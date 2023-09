Wiesbaden - Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2023

Unser Wiesbaden - Leipzig Tipp zum DFB Pokal Spiel am 27.09.2023 lautet: Vier Siege in Folge sammelten die Leipziger zuletzt in der Bundesliga, der kommende Gegner Wehen Wiesbaden konnte in der 2. Bundesliga im gleichen Zeitraum nur einen Punkt sammeln. Wir erwarten, dass die Roten Bullen ihrer Favoritenrolle im Pokalspiel gerecht werden.

Die Wiesbadener empfangen am Mittwochabend in der heimischen Brita-Arena RB Leipzig zum Nachholspiel der ersten Runde des DFB-Pokals. Keine leichte Aufgabe, so zeigten sich die Leipziger zuletzt in bestechender Form und verloren überhaupt erst ein Pflichtspiel der jungen Saison am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen (2:3). Die Leipziger haben die Chance, als erste Mannschaft überhaupt in der langen Historie des DFB Pokals, in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Titel zu gewinnen.

In der ersten Runde wartet mit Wehen Wiesbaden ein Zweitligist, der aktuell noch auf der Suche nach seiner Topform ist - eine Pflichtaufgabe für die Roten Bullen. Wir entscheiden uns für eine „Leipzig gewinnt beide Hälften“-Wette mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Leipzig auf „Leipzig gewinnt beide Hälften“:

RB Leipzig gewann die letzten 3 Erstrundenspiele im DFB-Pokal mit 15:0 Toren und gewann dabei jeweils beide Hälften der Spiele.

Leipzig verlor nur eines der letzten 18 Pokalspiele.

Wiesbaden konnte erst ein Pokalspiel gegen einen Erstligisten gewinnen, im Achtelfinale der Saison 2009/10 mit 1:0 gegen Karlsruhe.

Wiesbaden vs Leipzig Quoten Analyse:

Der Pokal folgt seinen eigenen Gesetzen. Ein Heimsieg der Wiesbadener gegen RB Leipzig wäre jedoch eine kleine Fußball-Sensation, das sehen auch die besten Bookies so und vergeben Siegquoten für Wiesbaden von 16,00, zu 1,14 für einen Sieg Leipzigs. Ein Unentschieden mit anschließender Verlängerung wird ebenso als sehr unwahrscheinlich gesehen, in diesem Falle würde eine Quote von 8,70 winken.

Als wahrscheinlichster Tipp im Bereich der genauen Endergebnisse wird eine 0:3-Niederlage von Wehen Wiesbaden gesehen. Tipp-Freunde die eine Wette darauf abschließen möchten, würden im Erfolgsfall das 7,8-Fache des Wetteinsatzes einstreichen, am besten in Verbindung mit dem Bet3000 Bonus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Leipzig Prognose: Einfache Pflichtaufgabe für RB Leipzig auf dem Weg nach Berlin?

Wiesbaden startete mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten drei Spielen vielversprechend in die laufende Spielzeit. An den darauffolgenden vier Spieltagen setzte es jedoch drei Niederlagen bei einem Remis, was ein Abrutschen auf den 14. Tabellenplatz zur Folge hatte.

Vor allem im Spiel nach vorne hapert es bei den Wiesbadenern noch gehörig. So erzielten die Mannen von Trainer Markus Kauczinski nur sechs Treffer in sieben Saisonspielen, nur Braunschweig erzielte noch weniger Tore (5). Gleichzeitig stellt man mit nur acht Gegentreffern die viertbeste Defensive der Liga.

Ob die Verteidigung Wiesbadens jedoch dem Ansturm der Leipziger Offensivabteilung standhalten kann, darf schwer bezweifelt werden. Die Roten Bullen erzielten in ihren sieben Pflichtspielen dieser Saison 20 Tore und feierten zuletzt fünf Siege in Folge. Die offensive Variabilität von RB Leipzig zeigt sich auch durch den Fakt, dass sich schon zehn verschiedene Torschützen feiern lassen konnten.

Wer auf weitere Tore der Roten Bullen tippen möchte, kann dies via Sportwetten Apps auch auf mobilem Wege tun.

Wiesbaden - Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:2 Elversberg (H), 1:2 Paderborn (A), 1:1 Schalke (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:0 Karlsruhe (H).

Letzte 5 Spiele Leipzig: 1:0 Gladbach (A), 3:1 Bern (ECL, A), 3:0 Augsburg (H), 3:0 Union Berlin (A), 5:1 Stuttgart (H).

Letzte Spiele Wiesbaden vs. Leipzig: 0:1 (A), 2:1 (H).

Erst zwei Mal kam es zum direkten Vergleich der beiden Kontrahenten. In der Saison 2013/14 standen sich Wiesbaden und Leipzig in der 3. Liga gegenüber. Dabei gewann jeweils das Heimteam mit einem Tor Unterschied. Vor allem die Leipziger legten danach einen rasanten Aufstieg hin, schafften nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga 2016 den Aufstieg in die 1. Bundesliga und etablierten sich dort im erweiterten Kreis der Titelanwärter.

Leipzig wird auch gegen den vermeintlich leichten Gegner aus Wiesbaden topmotiviert ins Spiel gehen und diesen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem mit dem klaren Ziel vor Augen, den DFB-Pokal zum dritten Mal in Folge in den Berliner Nachthimmel strecken zu können und einen Allzeitrekord im deutschen Fußball mit der noch jungen Vereinshistorie der Leipziger zu verbinden.

Unser Wiesbaden - Leipzig Tipp: Leipzig gewinnt beide Hälften

RB Leipzig schießt fast drei Tore pro Partie in der laufenden Spielzeit. Zudem stellen die Roten Bullen mit erst vier Gegentreffern die zweitstärkste Defensive der Bundesliga. Offensivschwache Wiesbadener werden Schwierigkeiten haben, sich überhaupt Chancen zu erarbeiten und die Angriffe der gut eingespielten Leipziger Offensive aufhalten zu können. Wir erwarten eine recht einseitige Partie in beiden Hälften mit einem klaren Sieger.