Wiesbaden - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2024

Unser Wiesbaden - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.03.2024 lautet: Obwohl Hannover neun Ränge vor Wiesbaden in der Tabelle liegt, betrachten wir die Gäste in unserem Wett Tipp heute nicht als klaren Favoriten.

Nach vier sieglosen Spieltagen meldete sich Aufsteiger Wiesbaden mit einem Paukenschlag zurück und setzte sich überraschend deutlich mit 3:0 gegen SV Elversberg durch. Hannover 96 zeigte kürzlich Moral und egalisierte zu Hause kurz vor Schluss einen zeitigen 0:2-Rückstand gegen Düsseldorf zum 2:2-Endstand. Dabei bestimmten die 96er mit 65 Prozent Ballbesitz das Geschehen und hatten deutlich mehr Zug zum Tor.

In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste leicht vorne und spielen „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,01 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Hannover auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Wiesbaden gehört zu den schwächsten Heimteams der 2. Bundesliga (4S, 4U, 3N).

Hannover verlor nur eines der letzten 7 Liga-Spiele (4S, 2U).

Unabhängig vom Austragungsort hat Hannover noch nie gegen den SVWW verloren (2S, 1U).



Wiesbaden vs Hannover Quoten Analyse:

Aufgrund der größeren spielerischen Klasse in den eigenen Reihen räumen die Wettanbieter den Gästen aus Niedersachsen leichte Vorteile ein und bewerten den Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote von 2,15. Keines der bisherigen Duelle mit Hannover entschied der Aufsteiger für sich. Wer dennoch zum Heimsieg tendiert, erhält den durchschnittlich dreifachen Wetteinsatz.

Wiesbaden vs. Hannover Prognose: Bleibt Wiesbaden im 3. Heimspiel in Serie sieglos?

Als Aufsteiger hat Wiesbaden in dieser Spielzeit mit dem Klassenerhalt nur ein Ziel vor Augen. Für richtigen Mut sorgte gewiss der 3:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Elversberg, einen weiteren Aufsteiger.

Somit konnte ein Negativtrend von vier sieglosen Liga-Spielen beendet werden. Mit 30 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Markus Kauczinski im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und zeigt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf, der momentan von Eintracht Braunschweig belegt wird.

Dennoch überzeugte der SVWW zu Hause bisweilen nicht und gewann nur vier der insgesamt elf Heimspiele. Darüber hinaus stehen vier Remis und drei Niederlagen zu Buche.

Mit 13 Toren musste sich die Offensive im eigenen Stadion nicht verstecken und verpasste lediglich in einem Heimspiel einen Treffer. Defensiv konnte nur in zwei der elf Ansetzungen in der Brita-Arena die Null gehalten werden.

Wiesbaden - Hannover Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:0 SV Elversberg (A), 1:2 SC Paderborn (H), 0:1 FC Schalke 04 (A), 1:1 FC Nürnberg (H), 2:2 Karlsruher SC (A).

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Fortuna Düsseldorf (H), 0:1 VfL Osnabrück (A), 2:1 Greuther Fürth (H), 4:3 HSV (A), 2:1 Hansa Rostock (H).

Letzte Spiele Wiesbaden vs. Hannover: 0:2 (A), 2:2 (A), 0:3 (H).



Nach einer Siegesserie von vier Spielen bewegte sich Hannover kürzlich auf Abwegen. Beim Tabellenschlusslicht in Osnabrück resultierte eine knappe 0:1-Niederlage und zuletzt kamen die Mannen von Stefan Leitl zu Hause gegen Düsseldorf nicht über ein 2:2 hinaus. Da Fürth kürzlich in Karlsruhe mit 0:4 unter die Räder kam, kletterten die Niedersachsen sogar auf Rang 4 der Tabelle. Der Rückstand auf die Aufstiegszone beträgt drei Punkte.

Für Coach Leitl gilt es in erster Linie, an der defensiven Stabilität in den gegnerischen Stadien zu arbeiten. Satte 21 Gegentore hat die Abwehrkette in zwölf Auswärtsspielen zugelassen. Eine Schwäche, welche die Offensive mit 17 erzielten Toren nicht kompensieren kann. Lediglich in einer der bisherigen zwölf Ansetzungen in der Fremde konnte der Abwehrverbund einen „Clean Sheet“ halten.

Immerhin ging nur eines der letzten drei Spiele in der Ferne im deutschen Unterhaus verloren. Dem 0:1 in Osnabrück stehen ein 4:3 beim HSV sowie ein 2:2 in Elversberg gegenüber. Mit sechs Toren in den jüngsten drei Auswärtsbegegnungen hat die Offensive ihre Durchschlagskraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Unser Wiesbaden - Hannover Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Hannover hat zuletzt gehörig Federn im Aufstiegskampf gelassen und wird gegen Wiesbaden bestrebt sein, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Die Zeichen stehen nicht schlecht, da die Gäste aus Niedersachsen über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen verfügen und noch nie gegen den SVWW verloren haben (2S, 1U). Zu Hause trauen wir dem Aufsteiger aber mindestens einen Treffer zu.