Wiesbaden - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 27.01.2024

Unser Wiesbaden - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Die Hertha ist schwer zu schlagen. Seit nunmehr acht Spielen setzte es in der 2. Bundesliga keine Niederlage mehr. Der Gegner aus Wiesbaden befindet sich hingegen im freien Fall. Wir schätzen in unserem Wett Tipp heute die Gäste aus Berlin deutlich stärker ein.

Nach einem absoluten Horrorstart in die Saison konnte sich die Hertha fangen und verlor nur noch zwei der letzten 13 Partien. Im gleichen Zeitraum sammelte Wehen Wiesbaden ganze sieben Niederlagen ein und befindet sich gefährlich nahe an den Abstiegsrängen.

Wir glauben nicht, dass die Trendwende gegen Berlin gelingt und gehen mit dem Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Hertha auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Hertha ist seit 8 Spielen ungeschlagen.

Wiesbaden verlor 4 der letzten 5 Spiele.

Wiesbaden konnte in den letzten 7 Spielen keine Weiße Weste wahren.



Wiesbaden vs Hertha Quoten Analyse:

Die Bookies sehen im zweiten Spiel der Rückrunde zwischen Wehen Wiesbaden und Hertha BSC die Gäste leicht im Vorteil. Die Quoten beider Teams liegen am Drei-Weg-Markt jedoch mit 2,25 für die Gäste und 3,00 für die Gastgeber sehr nahe beieinander.

Beiden Teams wird dabei mindestens ein eigener Treffer zugetraut, so liegt die Quote für eine entsprechende Wette mit 1,45 sehr niedrig. Dementsprechend ist auch die Quote für einen Tipp auf „Über 2,5 Tore“ mit 1,50 nicht allzu hoch angesetzt. Wer eher eine torarme Partie in Wiesbaden erwartet, könnte seine Wette darauf mit einer Freiwette absichern und so das Verlustrisiko minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Hertha Prognose: Sammelt die Hertha weiter Unentschieden?

Wiesbaden startete schwach in die Saison und konnte nur zwei Siege in den ersten neun Spielen feiern (4N 3U). Im Anschluss wurden jedoch vier Spiele in Serie gewonnen und der SVWW arbeitete sich vom 15. Platz der Tabelle auf einen starken siebten Rang hinauf. Die euphorisierten Fans wurden jedoch schnell wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. In den letzten fünf Partien konnte gerade mal ein Punkt gesammelt werden.

Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass vier der letzten fünf Begegnungen nicht vor heimischem Publikum gespielt wurden und Wiesbaden drei der letzten vier Heimspiele nicht verlor. Insgesamt setzte es im eigenen Stadion in acht Partien nur zwei Niederlagen, bei drei Siegen und ebenso vielen Remis. Im Schnitt fielen in diesen Spielen nur 2,1 Tore. Warum wir trotzdem an eine torreiche Partie glauben, liegt also eher am Gegner aus Berlin.

Dieser konnte sich in der bisherigen Saison nicht unbedingt durch eine überragende Defensive in Gastspielen auszeichnen. Im Schnitt setzte es in den neun Spielen in der Ferne 2,1 Gegentreffer. In sieben der neun Partien fielen mindestens drei Treffer. Immerhin wurden vier der letzten fünf Liga-Auswärtsspiele nicht verloren (2S, 2U, 1N).

Insgesamt ist es nach einem schwachen Start mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Partien nicht mehr so leicht, einen Sieg gegen Hertha zu holen. In den letzten 13 Spielen gelang das nur noch St. Pauli und Nürnberg. Fünf der letzten sieben Spiele endeten mit einem Remis. Um noch ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden zu können, sind dies zu viele liegengelassene Punkte, der Rückstand auf Platz 3 beträgt schon elf Zähler.

Wiesbaden - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:1 Magdeburg (A), 1:1 St. Pauli (A), 1:3 Braunschweig (H), 2:3 Kiel (A), 0:2 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:2 Düsseldorf (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 3:3 (5:3 n.E.) HSV (Pokal, H), 5:1 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A).

Letztes Spiel Wiesbaden vs. Hertha: 1:0 (A).



Das Hinspiel in dieser Saison zwischen den beiden Teams markierte auch das erste Aufeinandertreffen überhaupt zwischen Wiesbaden und Hertha BSC. Wehen konnte das Spiel denkbar knapp nach einem Tor in der 92. Minute mit 1:0 gewinnen. Im DFB-Pokal musste sich Wiesbaden nach einem sehr undankbaren Los in der ersten Runde gegen RB Leipzig verabschieden. Die Hertha steht hingegen nach drei Siegen im Achtelfinale des Wettbewerbs, in dem das auf dem absteigenden Ast befindliche Kaiserslautern wartet.

In den letzten sechs Partien der Hertha fielen im Schnitt 3,5 Treffer, im gleichen Zeitraum wurden in den Spielen von Wiesbaden durchschnittlich 2,8 Tore erzielt. Bester Torschütze der Berliner ist in dieser Saison Haris Tabaković, der auf zehn Buden kommt. Auf Seiten von Wiesbaden konnte Ivan Prtajin bisher sechs Saisontore bejubeln. Tabaković konnte nach einer Dürrephase von sechs Spielen ohne Torerfolg in der letzten Partie gegen Düsseldorf mal wieder treffen. Wer auch gegen Wiesbaden einen Treffer des Stürmers erwartet, kann den Bet3000 Sportwetten Bonus nutzen, um noch höhere Gewinne abzusahnen.

Unser Wiesbaden - Hertha Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Die Hertha ist im Moment kaum zu bezwingen und schafft es trotz weiter ersichtlichen Mängeln in der Defensive, die Spiele durch eine verbesserte Offensive zu gewinnen oder zumindest ausgeglichen zu gestalten. Drei der letzten sechs Spiele der Hauptstädter endeten mit einem 2:2-Unentschieden. Ein solches Ergebnis würde uns auch in der kommenden Partie gegen Wiesbaden nicht überraschen.