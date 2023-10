West Ham – Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2023

Unser West Ham - Arsenal Tipp zum EFL Cup Spiel am 01.11.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir Arsenal als leichten Favoriten, schließen aber ein Remis mit Toren auf beiden Seiten nicht gänzlich aus.

Die “Hammers” waren kürzlich beim 0:1 auf heimischem Boden gegen Everton im dritten Premier-League-Duell am Stück sieglos. Trotz 63 Prozent Ballbesitz gelang es den Hausherren nicht, Druck auf den gegnerischen Kasten aufzubauen.

In einem engen London-Derby sehen wir die Gäste aus dem Norden Londons als leichten Favoriten und raten zu einer Wette auf “Doppelte Chance X/2 & beide Teams treffen”. Diesen Spielausgang preist Bwin mit einer Quote von 2,25 aus.

Darum tippen wir bei West Ham vs Arsenal auf “DC X/2 & beide Teams treffen”:

West Ham vs Arsenal Quoten Analyse:

Anhand der West Ham Arsenal Wettquoten lässt sich auf keinen klaren Favoriten im EFL-Cup schließen. Aufgrund der besseren Formkurve zeigen die Gäste aus dem Nordlondoner Bezirk Islington die etwas niedrigere Quote in Höhe von ca. 2,25 auf.

West Ham vs. Arsenal Prognose: Bleibt Arsenal gegen die Hammers ungeschlagen?

Satte 13 Gegentore kamen an den letzten sechs Spieltagen zustande. Defensiv zeigte sich lediglich das Tabellenschlusslicht Sheffield United anfälliger (22).

West Ham - Arsenal Statistik & Bilanz:

Gemeinsam mit Tottenham, den “Skyblues” und den “Reds” bestimmen die “Gunners” derzeit das Geschehen im englischen Fußball und gehören durchaus zu den Anwärtern auf den Titel in der Liga sowie im EFL-Cup.

Ein Umstand, der in der aktuellen Auswärtsstärke begründet liegt. Mit drei Siegen und einem Remis holten die Mannen von Trainer Mikel Arteta pro PL-Match in der Ferne 2,5 Punkte. Ein absoluter Spitzenwert, mit dem kein anderer Klub im Oberhaus des englischen Fußballs konkurrieren kann.

Der amtierende Vizemeister hat bislang in jedem Auswärtsspiel auf nationaler oder internationaler Ebene in der aktuellen Saison getroffen und wird auch im London-Derby seine Torgefährlichkeit untermauern.

Bwin hält ein reichhaltiges Sortiment an West Ham Arsenal Wetten bereit. Obendrein gewährt der Bookie für Neukunden einen großzügigen Willkommensbonus. Die Bwin Anmeldung geht leicht von der Hand.

Unser West Ham – Arsenal Tipp: DC X/2 & beide Teams treffen

Beide Teams haben sich in der letzten Runde des EFL-Cups nicht mit Ruhm bekleckert und zitterten sich ins Achtelfinale. Auch in diesem Spiel gehen wir von einer engen Angelegenheit aus, schreiben aber den Mannen aus dem Norden Londons Vorteile zu, da sie die deutlich bessere Formkurve aufzeigen.

In unserem West Ham Arsenal Tipp entscheiden wir uns für eine Wette auf “Doppelte Chance X/2 & beide Teams treffen”. Bwin stellt für diesen Spielausgang eine Quote von 2,25 in Aussicht.