & Quoten | 23.09.2023

Unser Werder Bremen - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.09.2023 lautet: In einem Match zwischen zwei ebenbürtigen Konkurrenten sehen wir keinen Favoriten, gehen aber von Toren auf beiden Seiten aus.

Bremen zeigte zuletzt gegen Heidenheim Moral und egalisierte einen 0:2-Rückstand durch Marvin Ducksch und Mitchell Weiser. Am Ende stand dennoch ein 2:4-Misserfolg zu Buche. Köln präsentierte sich auf heimischem Boden gegen Hoffenheim defensiv anfällig und lag bereits zur Pause mit 0:2 hinten. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 3:0. Mehr als eine Schönheitskorrektur durch Davie Selke zum 1:3-Endstand war nicht drin.

Beide Teams zeigten sich zuletzt defensiv anfällig. Ein Umstand, der im direkten Aufeinandertreffen unweigerlich zu Toren führen könnte. Für den Markt „Beide Teams treffen“ bietet Bwin eine Quote von 1,58 .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Köln auf „Beide Teams treffen“:

Werder Bremen vs Köln Quoten Analyse:

Da vier der vergangenen sechs Spiele beider Mannschaften im Weserstadion zu einem Remis führten, könnte sich die Quote von durchschnittlich 3,50 als verlockend herausstellen. Wesentlich deutlicher fällt etwa beim von uns getesteten Wettanbieter Bwin die Tendenz am Markt „Mehr/Weniger als 2,5 Tore“ aus. Dort visieren die Bookies drei oder mehr Treffer im Spiel an.