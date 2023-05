West Ham - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser West Ham - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 07.05.2023 lautet: Drei Niederlagen in Folge bringen bei West Ham die Sorgen um den Klassenerhalt zurück. Ihre Gäste aus Manchester sind auf der Suche nach Zählern für die Königsklasse.

Es zogen fünf Spiele ohne Niederlage ins Land, ehe sich die Red Devils durch einen Last-Second-Elfmeter gegen Brighton geschlagen geben mussten. Die aktuelle Form der Hammers bietet genügend Gründe, um auf eine Wiedergutmachung der Gäste zu setzen. Wir erwarten, dass United die Lücken der heimischen Defensive ausnutzen kann und geben eine Wette auf „Über 1,5 Tore von Manchester United“ ab. An der Quote von 1,80 bei Happybet gibt es nichts auszusetzen.

Darum tippen wir bei West Ham vs Manchester United auf „Über 1,5 Tore Manchester United“:

West Ham vs Manchester United Quoten Analyse:

West Ham vs Manchester United Prognose: „Auflösungserscheinungen in der Defensive der Hammers“

Die Ergebnisse der vergangenen Spieltage führten die Hausherren bedrohlich nahe an die Abstiegszone. Drei Niederlagen in Folge sind für sich gesehen schon schlimm, doch die Auftritte in der Hintermannschaft übermitteln noch größere Sorgen an die Anhänger der Hammers.