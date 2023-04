West Ham - Gent Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2023

Unser West Ham - Gent Tipp zum Conference League Spiel am 20.04.2023 lautet: Vergangenes Wochenende bewiesen die Hammers Nervenstärke und punkteten trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes gegen den Tabellenführer aus London. Vor dem Rückspiel gegen Gent nehmen die Engländer die Favoritenrolle ein.

Nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel kann West Ham im eigenen Stadion das Halbfinale der Conference League erreichen. Im gesamten Wettbewerb sind die Hammers noch ungeschlagen. Das rechtfertigt ihre klare Favoritenrolle vor dem Rückspiel. Diese nehmen wir als Basis und setzen auf einen Sieg der Gastgeber sowie Unter 2,5 Tore. Als Belohnung winkt bei Bet365 eine Quote von 3,75.

Darum tippen wir bei West Ham vs Gent auf „Sieg West Ham & Unter 2,5 Tore“:

West Hams Bilanz im bisherigen Wettbewerb: 10 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen.

In 8 der 11 Begegnungen kassierten die Hammers maximal einen Gegentreffer - eine weiße Weste hielten sie in 5 Partien.

Gent gewann nur 4 seiner 11 Duelle in der Conference League - auswärts nur eine von 5 Begegnungen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Gent Quoten Analyse:

Am vergangenen Wochenende sammelten die Irons weiteres Selbstvertrauen. Obwohl die Mannschaft von David Moyes zwischenzeitlich 0:2 gegen Arsenal in Rückstand geriet, reichte es am Ende zu einem Punktgewinn.

Diese Leistung unterstreicht ihre Favoritenrolle im Heimspiel gegen Gent. Setzt ihr auf einen Erfolg der Gastgeber, bekommt ihr Quoten bis zu 1,65 geliefert. Glaubt ihr an einen Überraschungssieg der belgischen Gäste, könnt ihr Wettquoten zwischen 5,00 und 5,80 spielen und mit einem Sportwetten Bonus verbinden.

West Ham vs Gent Prognose: „Ein nachvollziehbarer Favorit“

Alphonse Areola steht im Kasten der Engländer. Fünf Spiele der Conference League beendete er bereits ohne Gegentor. Pro Spiel kassierte West Ham nur 0,6 Gegentreffer und stellt damit die beste Hintermannschaft des Wettbewerbs.

Die Londoner spielen in der Conference League eine herausragende Saison und entschieden zehn ihrer elf Auftritte für sich. Das einzige Unentschieden gab es im Hinspiel (1:1). Somit ist der englische Vertreter weiterhin ungeschlagen.

Im London Stadium hielten die Irons in den vergangenen zwei Spielen die Null und beendeten diese beiden Begegnungen insgesamt mit 5:0 Toren. Ihre Formkurve zeigte in den vergangenen Wochen nach oben und zahlte sich unter anderem in der Premier League aus. Dort verloren die Hammers nur eines ihrer vergangenen fünf Spiele und hielten in zwei Partien die Null.

Auf nationalem Parkett endeten bisher nur 30 Prozent ihrer Begegnungen mit über 2,5 Toren. In der vermeintlich besten europäischen Liga hielten sie ihre Gegner in 60 Prozent der Spiele bei maximal einem Tor.

Zusätzlich machte die Mannschaft von David Moyes in der Conference League von ihrem individuellen Talent Gebrauch und erzielte die zweitmeisten Tore im Wettbewerb (22).

West Ham - Gent Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:2 Arsenal (H), 1:1 Gent (A), 1:0 Fulham (A), 1:5 Newcastle (H), 1:0 Southampton (H)

Letzte 5 Spiele Gent: 1:1 KV Mechelen (A), 1:1 West Ham (H), 1:1 Royale Union SG (H), 5:0 Seraing (A), 3:0 Eupen (H)

Letzte 5 Spiele West Ham vs. Gent: 1:1 (A), 1:1 (H, 1964), 1:0 (A, 1964)

Chancenlos ist Gent in diesem Vergleich nicht. Angreifer Hugo Cuypers stellte seine Fähigkeiten im Hinspiel unter Beweis und sorgte für den 1:1-Ausgleich. Wirklich verwunderlich ist seine Torgefahr nicht: In der Liga durfte er bereits 19 Treffer bejubeln.

Allerdings liegen die Chancen auf ein Weiterkommen nicht sonderlich hoch. Zwar blieb Gent in den vergangenen neun Pflichtspielen ungeschlagen, kam in den letzten drei Begegnungen jedoch nie über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

In der Conference League gab es ohnehin kaum Siege zu feiern. Der belgische Vertreter trat zu elf Spielen an - siegreich beendet wurden nur vier dieser Partien. Das liegt vor allem an den Ergebnissen in der Ferne. Auswärts gelang den Buffalos nur ein Sieg aus fünf Spielen (1 Sieg, 2 Remis, 2 Niederlagen).

Diese Schwäche könnte ihnen gegen die Hammers teuer zu stehen kommen. Offensiv blieb die Vanhaezebrouck-Elf in den Gastauftritten oft hinter ihren Erwartungen. Aktuell blickt der Tabellenvierte der Jupiler Pro League auf zwei torlose Gastauftritte zurück.

Unser West Ham - Gent Tipp: Sieg West Ham & Unter 2,5 Tore

Für Gent ist das 1:1-Unentschieden aus dem Heimspiel zu wenig. Auswärts ließen die Belgier bisher deutlich zu viel liegen, blieben in zwei von fünf Gastauftritten ohne eigenen Treffer und waren in nur einem dieser Spiele siegreich. Die Hausherren können auf ein gestärktes Selbstvertrauen zurückgreifen. David Moyes bringt regelmäßig eine kompakte Hintermannschaft aufs Feld, die schon so einigen gegnerischen Mannschaften den Zahn gezogen hat.