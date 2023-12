West Ham - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 14.12.2023

Unser West Ham - Freiburg Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.12.2023 lautet: Es ist das Duell um den Gruppensieg. In unserem Wett Tipp heute trauen wir dem Sport-Club ein Tor zu. Auf drei Punkte werden die Gäste aber verzichten müssen.

In der Europa League-Gruppe A stehen mit West Ham und Freiburg die beiden Gruppenersten bereits fest - nur die Reihenfolge ist noch fraglich. Über die wird im direkten Duell am Donnerstag im London Stadium entschieden. Und die Reihenfolge ist nicht unwichtig.

Schließlich geht der Gruppensieger direkt ins Achtelfinale, während der Zweite schon im Sechzehntelfinale ran muss. Wir sehen die größeren Chancen bei den Hammers, die es aber mit Gegenwehr aus dem Breisgau zu tun bekommen werden.

Daher lautet unser Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2.00 bei Oddset.

Darum tippen wir bei West Ham vs Freiburg auf “DC 1X & Beide treffen”:

West Ham gewann die letzten 9 Heimspiele in europäischen Wettbewerben.



Freiburg traf in jedem Gruppenspiel und hat insgesamt schon 17 Tore auf dem Konto.



Das Hinspiel im Breisgau endete mit 2:1 für West Ham.

West Ham vs Freiburg Quoten Analyse:

Nicht nur beim von uns getesteten Buchmacher Oddset, sondern auch bei den anderen Wettanbietern auf dem Markt gehen die Gastgeber als recht klarer Favorit in die Begegnung. Wetten auf einen Heimsieg liefern in der Spitze einen Wert von 1,80.

Bei einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste aus Freiburg kann man hingegen seinen Wetteinsatz mehr als vervierfachen.

Tore erwarten die Bookies einige. Die beiden Wettoptionen “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” liefern mit 1,65 interessanterweise denselben Höchstwert. Ab mindestens vier Treffern wird es richtig interessant. Ein entsprechender Tipp auf das “Over 3,5″ ist mit Wettquoten bis 2,57 verbunden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Freiburg Prognose: Hammers vor dem Erreichen einer Bestmarke

Mit vier Siegen und nur einer knappen 1:2-Pleite im Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus steht West Ham bereits sicher in der K.-o.-Phase. Die Frage ist nur, ob es direkt ins Achtelfinale geht oder ob die Hammers zuvor im Sechzehntelfinale gegen einen Champions-League-Absteiger ran müssen.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel reicht ihnen im Heimspiel am Donnerstag ein Remis, um vor den punktgleichen Freiburgern zu bleiben. Die Chancen hierfür stehen nüchtern betrachtet nicht schlecht. Beide bisherigen Heimpartien in der EL in dieser Saison hat West Ham mit insgesamt 4:1 Toren für sich entschieden.

Weiter zurückblickend haben die Londoner sogar ihre letzten neun Heimspiele in europäischen Wettbewerben alle gewonnen. Mit einem Erfolg gegen den Sport-Club wären sie das fünfte englische Team, dem zehn aufeinanderfolgende Heimsiege in Europa gelingen würden. Die Generalprobe ging allerdings gehörig in die Hose.

Am Wochenende verloren die Hammers ihr Premier-League-Auswärtsspiel bei Fulham mit 0:5. Es war mal wieder eine Niederlage für die Londoner, die zuvor in sechs Pflichtspielen in Folge ungeschlagen geblieben waren, von denen sie fünf gewannen.

West Ham - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:5 Fulham (A), 2:1 Tottenham (A), 1:1 Crystal Palace (H), 1:0 Backa Topola (A), 2:1 Burnley (A)



Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 Wolfsburg (A), 1:0 Mainz (A), 5:0 Olympiakos Piräus (H), 1:1 Freiburg (H), 1:3 RB Leipzig (A)



Letztes Spiel West Ham vs Freiburg: 2:1 (A)

Freiburg auf der anderen Seite hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Beim 1:0-Erfolg in der Bundesliga in Wolfsburg blieb der Sport-Club nicht nur im vierten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Der SCF holte gleichzeitig auch seinen dritten Pflichtspielsieg in Serie.

Zudem hielten die Breisgauer in ihren letzten drei Partien gegen Olympiakos Piräus sowie in Mainz und eben bei den Wölfen ihren Kasten sauber. In der Bundesliga hatten sie zuvor sechsmal in Folge nicht zu Null spielen können. Selbst getroffen haben die Freiburger dagegen in allen ihren letzten elf Pflichtspielen.

In der Gruppenphase der Europa League erzielte der Sport-Club an den ersten fünf Spieltagen wahnsinnige 17 Tore und damit die meisten von allen Teams im laufenden Wettbewerb. In jeder der bisherigen fünf Partien konnte Freiburg treffen und in vier von fünf Fällen sogar mindestens doppelt.

In den Auswärtspartien bei Backa Topola und Olympiakos gelangen dem deutschen Vertreter jeweils drei eigene Tore. Insofern sind Wetten auf “Über 3,5 Tore” im Spiel alles andere als abwegig. Mit dem Oddset Sportwetten Bonus zum Beispiel kann man einen solchen Versuch jedenfalls risikofrei wagen.

Unser West Ham - Freiburg Tipp: “DC 1X & Beide Teams treffen”

Beim ersten Auftritt auf englischem Boden im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs muss ein Sieg her, wenn man die Hammers doch noch überholen will. So recht können wir uns einen Auswärtserfolg trotz der guten letzten Form des Sport-Clubs aber nicht vorstellen.

Die Londoner benötigen zu Hause nur einen Punkt. Sie haben die letzten neun Europapokal-Spiele im heimischen Stadion gewonnen und werden sich auf dem letzten Meter nicht den Gruppensieg nehmen lassen. Mindestens einen Treffer trauen wir der “Tormaschine” der Europa League aus dem Breisgau allerdings zu.