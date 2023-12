Wiesbaden - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten | 8.12.2023

Unser Wiesbaden - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.12.2023 lautet: Braunschweig droht das rettende Ufer aus dem Blick zu verlieren. In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Löwen in Wiesbaden in erster Linie erst mal einen Treffer zu.

Braunschweig steht seit dem 6. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand zu Relegationsplatz 16 ist seitdem auf acht Zähler angewachsen. Die Geschichte macht der Eintracht nicht gerade viel Hoffnung. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995/96 konnte nur ein Team mit so einer Ausbeute zu diesem Zeitpunkt am Ende noch den Klassenerhalt schaffen. Die Saison ist aber noch lang. Am Freitag sind die Löwen zu Gast in Wiesbaden.

Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,62 bei NEObet für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Braunschweig auf „Beide Teams treffen“:

In 7 Heimspielen dieser Saison blieb der SVWW nur einmal ohne eigenen Treffer

In 3 Spielen unter Coach Scherning erzielte Braunschweig 4 Tore

In 5 von 8 Duellen zwischen beiden Teams klingelte es auf beiden Seiten

Wiesbaden vs Braunschweig Quoten Analyse:

In der Tabelle hat der SVWW acht Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf den BTSV. So sind die Hausherren auch für die besten Sportwettenanbieter bei der Wiesbaden vs Braunschweig Prognose die Favoriten.

Ein Heimsieg wird mit Quoten im Schnitt von 1,99 belohnt. Für einen Erfolg der Gäste gibt es dagegen durchschnittliche Quoten von 3,61. Das Remis liegt mit einem Quoten-Schnitt von 3,65 minimal höher.

Wiesbaden vs Braunschweig Prognose: Holt der BTSV seinen ersten Auswärtspunkt?

Die Saison von Aufsteiger Wiesbaden gleicht bisher einer wahren Achterbahnfahrt. Nach dem dritten Spieltag stand der SV Wehen auf einem tollen dritten Platz. Bis zur achten Runde rutschten die Männer von Coach Markus Kauczinski dann allerdings auf Platz 15 ab. Danach folgte eine Serie von vier Siegen in Folge, die den SVWW auf Rang 7 spülte. Das 2:3 am Samstag in Kiel war nun wieder die zweite Pleite hintereinander. Hier war der Trainer vor allem mit der ersten Hälfte unzufrieden.

Als die Gäste nach 37 Minuten mit 0:2 zurück lagen, wechselte Kauczinski gleich zweimal. Am Ende konnten die Hessen aber nur in den letzten zehn Minuten von 0:3 auf 2:3 verkürzen. Mit 21 Punkten steht Wiesbaden auf Platz 9. Das Polster auf den Relegationsplatz 16 beträgt fünf Zähler. Daheim holte der Aufsteiger zwölf Punkte (3S, 3U, 1N) bei 7:6 Toren. Doch auch in der Fremde steht der SV Wehen mit neun Zählern (3S, 5N) bei 10:12 Treffern nicht schlecht da.

Am 23. Oktober musste Trainer Jens Härtel in Braunschweig gehen. Gut zwei Wochen später wurde dann auch die Trennung von Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann bekannt gegeben. Seitdem wird die Mannschaft vom neuen Coach Daniel Scherning betreut. Der neue Mann führte sich auch gleich gut mit einem 3:2-Heimsieg gegen Osnabrück ein. In den folgenden beiden Partien zu Gast beim HSV (1:2) und daheim gegen Fürth (0:1) setzte es allerdings knappe Niederlagen.

In beiden Partien wäre für den BTSV mehr drin gewesen. Eine Entwicklung unter Scherning ist zweifelsohne sichtbar. Den Niedersachsen fehlen aber das nötige Glück und eine ausreichende Qualität im Kader. Mit nur elf Toren aus 15 Spielen hat man die schwächste Offensive der Liga. In sieben Partien blieb man ohne eigenes Tor. Alle acht Punkte hat die Eintracht daheim geholt. In der Fremde steht die Bilanz nach sieben Gastspielen bei sieben Niederlagen und einer Tordifferenz von 2:15.

Wiesbaden - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 2:3 Kiel (A), 0:2 Fürth (A), 6:2 Schott Mainz (H), 2:1 Kaiserslautern (H), 3:1 Fortuna Düsseldorf (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:1 Greuther Fürth (H), 1:2 HSV (A), 2:1 St. Pauli (H), 3:2 Osnabrück (H), 0:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Braunschweig: 0:1 (H), 2:1 (A), 3:2 (A), 3:3 (H), 0:2 (H)

Beide Teams trafen bisher neun Mal in Liga 3 aufeinander. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen komplett ausgeglichen. Daheim wartet Wiesbaden aber mit zwei Remis und zwei Niederlagen noch auf den ersten Sieg gegen Braunschweig.

Dafür konnte der SV Wehen drei der vier Gastspiele bei den Löwen gewinnen (1N). Nur eines der acht Duelle endete mit einem Heimsieg. Wiesbaden-Stürmer Prtajin kommt in dieser Saison schon auf acht Tore.

Unser Wiesbaden - Braunschweig Tipp: Beide Teams treffen

Wiesbaden hat bisher nur eine Heimniederlage kassiert und Braunschweig ist in der Fremde noch ohne Punkt. Schaut man auf diese beiden Statistiken, müsste die Ausgangslage am Freitag eigentlich klar sein.

Doch bei den Löwen zeigt die Tendenz unter dem neuen Coach etwas nach oben. Zudem ist die Eintracht zu Gast beim SVWW noch ohne Niederlage. Am Ende ist für uns ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten die wahrscheinlichste Option.