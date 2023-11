Werder Bremen - Leverkusen Tipp, Prognose, Quote | 25.11.2023

Unser Werder Bremen - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Die Konkurrenz wartet auf den ersten Patzer von Bayer. In unserem Wett Tipp heute gehen wir aber davon aus, dass die Serie der Werkself auch in Bremen weitergeht.

In der Saison 2023/24 ist es noch keiner Mannschaft geglückt, Leverkusen eine Niederlage zuzufügen. Nur zu Gast bei den Bayern ließ die Werkself Punkte liegen (2:2). Nun startet Werder den nächsten Versuch, die Serie von Bayer 04 zu beenden. Ob ausgerechnet den Bremern dieses Kunststück gelingt, darf zurecht bezweifelt werden. Zwar sind die Grün-Weißen seit drei Spielen ungeschlagen, aber das Team von Coach Xabi Alonso ist Tabellenführer und präsentierte sich in dieser Saison bisher sehr stark und souverän.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 die Wette „Sieg Bayer & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Bayer ist in dieser Saison nach 17 Pflichtspielen (16S, 1U) noch ungeschlagen.

Seit 2016 hat die Werkself nicht mehr im Weserstadion verloren.

Bremen konnte nur eines der letzten 12 Pflichtspiele gegen Leverkusen gewinnen.

Werder Bremen vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der ungeschlagene Spitzenreiter gastiert beim Zwölften. Damit ist die Ausgangslage bei der Werder Bremen vs Leverkusen Prognose recht klar. Die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 6,27 die klaren Außenseiter.

Auf der Gegenseite bezahlen die besten Buchmacher für einen Erfolg der Gäste gerade mal Quoten im Schnitt von 1,47.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Leverkusen Prognose: Bayer bricht einen Rekord nach dem anderen

Am vergangenen Spieltag musste sich Bremen nach einer 2:0-Führung daheim gegen Frankfurt am Ende mit einem Remis (2:2) begnügen. Trainer und Profis waren dementsprechend verärgert und enttäuscht. Diese Haltung steht stellvertretend für den Auftritt und die Entwicklung des SV Werder. Mit einem knappen 0:1 in Dortmund, einem Sieg gegen Union (2:0) sowie den Unentschieden gegen Wolfsburg (2:2) und Frankfurt haben sich die Grün-Weißen nach einem schlechten Saisonstart etwas Luft verschafft.

Doch noch ist die Lage nicht komplett entspannt und stabil. Das Polster auf Rang 16 beträgt nur vier Zähler. Die Hoffnungen ruhen auf dem Sturmduo. Neo-Teamspieler Marvin Ducksch traf zuletzt in drei Ligaspielen in Folge und Rafael Borré war erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Partien im Oberhaus erfolgreich. Zehn der elf Saisonpunkte hat man im eigenen Stadion geholt, das reicht für Platz 7 in der Heimtabelle. Im Auswärts-Ranking steht der SVW aber nur auf Rang 17.

Beim 4:0 vor der Länderspielpause gegen Union Berlin zeigte Bayer nicht nur seine spielerische Klasse, sondern wusste auch durch eine vorbildliche Defensivarbeit zu überzeugen. Zuletzt konnte Leverkusen in fünf Pflichtspielen in Folge nie zu Null spielen und kassierte insgesamt sieben Gegentore. Mit dem 1:0 danach im Europapokal gegen Qarabag und dem Erfolg gegen die Eisernen ist B04 nun seit zwei Spielen ohne Gegentreffer. Die Offensive läuft sowieso wie geschmiert.

34 Treffer nach elf Spieltagen sind ein neuer Vereinsrekord. 31 Punkte zu diesem Zeitpunkt bedeuten die beste Bundesliga-Saison für den Verein und stellten den historischen Rekord des FC Bayern aus der Saison 2015/16 ein. 16 von 17 Pflichtspielen hat Bayer gewonnen, darunter die letzten zwölf. Kommt gegen Werder ein weiterer Sieg hinzu, wird ein weiterer Vereins-Bestwert eingestellt. Im Jahr 2013 siegte man saisonübergreifend in acht Partien in Folge. In einer einzigen Spielzeit gab es noch nie eine ähnliche Serie.

Werder Bremen - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Hansa Rostock (H), 2:2 Frankfurt (H), 2:2 Wolfsburg (A), 2:0 Union Berlin (H), 0:1 Dortmund

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 4:0 Union Berlin (H), 1:0 Qarabag (A), 3:2 TSG Hoffenheim (A), 5:2 SV Sandhausen (A), 2:1 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Leverkusen: 2:3 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:4 (H)

Seit dem Aufstieg von Leverkusen hat Werder gegen kein anderes Team mehr Punkte gesammelt (115). Allerdings konnte der SVW nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen Bayer für sich entscheiden. Der letzte Heimsieg von Bremen gegen B04 stammt aus dem Oktober 2015. Seit fünf Gastspielen ist die Werkself im Weserstadion ungeschlagen (3S, 2U). Die Grün-Weißen verloren aber auch nur zwei der letzten sieben Liga-Duelle gegen Bayer (4U).

In fünf der letzten sechs Duelle zwischen beiden Mannschaften ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Passiert das auch am Samstag, gibt es bei NEObet eine Quote von 2,68. Zuvor sollten sich Neu- und Bestandskunden die aktuelle NEObet Freiwette ohne Einzahlung nicht entgehen lassen.

Unser Werder Bremen - Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

Natürlich dürfen die Bremer hoffen. Die Elf von Coach Ole Werner ist seit drei Spielen ungeschlagen und holte aus den letzten vier Duellen gegen die Werkself immerhin drei Unentschieden. Doch in dieser Saison ist Bayer eine Klasse für sich. Nur die Bayern können hier bisher noch einigermaßen mithalten. So spricht am Ende auch am Samstag alles für einen Sieg der Gäste, bei dem durchaus einige Tore fallen dürften.