Wiesbaden - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 18.08.2023

Unser Wiesbaden - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga-Spiel am 18.08.2023 lautet: Der Aufsteiger aus Wiesbaden hat sich bisher einen Namen als Minimalist gemacht. Karlsruhe hingegen hat an beiden Spieltagen mindestens doppelt getroffen.

Karlsruhe hat am vergangenen Pokal-Wochenende eine 1:2-Pleite gegen Saarbrücken kassiert. In der Liga stehen die Gäste bei vier Zählern. Aus dem Spiel heraus konnte keine andere Mannschaft mehr Tore erzielen (5) als der KSC. Unser Tipp: „Karlsruhe erzielt Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,77 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Karlsruhe auf „Karlsruhe erzielt Über 1,5 Tore“:

Wiesbaden vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Wiesbaden vs Karlsruhe Prognose: KSC mit offensiver Qualität Gepäck

Geduld und das nötige Spielverständnis bringen die Spieler der Gäste regelmäßig in den gegnerischen Sechzehner. Das spiegelt sich in den Zahlen wider: Nur drei Mannschaften haben prozentual weniger Abschlüsse außerhalb des Strafraums abgegeben als der KSC (33 Prozent).

Wiesbaden - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Mit dem zweitwenigsten Ballbesitz der Liga (36,6 Prozent) und dem prozentual höchsten Anteil an Schüssen außerhalb des Sechzehners (50 Prozent) sind die Voraussetzungen des Aufsteigers völlig andere. Aus dem Spiel heraus passiert, vorsichtig gesagt, wenig - die Kauczinski-Elf hat in „Open-Play-Situationen“ nur 1,11 erwartbare Tore auf das Papier gebracht.

Hinsichtlich der erwartbaren Gegentore (2,66 xGA) stehen die Hessen ziemlich genau im Mittelfeld der Tabelle (9.). Ein interessanter Wert, wenn wir den Anteil an gewonnenen Defensivduellen (57,8 Prozent - 13.) berücksichtigen. Das könnte es für die Hausherren schwer machen, die geballte Power im Angriff von Karlsruhe an die Leine zu nehmen.

Sollten die Standards der Gastgeber nicht so effektiv wie an den ersten beiden Spieltagen sein und der KSC an die ersten beiden Spieltage anknüpfen, ist ein knapper Sieg des KSC im Bereich des Möglichen. Da kommt uns eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ in den Sinn, die bei unserem getesteten Buchmacher Happybet eine Quote von 2,25 auf den Plan ruft.