West Ham – Manchester United Tipp, Prognose, Quote | 23.12.2023

Unser West Ham - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.12.2023 lautet: In einem Duell auf Augenhöhe räumen wir beiden Konkurrenten Chancen auf den Sieg ein und lehnen in unserem Wett Tipp heute ein Remis kategorisch ab.

Nach dem vernichtenden 0:5 beim FC Fulham meldete sich West Ham mit einem deutlichen 3:0-Triumph gegen Wolverhampton zurück, um direkt im Anschluss im EFL-Cup von Liverpool mit 1:5 vom Platz gefegt zu werden. Manchester United holte wettbewerbsübergreifend nur einen mageren Zähler aus den jüngsten drei Duellen.

In unserem Wett Tipp heute spielen wir „Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,10 bei Oddset.

Darum tippen wir bei West Ham vs Manchester United auf „Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen“:

Lediglich ein Viertel der PL-Heimspiele beendete West Ham mit einem Remis (4S, 2U, 2N) und verpasste zu Hause nur einmal einen eigenen Treffer.

7 der 8 Auswärtsduelle im englischen Oberhaus führten bei Manchester United nicht zu einer Punkteteilung.

Nur in einem der vergangenen neun Aufeinandertreffen im London Stadium trennten sich beide Konkurrenten mit einem Unentschieden.

West Ham vs Manchester United Quoten Analyse:

Sofern sich der Blick zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass die Wettanbieter keinen klaren Favoriten in diesem Match benennen. Die West Ham Manchester United Quoten für Siegwetten bewegen sich zwischen 2,60 und 2,70. Im Falle einer Punkteteilung wird der bis zu 3,60-fache Wetteinsatz ausgezahlt.

Oddset geht von drei oder mehr Toren aus und bewertet diesen Spielausgang mit einer Quote von 1,63. Genauere Informationen zum Wettanbieter sind im Oddset Test ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

West Ham vs. Manchester United Prognose: Zieht West Ham in der PL-Tabelle an Manchester United vorbei?

Die Hammers holten vier Siege in den letzten sechs Liga-Duellen und konnten durchaus überzeugen.

Mit 27 erbeuteten Punkten kletterten die Mannen von Trainer David Moyes auf Platz 8 der Tabelle und halten mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellen-Fünften Anschluss zur Europa League.

West Ham sollte zu Hause keineswegs unterschätzt werden und behielt in 50 Prozent der Heimspiele die Oberhand. Nur zwei der bisherigen acht Begegnungen auf heimischem Boden endeten mit einem Remis. Im London Stadium wurde nur in einem der vergangenen acht Heimspiele ein Treffer verpasst. Der Abwehrverbund konnte nur bedingt überzeugen und muss sich zu Hause zehn Gegentore ankreiden lassen. Nur in zwei von acht Heimspielen wurde ein „Clean Sheet“ gehalten.

West Ham - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele West Ham: 1:5 Liverpool (A), 3:0 Wolverhampton (H), 2:0 Freiburg (H), 0:5 Fulham (A), 2:1 Tottenham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:0 Liverpool (A), 0:1 Bayern (H), 0:3 Bournemouth (H), 2:1 Chelsea (H), 0:1 Newcastle (A)

Letzte Spiele West Ham vs. Manchester United: 1:0 (H), 1:3 (A), 0:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (A)

Seit geraumer Zeit steht Erik ten Hag als Trainer bei Manchester United gehörig in der Kritik und wird sogar mit dem ins Straucheln geratenen Bundesligisten aus Dortmund in Verbindung gebracht. Mit nur einem Sieg in den letzten vier Liga-Paarungen wussten die Red Devils nicht zu überzeugen, rutschten in der Tabelle auf den 7. Platz ab und zeigen sechs Punkte Rückstand auf den Tabellen-Vierten Manchester City auf.

In der Fremde endete nur eines der insgesamt acht Duelle mit einem Remis (4S, 3N). Die Offensive ist in den Stadien des Gegners nicht zu unterschätzen und erzielte im Durchschnitt ein Tor pro Auswärtsspiel. Auf internationaler Ebene enttäuschten die Recken von Trainer ten Hag auf ganzer Linie und wurden in der Champions-League-Gruppe-A Letzter. Da die Qualifikation für die Europa League ebenfalls verpasst wurde, gilt es nun den Fokus voll und ganz auf die Premier League zu legen.

Wer das Maximum aus seinen West Ham Manchester United Wetten herausholen möchte, könnte einen Wettgutschein verwenden, ohne dabei ein eigenes Risiko zu tragen.

Unser West Ham – Manchester United Tipp: Doppelte Chance 12 & Beide Teams treffen

Beiden Konkurrenten mangelt es an Konstanz in dieser Saison. Bei genauerer Betrachtung der statistischen Werte wird jedoch deutlich, dass vor allem die Red Devils keinen Hang zum Remis haben. Nur eines der bisherigen 17 Premier-League-Duelle führte zu einer Punkteteilung - das allerdings im letzten Spiel gegen Liverpool (0:0).

Sofern lediglich die reguläre Spielzeit betrachtet wird, ging nur eines der letzten neun Aufeinandertreffen unabhängig vom Austragungsort mit einem Remis zu Ende. Darüber hinaus erzielten beide Konkurrenten im Durchschnitt mehr als einen Treffer pro PL-Ansetzung.