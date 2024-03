West Ham - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2024

Unser West Ham - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Michael Gregoritsch schoss Freiburg nach seiner Einwechslung im Hinspiel zum 1:0-Sieg. Für den Wett Tipp heute gehen wir erneut von einer taktisch geprägten Partie aus.

David Moyes und West Ham United sind für ihre Spielweise hinlänglich bekannt. Im Hinspiel kamen die Hammers auf 42 Prozent Ballbesitz, was ungefähr ihrem Schnitt in der Premier League entspricht. Auf europäischer Ebene agieren die Irons oft ähnlich, lassen im Schnitt 14,4 Pässe pro Defensivaktion zu und agieren bis ins eigene Abwehr-Drittel sehr passiv. Freiburg tat sich mit dieser Spielweise lange schwer, wusste über weite Strecken des Hinspiels aber ebenso die Umschalt-Momente der Moyes-Auswahl einzuschränken.

Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute eine ähnliche Partie und setzen mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000 auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei West Ham vs Freiburg auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Die letzten 4 Europa-League-Spiele der Hammers endeten mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Freiburg erzielte in seinen letzten beiden Europa-League-Auswärtsspielen kein Tor.

Durchschnittlich kassierte kein Team in der Europa League weniger Gegentore pro Spiel als West Ham (0,7).

West Ham vs Freiburg Quoten Analyse:

Als amtierender Conference-League-Sieger hat West Ham sich bereits in der vergangenen Saison auf europäischer Ebene einen Namen gemacht. Inklusive der letzten Spielzeit gewannen die Hammers ihre letzten neun europäischen Heimspiele, weshalb Siegquoten bis 1,77 zu erwarten waren.

Zahlt ihr für eure Wetten mit Paypal ein, stehen euch diese Buchmacher zur Verfügung. Freiburg reist mit Wettquoten zwischen 4,50 und 4,75 als Außenseiter ins London Stadium und sollte nur mit Bedacht als Sieger ausgewählt werden.

West Ham vs Freiburg Prognose: Ein spezieller Spielstil

Kaum eine Mannschaft fühlt sich in einer passiven Haltung so wohl wie West Ham United. Im Hinspiel trat die Mannschaft von David Moyes in ihrer typisch abwartenden Haltung auf und hatte in der ersten Viertelstunde weniger als 20 Prozent Ballbesitz.

Das hängt nicht mit fehlender Qualität zusammen, sondern ist einkalkuliert. Gerne schlagen die Hammers aus ihrer Deckung heraus zu und schalten mit messerscharfer Präzision um. Kein Team der Premier League erzielte bisher mehr Konter-Tore als der amtierende Conference-League-Sieger (8).

Zwar gehen die Hammers mit einem 0:1-Rückstand in das Rückspiel, doch ihre Spielweise könnte sich dennoch auszahlen. Freiburg erlaubte in der Bundesliga die meisten Gegentore nach Umschaltmomenten (8).

Nun kann sich der SCF zwar auf die Defensive konzentrieren, doch das könnte zu Lasten der Angriffe der Streich-Elf führen. Freiburg erzielte in seinen letzten beiden Auswärtsspielen der Europa League keinen eigenen Treffer.

West Ham - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:2 Burnley (H), 0:1 Freiburg (A), 3:1 Everton (A), 4:2 Brentford (H), 0:2 Nottingham (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 Bochum (A), 1:0 West Ham (H), 2:2 Bayern (H), 1:2 Augsburg (A), 3:2 n.V. Lens (H).

Letzte Spiele West Ham vs. Freiburg: 0:1 (A), 2:0 (H), 2:1 (A).

Die taktische Marschroute der Hausherren führt vor allem in der Europa League zu torarmen Begegnungen. West Ham schloss seine letzten vier EL-Begegnungen ohne Tore auf beiden Seiten ab. Drei dieser vier Partien endeten aber mit einem Hammers-Sieg.

Beide Mannschaften begegneten sich bereits in der Gruppenphase. In dieser entschied West Ham United beide Aufeinandertreffen für sich (2:1, 2:0). Am letzten Spieltag der Gruppe A empfingen die Irons den SCF zum Heimspiel und schickten den Bundesligisten ohne Torerfolg zurück nach Deutschland (2:0).

Die Breisgauer entwickelten in dieser Europa-League-Saison ebenfalls eine gewisse Freude an Spielen mit „Beide Teams treffen: Nein“. Fünf der letzten sechs internationalen Partien des SCF boten nur Treffer für eine Mannschaft.

Knüpfen die Hausherren an ihre letzten Heim-Auftritte an und gewinnen das zehnte internationale Heimspiel in Serie, ist ein Weiterkommen wahrscheinlich. Dafür kann sich die Quote von 2,00 bei Bet3000 für „West Ham kommt weiter“ auf jeden Fall sehen lassen.

Unser West Ham - Freiburg Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Viele taktische Fragen umkreisen das vierte Aufeinandertreffen der Saison zwischen West Ham und Freiburg. Überlässt der SCF den Hammers mehr Ballbesitz als im Hinspiel und verteidigt tief oder will Christian Streich erneut ein dominantes Auftreten seiner Mannschaft sehen? Tore könnten so oder so zur Mangelware werden.