Werder Bremen - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 28.10.23

Unser Werder Bremen - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Ganz wichtiges Spiel für beide Teams! Werder empfängt Union im heimischen Weserstadion und es riecht schon früh in der Saison gehörig nach Abstiegskampf. Aufgrund defensiver Schwächen erwarten wir beim Wett Tipp heute ein torreiches Spiel.

Während die Bremer schon die gesamte aktuelle Bundesliga-Saison durch die Liga straucheln, befinden sich die Köpenicker nach zwei Kantersiegen in den ersten zwei Spielen im freien Fall. Eine Niederlage in der kommenden Begegnung könnte für beide Kontrahenten das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz bedeuten, dementsprechend motiviert werden die Spieler zu Werke gehen. Das Spiel kann in beide Richtungen ausschlagen und somit fühlen wir uns mit einer „Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1.90 bei NEObet am Besten aufgehoben.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Union Berlin auf „Über 2,5 Tore“:

In den acht bisherigen Spielen von Werder Bremen fielen im Schnitt 3,75 Tore, bei denen von Union Berlin waren es 3,6.

Union Berlin fing sich in jedem Spiel bisher mindestens einen Gegentreffer.

Werder Bremen erzielte in den bisherigen vier Heimspielen im Schnitt 2,5 Tore und holte alle bisherigen Punkte zu Hause (2S 2N).

Werder Bremen vs Union Berlin Quoten Analyse:

Viel ausgeglichener kann eine Partie nicht sein, das sehen auch die Wettanbieter so und vergeben für beide Teams beinahe die gleichen Siegquoten. Ein Heimsieg ergibt eine Quote von 2.70, ein Auswärtssieg steht mit 2.62 zu Buche. Eine Punkteteilung, die beiden Teams nicht wirklich helfen würde, wird mit einer Quote von 3,25 als nicht viel unwahrscheinlicher betrachtet.

Marvin Ducksch und Kevin Behrens wird am ehesten ein eigener Treffer zugetraut, beide Mittelstürmer bekommen eine Quote von 2.86 dafür zugewiesen. Wer sich traut, auf einen Sieger im kommenden Duell zu wetten, dem können wir die Nutzung der 10 Euro Freiwette von NEObet wärmstens ans Herz legen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Werder Bremen vs Union Berlin Prognose: Kann Union die Niederlagenserie stoppen?

Die letzten sechs Ligaspiele von Union Berlin wurden verloren, das ist die längste laufende Niederlagenserie in der Bundesliga. Auf Platz zwei in dieser Negativ-Tabelle liegt der kommende Gegner aus Bremen mit drei Niederlagen in Folge.

Elf Tore konnten die Eisernen in der laufenden Saison erzielen, bemerkenswert dabei ist, dass 73 Prozemz der Tore per Kopf erzielt wurden. Werder Bremen bekam in dieser Saison jedoch erst einen Gegentreffer per Kopf eingeschenkt.

Während die Unioner vor allem vor dem Halbzeitpfiff gefährlich waren, acht der elf Saisontreffer wurden in den ersten 45 Minuten der Spiele erzielt, zeigten sich die Bremer mit neun der zwölf Saisontore vor allem im zweiten Spielabschnitt treffsicher.

Vor allem im Spiel nach vorne hapert es bei den Bremern gewaltig, mit 3,9 Schüssen auf das gegnerische Tor liegt Werder auf dem letzten Platz im Ligavergleich. Dafür führen die Grün-Weißen die Liga in gewonnenen Zweikämpfen mit im Schnitt 58,6 pro Partie an.

Werder Bremen - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:1 Dortmund (A), 2:3 Hoffenheim (H), 2:4 Darmstadt (A), 2:1 Köln (H), 2:4 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:1 Neapel (H), 0:3 Stuttgart (H), 2:4 Dortmund (A), 2:3 Braga (H), 0:1 Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs. Union Berlin: 0:1 (A), 1:2 (H), 1:3 (A), 0:2 (H), 0:2 (H).

Der direkte Vergleich der beiden Teams geht klar an Union Berlin, die letzten fünf Spiele wurden allesamt gewonnen. Nur beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in einem Bundesligaspiel blieb Werder Bremen siegreich. Unentschieden trennten sich die kommenden Kontrahenten noch nie.

Dass die Köpenicker diese Serie am Samstag ausbauen können, scheint ob der aktuellen Verfassung jedoch mehr als fraglich. Gegen mit dem Rücken zur Wand stehende Bremer wird es zumindest kein Spaziergang werden, zumal die Mannen von Trainer Ole Werner immerhin die Hälfte ihrer Heimspiele erfolgreich gestalten konnten.

Wer sich schon immer gefragt hat, was es mit Systemwetten auf sich hat und gerne eine solche Wette für die kommende Partie zwischen Werder Bremen und Union Berlin abgeben möchte, sollte einen Blick auf unsere übersichtliche Systemwetten Erklärung werfen.

Unser Werder Bremen - Union Berlin Tipp: Über 2,5 Tore

In Auswärtsspielen von Union Berlin fielen in der aktuellen Saison im Schnitt 3,75 Tore. Das wird in Heimspielen von Werder Bremen mit durchschnittlich 4,0 Toren sogar noch getoppt. Ein ähnlich torreiches Spiel erwarten wir auch am Samstagnachmittag.