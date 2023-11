Wiesbaden - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quote|12.11.23

Unser Wiesbaden - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.11.2023 lautet: Negativserie gastiert beim Höhenflug! Kaiserslautern ist seit drei Ligaspielen sieglos. In unserem Wett Tipp heute prüfen wir, ob die Roten Teufel zurecht der Quoten-Favorit sind.

Der Höhenflug des Aufsteigers aus Wiesbaden kannte zuletzt keine Grenzen. Jüngst komplettierte der SVWW seine Serie von drei Siegen in Folge mit einem 3:1 in Düsseldorf. Drei Zweitliga-Siege in Folge gab es für die Hausherren zuletzt vor 15 Jahren. Die Roten Teufel haben Platz in einem Fahrstuhl genommen, der auf dem Weg ins Erdgeschoss ist. Eine Serie von drei Pleiten in Folge ist in dieser Spielzeit ein Novum für die Pfälzer. Zudem blieb der 1. FCK gegen Fürth erstmals seit dem zweiten Spieltag (0:3 vs. Schalke) torlos.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Kaiserslautern Unter 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Kaiserslautern auf „Kaiserslautern Unter 1,5 Tore“:

Wiesbaden ließ durchschnittlich nur 1,0 Gegentreffer pro Spieltag zu (2.).

Zudem hielt der SVWW in 2 der letzten 3 Partien die Null.

Wiesbaden ließ erst ein Standard-Gegentor zu (2.) - das könnte den Roten Teufeln eine Stärke nehmen (6 Standard-Tore).

Wiesbaden vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Der Aufsteiger aus Wiesbaden schob sich an den vergangenen vier Spieltagen stückweise in Richtung des oberen Tabellendrittels. Nach vier ungeschlagenen Ligaspielen in Folge sind die Gastgeber punktgleich (18) mit den Gästen vom Betzenberg. Dennoch verteilen die Wettanbieter Siegquoten bis 2,95 für einen Heimsieg.

In unseren Augen ist das eine sinnvolle Möglichkeit, einen Sportwetten Einzahlungsbonus für diese Partie zu verwenden. Der 1. FCK wird trotz der Niederlagenserie von drei Partien mit Wettquoten zwischen 2,25 und 2,30 leicht favorisiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Kaiserslautern Prognose: Rutscht Kaiserslautern weiter ab?

Kaiserslautern brachte an den meisten Spieltagen dieser Saison eine explosive Offensive aufs Feld. Nur der HSV sammelte bisher mehr erwartbare Tore (26,3 xG) als die Roten Teufel (22,3 xG).

Solange der Angriff der Pfälzer konstant seine Tore auf die Anzeigetafel brachte, konnte die Schuster-Elf die fatalen Löcher in der Hintermannschaft ausgleichen. Ein Wert von 22,0 erwartbaren Gegentoren wird zur Zeit nur von Schalke 04 (22,9 xGA) überboten.

In welche Richtung es für den Traditionsklub vom Betzenberg ohne brillante Auftritte in der Offensive gehen kann, bekamen wir am vergangenen Spieltag zu sehen. Da blieb der Angriff der Roten Teufel weitgehend blass. Die Folge: Eine 0:2-Niederlage gegen angeschlagene Fürther, die eine blamable Pokal-Pleite siegreich beantworteten.

Zudem ist der Blick auf die letzten direkten Duelle zwischen Wiesbaden und Kaiserslautern von Bedeutung. Der SVWW verlor nur einen der letzten sieben Pflichtspiel-Vergleiche mit dem 1. FCK (3 Siege, 3 Remis).

Wiesbaden - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:1 Düsseldorf (A), 1:0 Rostock (H), 2:0 Osnabrück (A), 1:5 Stuttgart (A), 1:1 HSV (H).

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 0:2 Fürth (H), 3:2 Köln (H), 3:3 HSV (H), 3:4 Düsseldorf (A), 2:3 Metz (H).

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs. Kaiserslautern: 0:2 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 1:0 (A), 2:2 (H).

Als sinnvolle Unterstützung für die Entscheidung unserer Wette dient das Duell zwischen Wiesbaden und dem Hamburger SV. In diesem gelang es dem Aufsteiger, die beste Offensive der Liga bei Unter 1,5 Treffern zu halten (1:1).

Darüber hinaus hielt die Mannschaft von Markus Kauczinski die Roten Teufel in drei der letzten vier Duelle bei Unter 1,5 Toren. Die Defensive ist auch in diesem Jahr das Prunkstück der Gastgeber. Zu Hause kassierte Wiesbaden nur sechs Gegentore in fünf Ligaspielen.

Der Zusammenhalt der Hintermannschaft und das disziplinierte Verteidigen steuerte den SVWW zuletzt geradewegs in eine Serie von vier ungeschlagenen Ligaspielen in Folge (3 Siege, 1 Remis). Während dieser Erfolgsserie kassierten die Schützlinge von Kauczinski nur zwei Gegentreffer.

Somit halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass Wehen auch gegen die angeschlagenen Pfälzer mit drei Punkten vom Feld gehen. Wir empfehlen den Interwetten Neukundenbonus zu nutzen und beim Bookie eine Wette auf „Sieg Wiesbaden“ zu platzieren. Führt diese Wette zum Erfolg, könnt ihr euren Einsatz um das 2,95-Fache zurückerhalten.

Unser Wiesbaden - Kaiserslautern Tipp: Kaiserslautern Unter 1,5 Tore

Wiesbaden (1,0 Gegentore pro Spiel) stellt nach St. Pauli (0,8) durchschnittlich die beste Defensive der 2. Bundesliga. Zudem sind die Hausherren gut für die Standardsituationen der Konkurrenz gewappnet und ließen nur ein Gegentor nach einem ruhenden Ball zu (2.). Damit könnte den Roten Teufeln ein elementares Mittel für eigene Torerfolge fehlen (6 Tore nach Standards).