West Ham - Alkmaar Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2023

Unser West Ham - Alkmaar Tipp zum Conference League Spiel am 11.05.2023 lautet: West Ham möchte nach dem Halbfinal-Aus im Vorjahr nun in ein Europapokal-Endspiel einziehen. Im Hinspiel am Donnerstag gegen Alkmaar stehen die Chancen auch ganz gut.

West Ham United stand schon in der Vorsaison in einem Europapokal-Halbfinale, damals in der Europa League. Damals schieden die Hammers nach zwei knappen Niederlagen (1:2, 0:1) gegen die Frankfurter Eintracht aus. Dieses Mal haben die Männer aus Stratford in der UEFA Conference League die Runde der letzten Vier erreicht. Am Donnerstag steigt das Hinspiel im London Stadium gegen den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar. Die Buchmacher schlagen sich beim Hinspiel klar auf die Seite der Hausherren. Wir spielen die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei West Ham vs Alkmaar auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

West Ham ist mit 11 Siegen und einem Remis in der Conference League noch ungeschlagen.

In den 6 Europapokal-Heimspielen dieser Saison kassierte West Ham nur 4 Gegentreffer.

AZ hat 6 seiner 7 Pleiten gegen englische Teams auswärts kassiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Alkmaar Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat West Ham mit 451 Millionen zu 107 Millionen Euro klar die Nase vorne. In der heimischen Eredivisie steht AZ allerdings auf einem guten vierten Platz, während die Hammers in der Premier-League-Tabelle lediglich auf Rang 15 zu finden sind.

Trotzdem schlagen sich die Buchmacher mit deutscher Lizenz mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,61 klar auf die Seite der Hausherren. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 5,44.

West Ham vs Alkmaar Prognose: „West Ham will Saison mit Finaleinzug retten“

Nach der Premier-League-Hinrunde stand West Ham auf Rang 17 und konnte einen Abstiegsplatz nur denkbar knapp durch die etwas bessere Tordifferenz vermeiden. Die Verantwortlichen hielten aber trotzdem an Coach David Moyes fest. In der Rückserie holte der Verein aus dem Osten von London immerhin schon 22 Zähler. Drei Spieltage vor dem Saisonende sind die Hammers mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone beinahe gerettet.

Wenn die Mannschaft in der kommenden Saison international spielen möchte, gibt es aber nur noch eine Möglichkeit: Man muss die UEFA Conference League gewinnen! In der Gruppenphase ließ der WHUFC Anderlecht, Silkeborg und Steaua hinter sich. Dann erreichte die Moyes-Elf über Larnaka und Gent das Halbfinale. In der Liga ging am Wochenende eine Serie von drei Niederlagen in Folge mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Manchester United zu Ende.

Auch unter Coach Pascal Jansen, der die Mannschaft im Dezember 2020 übernommen hat, gehört Alkmaar zu den Top-Teams der Eredivisie und qualifiziert sich regelmäßig für den Europapokal. Der fünfte Platz am Ende der Vorsaison reichte für die UEFA Conference League. Die Gruppe E gewannen die „Kaaskoppen“ deutlich vor Dnipro, Limassol und Vaduz. Gegen Lazio Rom und Anderlecht erreichte Alkmaar dann das Halbfinale des Wettbewerbs.

Gegen Anderlecht stand AZ nach der 0:2-Auswärtspleite im Hinspiel allerdings schon vor dem Aus. Im Rückspiel setzten sich die Niederländer knapp im Elfmeterschießen durch. Vor allem daheim ist die Mannschaft stark. Im heimischen AFAS Stadion ist man seit 25 internationalen Spielen ungeschlagen. In der Liga holten die „Kaaskoppen“ am Wochenende ein 0:0 bei Ajax und bleiben damit auf Platz 4 der Tabelle. Der Rückstand auf den Europa-League-Rang beträgt nur zwei Zähler.

West Ham - Alkmaar Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:0 Manchester United (H), 0:3 Manchester City (A), 3:4 Crystal Palace (A), 1:2 Liverpool (H), 4:0 Bournemouth

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 0:0 Ajax Amsterdam (A), 3:0 Waalwijk (H), 2:0 Anderlecht (H), 3:0 Fortuna Sittard (A), 0:2 Anderlecht (A)

Letzte Spiele West Ham vs Alkmaar: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. West Ham bekam es schon zweimal mit niederländischen Vereinen zu tun, 1975/76 gegen Den Haag und 1998/99 gegen Heerenveen. Beide Male setzten sich die Hammers durch. Die Bilanz von Alkmaar gegen englische Vereine steht bei zwei Siegen, fünf Remis und sieben Niederlagen. Sechs der sieben Pleiten kassierte man auf englischem Boden.

Unser West Ham - Alkmaar Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

West Ham spielt eine starke Conference-League-Saison. Die Hammers sind mit ihrer Qualität im Halbfinale zurecht die leichten Favoriten. Doch Alkmaar ist meistens ein unangenehmer Gegner. International ist AZ aber vor allem daheim stark. So trauen wir den Gästen im Hinspiel nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürften im London Stadium gegen die zweitbeste Auswärts-Defensive der Eredivsie nicht allzu viele Tore fallen.