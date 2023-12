Werder Bremen – RB Leipzig Tipp, Prognose, Quote|19.12.23

Unser Werder Bremen - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.12.2023 lautet: Die Hanseaten befinden sich im Formtief und haben auch in unserem Wett Tipp heute gegen die starken “Roten Bullen” nichts zu lachen.

Nur eine der letzten sechs Bundesliga-Begegnungen gestaltete Werder Bremen siegreich (3U, 2N). Zuletzt wurden mit Gladbach nach einem 2:2 die Punkte geteilt. Mit wettbewerbsübergreifend vier Siegen am Stück bewegt sich RB Leipzig in wesentlich erfolgreicheren Sphären als die Hanseaten.

In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir die Gäste und tendieren zu einem Auswärtssieg mit mehr als 2,5 Toren. Für diesen Spielausgang gewährt Bwin eine Quote von 1,98 .

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs RB Leipzig auf “Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore”:

Werder Bremen vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Quoten am Drei-Weg-Markt bringen die Gäste aus Ostdeutschland als Favoriten zum Vorschein. Der Auswärtssieg wird mit einer Quote von durchschnittlich 1,55 bewertet.

Werder Bremen vs. RB Leipzig Prognose: Verliert Werder weiter Boden in der Tabelle?

In der Tabelle wurden die Recken von Trainer Ole Werner stetig nach unten durchgereicht und belegen derzeit Platz 14. Das Polster auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt aber mittlerweile sechs Punkte.

Neben sehr schwachen Auswärts-Leistungen ließ kürzlich auch die Heim-Performance zu wünschen übrig. Nur ein Sieg resultierte aus drei Ansetzungen im Weserstadion. Trotz allem endeten 75 Prozent der Heimspiele in dieser Saison mit drei oder mehr Toren. Sechs der letzten sieben Paarungen vor heimischer Kulisse brachten einen eigenen Treffer mit sich.

Werder Bremen - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

RB Leipzig kämpft in dieser Spielzeit um einen der vier begehrten Champions-League-Ränge. Keine leichte Aufgabe, da die Konkurrenz als sehr groß zu bewerten ist.

Mit neun Punkten an den vergangenen drei Liga-Spieltagen agierten die Sachsen in einer bestechend guten Verfassung und konnten zudem auf internationaler Ebene die K.o.-Runde der Champions League erreichen. In der Gruppe G sprang hinter dem englischen Meister Manchester City der zweite Tabellenplatz heraus.