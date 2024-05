Wiesbaden - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser Wiesbaden - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.05.2024 lautet: Die KSV will eine Reaktion auf die Heimpleite gegen den FCK zeigen. Das dürfte im Wett Tipp heute zu Gast beim abstiegsbedrohten SVWW auch klappen.

Lange Zeit hielt sich der SV Wehen in dieser Saison aus dem Abstiegskampf heraus. Auch am vergangenen Wochenende führte Wiesbaden daheim gegen Fürth schon mit 2:0. Doch am Ende setzte es eine bittere 3:5-Pleite, die schließlich zur Entlassung von Trainer Markus Kauczinski führte. Co-Trainer Nils Döring, der im Besitz einer Fußballlehrer-Lizenz ist und im Herbst 2021 nach der Trennung von Rüdiger Rehm schon mal eingesprungen war, soll die Mannschaft nun vor dem direkten Wiederabstieg retten. Die Aufgabe zum Auftakt ist mit einem Heimspiel gegen Kiel aber schon mal denkbar knifflig.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,05 bei Happybet für die Wette „Sieg Kiel“.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Kiel auf „Sieg Kiel“:

Kiel ist die beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga

Wiesbaden ist das schlechteste Team der Rückrunde

Der SVWW wartet seit 2015 auf einen Heim-Dreier gegen die Störche

Wiesbaden vs Kiel Quoten Analyse:

Die Ausgangslage ist klar: Der Tabellenzweite, der auch das beste Auswärtsteam der Liga ist, ist zu Gast beim Aufsteiger, der als schwächstes Team der Rückrunde auf den Relegationsplatz 16 abgerutscht ist.

Dennoch sind die Quoten nicht so deutlich verteilt, wie man das vielleicht erwarten könnte. Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten bei den besten Sportwettenanbietern auf einen Schnitt von 2,00. Für einen Dreier der Hausherren bekommt ihr auch nur Quoten zwischen 3,20 und 3,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Kiel Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Seit sieben Spielen ist Wiesbaden ohne Sieg und verlor fünf der letzten sechs Zweitliga-Spiele. Nach der Hinrunde hatte der Aufsteiger noch mit 22 Punkten auf Platz 11 gestanden und fünf Zähler Polster auf Rang 16 gehabt. In der Rückserie ist der SV Wehen mit nur zehn Punkten aber das schwächste Team. Jetzt steht die Mannschaft schon bei mehr Niederlagen (8) als in der gesamten Hinrunde (7). Auch daheim läuft es nicht. Nur Osnabrück holte weniger Heimpunkte (14) als der SVWW (17).

Bei der Chancenverwertung steht Wiesbaden auch auf Platz 15. Zudem gab man in dieser BL2-Saison bereits 21 Punkte nach Führungen ab. Nur Kaiserslautern ist hier noch schlechter (31). So rutschten die Hessen nach der Niederlage gegen Fürth erstmals in dieser Saison auf Platz 16 ab. Laut den Opta-Daten blüht dem SVWW nun mit der größten Wahrscheinlichkeit die Abstiegsrelegation (37,2 Prozent). Hoffnung macht Stürmer Ivan Prtajin, der auf 13 Treffer kommt und im Hinspiel gegen Kiel einen Doppelpack schnürte.

In Kiel stellt sich nach dem 1:3 daheim gegen Lautern die Frage, ob die überraschende Pleite nur ein Ausrutscher war. Trainer Marcel Rapp musste in der Partie allerdings sechs Leistungsträger ersetzen. Vor allem Mittelfeld-Taktgeber Lewis Holtby wurde schmerzlich vermisst. Damit war für die KSV eine Serie von sieben Partien in Folge ohne Niederlage und sechs Siegen ohne Gegentor zu Ende gegangen. Doch die Störche haben nach wie vor alles in der eigenen Hand. Es reichen vier Zähler aus den kommenden Partien

Laut den Opta-Daten schaffen die Norddeutschen in 81,8 Prozent aller Simulationen den direkten Aufstieg. Auswärts sind die Störche immer noch das beste Team. Noch ein Dreier in der Fremde fehlt zum eingestellten Rekord in der eingleisigen 2. Liga. Die letzten drei Gastspiele wurden ohne Gegentor gewonnen. Außerdem gab die KSV erst sieben Punkte nach Führungen ab. Lediglich Braunschweig (4) ist hier stärker. Spieler wie Holtby, Becker und Sander stehen am Sonntag wieder zur Verfügung.

Wiesbaden - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 3:5 Greuther Fürth (H), 1:1 Kaiserslautern (A), 0:2 Düsseldorf (H), 1:3 Hansa Rostock (A), 0:1 Osnabrück (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:3 Kaiserslautern (H), 1:0 HSV (A), 4:0 Osnabrück (H), 4:0 Nürnberg (A), 2:0 Hansa Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Kiel: 2:3 (A), 2:1 (A), 3:6 (H), 0:3 (A), 0:0 (H)

Nach 13 Duellen führt Kiel den direkten Vergleich mit fünf Siegen zu drei Niederlagen (3U) an. Wiesbaden hat letztmals im Juni 2020 gegen die KSV gewonnen. Damals siegte der SVWW mit 2:1 an der Förde. Der jüngste Heim-Dreier gegen die Störche stammt aus dem Oktober 2015 in der 3. Liga (3:1). Das Hinspiel ging im Holstein-Stadion mit 3:2 an die Hausherren. In den drei Zweitliga-Begegnungen beider Teams fielen insgesamt 17 Tore.

Die Hessen haben zudem 22 von 35 Toren in Halbzeit 2 erzielt und 30 von 46 Treffern nach dem Seitenwechsel kassiert. Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Merkur Bets für die Wette „Mehr Tore HZ2″ eine Quote von 1,98. Dieser Tipp spielt sich natürlich am besten in Verbindung mit dem Merkur Bets Bonus, bei dem ihr einen 100-Prozent-Cashback-Bonus bis 100 Euro als Freebet bekommt.

Unser Wiesbaden - Kiel Tipp: Sieg Kiel

Sicher kommt durch den Trainerwechsel ein neuer Faktor in die Partie. Mit welcher Elf, mit welchem System und welcher Einstellung geht Wiesbaden auf den Platz? Doch am Ende sind die Kieler in der Fremde stark genug, um allen Widerständen zu trotzen. Die Störche bekommen einige wichtige Spieler zurück und wollen eine Reaktion auf die Heimpleite gegen Kaiserslautern zeigen. Gegen die form- und heimschwachen Hessen trauen wir dies den Gästen auch zu.