West Ham - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 18.04.2024

Unser West Ham - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 18.04.2024 lautet: Nur zu gerne würde West Ham die Ungeschlagen-Serie von Bayer beenden. Im Wett Tipp heute können wir den Hausherren aber nicht mehr als ein Remis zutrauen.

Am Wochenende war es endlich soweit! Mit einem 5:0-Heimsieg gegen Bremen sicherte sich Leverkusen schon am 29. Spieltag die erste Bundesliga-Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Nachdem der Titel feststand, wurde in und um Leverkusen erst einmal frenetisch gefeiert. Viel Zeit für Feierlichkeiten haben Spieler und Verantwortliche allerdings nicht. Denn schon am Donnerstag steht im Europa-League-Viertelfinale das Rückspiel bei West Ham an. Die Hammers wollen die 0:2-Niederlage aus dem Rückspiel wettmachen.

Wir trauen dies dem Premier-League-Verein aber nicht zu und spielen mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten die Wette “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei West Ham vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore”:

Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen

West Ham konnte nur eines der letzten 6 Pflichtspiele gewinnen

Bayer kam in 13 von 13 Fällen weiter, wenn das Hinspiel mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewonnen wurde

West Ham vs Leverkusen Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat die Werkself mit 594 zu 446 Millionen Euro einen Vorteil gegenüber dem Premier-League-Vertreter. Nimmt man die tolle Form und die Leistungen aus dem Hinspiel mit dazu, ergibt sich daraus eine deutliche Ausgangslage.

Bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,98 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 3,64. Der Sieger trifft im Halbfinale entweder auf AS Rom oder AC Milan.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs Leverkusen Prognose: Bringt Leverkusen den Vorsprung ins Ziel?

Durch Top-7-Platzierungen in den Jahren 2021 und 2022 löste West Ham zwei Jahre in Folge das Europapokal-Ticket. Im Vorjahr reichte es in der Premier League aber nur zu einem enttäuschenden 14. Platz. Da die Hammers im Vorjahr die Conference League gewinnen konnten, wurde allerdings auch 2023/24 im Osten Londons international gespielt. Diese Serie könnte nun zu Ende gehen. In dieser Spielzeit steht der WHUFC nur auf Platz 8.

Der Rückstand auf den ECL-Platz beträgt zwar lediglich zwei Punkte, allerdings haben die Konkurrenten auf den Rängen 6 und 7 nicht nur zwei Zähler Vorsprung, sondern jeweils auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Im Europapokal hat West Ham die letzten elf Heimspiele alle gewonnen. Die jüngste Heimpleite war ein 1:2 in der Saison 2021/22 gegen Frankfurt. Die Heimbilanz gegen deutsche Vereine steht bei vier Siegen und zwei Niederlagen. Von den letzten sechs Pflichtspielen wurde aber nur eines gewonnen (2U, 3N).

Nachdem der erste Meistertitel nun endlich unter Dach und Fach ist, will Leverkusen aus einer sensationellen Saison eine historische Spielzeit machen. Im Pokal steht die Werkself bereits im Finale und ist dort gegen den Zweitligisten Kaiserslautern der haushohe Favorit. Zusammen mit der Europa League ist somit das Triple möglich. Bayer ist nun schon seit 43 Spielen in dieser Saison ungeschlagen. In der Bundesliga stellt B04 die beste Abwehr (19) und die zweitbeste Offensive (74).

Gegen englische Teams hat sich der Verein bisher aber oft schwer getan. Von zehn Gastspielen auf der Insel konnte Leverkusen nur eines für sich entscheiden (2U, 7N). Dank des Ergebnisses aus dem Hinspiel kann man sich nun aber sogar eine knappe Pleite leisten. In der Europa League ist Bayer natürlich auch schon seit zehn Spielen ohne Niederlage (8S, 2U). Wenn B04 im Europapokal ein Hinspiel mit mindestens zwei Toren gewonnen hat, kam man in allen 13 Fällen am Ende auch eine Runde weiter.

West Ham - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 0:2 Fulham (H), 0:2 Leverkusen (A), 2:1 Wolverhampton (A), 1:1 Tottenham (H), 3:4 Newcastle United (A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 5:0 Werder Bremen (H), 2:0 West Ham (H), 1:0 Union Berlin (A), 4:0 Düsseldorf (H), 2:1 Hoffenheim (H)

Letzte Spiele West Ham vs Leverkusen: 0:2 (A)

In der Vorwoche trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Bayer dominierte das Spiel von Beginn an, während sich die Gäste nur hinten hinein stellten, was auch die Gesamtschuss-Statistik von 33:1 für Leverkusen verdeutlicht.

So einen großen Unterschied zwischen zwei Teams gab es in der Europa League noch nie. Aber erst in den letzten zehn Minuten stellte die Werkself durch zwei Joker-Tore die Weichen auf Sieg. Bleibt B04 auch dieses Mal ohne Gegentor, gibt es dafür bei Tipwin eine Quote von 3,05. Alles über den Bonus, das Wettangebot, die Quoten, die Stärken und die Schwächen des Anbieters verrät euch unser ausführlicher Tipwin Test!

Unser West Ham - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

Schon im Hinspiel machte West Ham einzig und alleine das eigene Tor dicht. Gut 80 Minuten ging diese Strategie auch auf. Doch nach zwei späten Gegentreffern müssen die Hammers im Rückspiel nun den Weg nach vorne suchen. Doch die Londoner haben weder die Form noch die Qualität, um diesen Rückstand gegen den frischgebackenen deutschen Meister wettzumachen. Denn Xabi Alonso wird schon dafür sorgen, dass die Mannschaft die Meister-Feierlichkeiten rechtzeitig beendet. So spricht auch am Donnerstag alles für Bayer. Da der Werkself auch ein Remis reicht, sichern wir unseren Tipp durch die “Doppelte Chance” ab. Allzu viele Tore dürften dabei auch nicht fallen.