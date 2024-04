Wiesbaden – Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten 13.04.2024

Unser Wiesbaden - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 13.04.2024 lautet: Die Hessen gehören daheim zu den schwächsten Teams im deutschen Unterhaus und haben in unserem Wett Tipp heute keinen leichten Stand gegen Fortuna Düsseldorf.

Satte drei Mal gingen die Wiesbadener kürzlich in der 2. Bundesliga leer aus. Vor allem offensiv stand der Aufsteiger mit nur einem Treffer in den drei Begegnungen neben sich. Nach der vernichtenden 0:4-Niederlage im DFB-Pokal bei Bundesliga-Primus Leverkusen präsentierte sich Fortuna Düsseldorf zuletzt im deutschen Unterhaus auf der Höhe und setzte sich zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Braunschweig mit 2:0 durch.

Alles andere als ein Sieg der Gäste aus Nordrhein-Westfalen würde in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen. NEObet bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,82 .

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Düsseldorf auf „Sieg Düsseldorf“:

Wiesbaden vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Das derzeitige Formtief der Hausherren aus der hessischen Landeshauptstadt ist auch den Bookies, darunter einige, die Sportwetten ohne Steuer anbieten, nicht entgangen. Diese tendieren am klassischen Drei-Weg-Markt zum Auswärtssieg und servieren für einen Dreier der Gäste eine durchschnittliche Quote von 1,80.

In der Hinrunde verbuchte Wiesbaden sogar in Düsseldorf einen 3:1-Triumph. Wer erneut von einem Sieg der Gastgeber ausgeht, darf sich über mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen.

Wiesbaden vs. Düsseldorf Prognose: Bleibt der Aufsteiger im 5. Heimspiel in Folge sieglos?

Wiesbaden - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Düsseldorf spielte zuletzt in der 2. Bundesliga stark auf und feierte gegen den HSV (2:0), Osnabrück (4:0), Kaiserslautern (3:1) und zuletzt Braunschweig (2:0) Erfolgserlebnisse. Vor allem defensiv stand die von Trainer Daniel Thioune gerne eingesetzte Viererkette sehr sicher und hielt in drei der vier Begegnungen die Null. Seit nun acht Liga-Spieltagen sind die Nordrhein-Westfalen ungeschlagen und belegen den dritten Platz, der für die Relegation reichen würde. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Kiel beträgt sechs Punkte.

In erster Linie sind die Düsseldorfer auf gegnerischem Boden extrem gefährlich und seit nunmehr vier Paarungen ungeschlagen. Die letzten beiden Auswärtssiege in Osnabrück und Kaiserslautern sprechen für sich. Nach Kiel (30) holte Fortuna in der Fremde die meisten Punkte (25). Kein anderes Team im deutschen Unterhaus präsentierte sich auswärts torgefährlicher. Satte 36 Tore schenkte die Elf von Daniel Thioune der Konkurrenz ein. Die Abwehr muss sich auf der anderen Seite 17 Gegentore in der Ferne ankreiden lassen. Elf von 14 Auswärtsspielen brachten drei oder mehr Tore mit sich.