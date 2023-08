West Ham – Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 20.08.2023

Unser West Ham - Chelsea Tipp zum Premier League Spiel am 20.08.2023 lautet: Beide Teams verpassten zum Saisonauftakt einen Sieg. Auch im direkten Duell sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu einer defensiv geführten Paarung.

Die Hammers holten zum Liga-Auftakt mit einem 1:1 bei Bournemouth nur einen Zähler. Wenngleich West Ham zwischenzeitlich durch Jarrod Bowen in Front ging, war das Remis am Ende aufgrund der Überlegenheit der Hausherren als glücklich zu bewerten.

Chelsea bot am ersten Spieltag an der Stamford Bridge gegen Liverpool eine gute Leistung und holte ebenfalls ein Remis. In unserem Wett-Tipp sehen wir keinen Anwärter auf drei Punkte und rechnen mit einem defensiv geführten Match, das weniger als 2,5 Tore mit sich bringt. Bwin gewährt eine Quote von 1,87 für diesen Spielausgang.

Darum tippen wir bei West Ham vs Chelsea auf „Unter 2,5 Tore“:

Die Irons agierten bereits in der vergangenen Saison zuhause sehr defensiv und absolvierten 12 der 19 Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren.

Chelsea wird in erster Linie mit defensiver Grundausrichtung antreten, um nicht ins offene Messer zu laufen.

4 der vergangenen 6 Kräftemessen im London Stadium endeten zwischen beiden Teams mit weniger als 2,5 Toren.

West Ham vs Chelsea Quoten Analyse:

Wer seine Fühler nach dem Drei-Weg-Markt ausgestreckt hat, wird recht schnell erkennen, dass die Gäste aus dem Stadtteil Fulham in London mit Werten zwischen 1,90 und 2,00 bewertet werden. Die Hausherren hingegen bringen im Falle eines Triumphs den bis zu 3,8-fachen Wetteinsatz mit sich. Nur bedingt nachvollziehbar, da die Hammers lediglich eines der vergangenen sechs Heimspiele gegen Chelsea verloren haben (3S, 2U).

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten sich die Bookies beim West Ham Chelsea Tipp recht bedeckt und offenbaren recht ausgeglichene Quoten. Genauere Informationen zu weiteren Angeboten der Bookies sind in unserem umfassenden Wettanbieter Vergleich ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs. Chelsea Prognose: Behält Chelsea die Champions-League-Ränge weiter im Blick?

Die Irons haben die vergangene Saison auf dem 14. Tabellenplatz beendet und sich gegenüber dem Vorjahr um ganze sieben Plätze verschlechtert. Da die Hammers jedoch die UEFA Conference League im Endspiel gegen Florenz gewonnen hatten, qualifizierten sie sich direkt für die Gruppenphase der Europa League.

Aufgrund der starken internationalen Leistungen schenken die Verantwortlichen Trainer David Moyes weiterhin ihr Vertrauen. Seit Dezember 2019 sitzt der 60-jährige Schotte auf der Bank und blickt bereits auf 178 Spiele an der Seitenlinie der Hammers.

In der Sommerpause galt es, den Abgang von Declan Rice zu kompensieren. Dazu wurde das Mittelfeld mit Edson Álvarez (Ajax) und James Ward-Prowse (Southampton) verstärkt. Der gesamte Kader zeichnet sich anhand eines Marktwertes von 397 Millionen Euro aus und belegt einen Platz im Mittelfeld des Premier-League-Rankings.

Bei Chelsea hat es den Anschein, als würde alles an Spielern gekauft, was Rang und Namen hat. Der Klub gab bereits in der letzten Saison hunderte Millionen Euro für neue Spieler aus. Nach 38 Spieltagen stand aber lediglich Rang 12 zu Buche.

West Ham - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:1 Bournemouth (PL, A), 2:1 Florenz (UECL, A), 1:2 Leicester (PL, A), 3:1 Leeds United (PL, H), 1:0 Alkmaar (UECL, A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 Liverpool (PL, H), 1:1 Newcastle (PL, H), 1:4 Manchester United (PL, A), 0:1 Manchester City (PL, A), 2:2 Nottingham (PL, H).

Letzte Spiele West Ham vs. Chelsea: 1:1 (PL, H), 1:2 (PL, A), 0:1 (PL, A), 3:2 (PL, H), 0:1 (PL, H).

In diesem Fußballjahr soll sich nun alles zum Besseren wenden. Mit Mauricio Pochettino wurde ein neuer Trainer verpflichtet, der dem Klub zum Erfolg verhelfen soll. Mehr als 320 Millionen Euro flossen in neue Spieler, um den Kader auf das nächste Level zu heben.

Gegen Jürgen Klopps Reds sprang immerhin ein Remis heraus. Zudem war eine Spielphilosophie zu erkennen. Über viel Ballbesitz soll das Geschehen mit raschen Vorstößen bestimmt werden. Dazu ließ Pochettino im 3-4-2-1 mit Nicolas Jackson als Neuner auflaufen. Ob der Neuzugang von Villarreal gegen West Ham startet, ist offen.

Werden die letzten drei Testspiele gegen Newcastle, Fulham und Dortmund herangezogen, bestritten die Blues einschließlich des Premier-League-Auftakts gegen Liverpool vier Ansetzungen am Stück mit weniger als 2,5 Toren. Um das Risiko beim Abschluss von West Ham Chelsea Wetten deutlich zu minimieren, könnte sich die Nutzung des Bwin Bonus als sinnvoll herausstellen.

Unser West Ham – Chelsea Tipp: Unter 2,5 Tore

Obwohl Chelsea mit über 960 Millionen Euro mehr als den doppelten Kader-Marktwert von West Ham aufzeigt, tendieren wir nicht zwingend zu einem Triumph der Gäste im London-Derby. Das liegt in erster Linie an der defensiven Stärke der Hausherren. West Ham ließ in fast einem Drittel der Liga-Heimspiele kein Gegentor zu und bestritt in der vergangenen Spielzeit mehr als 60 Prozent der Heimspiele mit weniger als 2,5 Toren.