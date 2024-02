Wiesbaden - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2024

Unser Wiesbaden - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.02.2024 lautet: Beide Teams sind nach Niederlagen am vergangenen Spieltag auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute dürfte diese den Gästen am ehesten gelingen.

2014 war Paderborn zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. 2019 schafften es die Ostwestfalen dann nach einem Durchmarsch von der 3. Liga zum zweiten Mal ins deutsche Oberhaus. Und auch in dieser Saison träumen die Fans immer wieder mal von der Rückkehr in die erste Liga.

Doch der Mannschaft fehlt in entscheidenden Momenten die nötige Konstanz und die Qualität. So richtet Trainer Lukas Kwasniok aktuell das Augenmerk auf die untere Tabellenhälfte und will möglichst schnell die 40-Punkte-Marke knacken. Dabei liegt der SCP nach 22 Spieltagen nur vier Punkte hinter Rang 3 zurück.

Die nächste Chance auf etwas Zählbares bietet sich am Freitagabend zu Gast bei Aufsteiger Wiesbaden. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 für die Wette „DC x/2 & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Paderborn auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Der SVWW gewann nur 1 der jüngsten 9 Ligaspiele

Paderborn ist in Liga 2 gegen Wiesbaden noch ungeschlagen

Nur 3 Teams haben mehr Auswärtspunkte geholt als der SCP

Wiesbaden vs Paderborn Quoten Analyse:

Der SVWW steht mit 27 Punkten auf Rang 13 der Tabelle. Der SCP kommt auf 34 Zähler und Platz 6. Bei der Wiesbaden vs Paderborn Prognose schlagen sich die besten Wettanbieter aber nur leicht auf die Seite der Gäste.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 2.39. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Heimdreier auch nur auf durchschnittliche Quoten von 2.80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wiesbaden vs Paderborn Prognose: Baut der SCP seine Serie gegen Aufsteiger aus?

Aufsteiger Wiesbaden war in dieser Saison nie schlechter als Rang 15 platziert und konnte sich bisher weitgehend aus dem Abstiegskampf heraushalten. Nach 22 Spieltagen haben die Hessen immer noch fünf Punkte Polster auf die Gefahrenzone. Doch die Tendenz spricht nicht für die SV Wehen. Die Männer von Coach Markus Kauczinski konnten nur eines ihrer letzten neun Zweitliga-Spiele gewinnen (3U, 5N). Seit Beginn des 14. Spieltages dieser Saison kassierte nur Kaiserslautern (7) mehr Niederlagen.

Vor allem in Spielen gegen direkte Kontrahenten tut sich die Mannschaft schwer, Chancen zu kreieren. So auch beim 0:1 auf Schalke. Grundsätzlich hat die SVWW Probleme in der Offensive. Der Expected-Goals-For-Wert von 30,7 wurde um -5,7 Treffer unterboten. Dafür hat der Aufsteiger aber auch bei einem Expected-Goals-Against-Wert von 37,4 nur 28 Gegentreffer kassiert. In den ersten 11 Spielen dieser Zweitliga-Saison kam Wiesbaden auf vier Weiße Westen. Seitdem gab es allerdings kein Zu-Null-Spiel mehr.

Nach den beiden jüngsten Siegen gegen Düsseldorf (4:3) und in Kaiserslautern (2:1) träumten die Fans in Ostwestfalen wieder vom Aufstiegskampf. Am vergangenen Wochenende kassierte Paderborn aber gegen Kiel eine bittere 0:4-Heimpleite, die zeigte, dass die Mannschaft aktuell noch weit von einem Spitzenteam entfernt ist. Die Männer von Coach Lukas Kwasniok ließen zu viele Grundtugenden vermissen, verloren viele Zweikämpfe und machten dem Gegner mit fahrlässigen Aktionen das Leben recht einfach.

Auch die zweiten Bälle konnten die Hausherren bei der höchsten Heimniederlage im Unterhaus seit April 2016 nie kontrollieren. Der Trainer bemängelte nach dem Abpfiff die fehlende Gier und Bereitschaft. Paderborn ist weiterhin das fünftbeste Auswärtsteam der Liga und in der Fremde seit drei Spielen ungeschlagen (2S, 1U). Gegen Aufsteiger verlor der SCP nur eins seiner letzten 24 Zweitliga-Spiele (9S, 14U). Diese eine Pleite setzte es allerdings in dieser Saison am 14. Spieltag mit einem 1:4 in Elversberg.

Wiesbaden - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 0:1 Schalke (A), 1:1 Nürnberg (H), 2:2 KSC (A), 3:1 Hertha (H), 0:1 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:4 Kiel (H), 2:1 Kaiserslautern (A), 4:3 Düsseldorf (H), 0:0 Osnabrück (A), 0.1 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden vs Paderborn: 1:2 (A), 1:3 (A), 4:1 (H), 1:0 (A), 1:2 (H)

Bisher gab es lediglich sieben Pflichtspiele zwischen beiden Teams. Wehen ging dabei erst zweimal als Sieger vom Feld. Beide Erfolge stammen aus der 3. Liga. So ist Paderborn in der 2. Bundesliga gegen Wiesbaden mit einem Sieg und zwei Remis noch ungeschlagen.

Diese erste Erfolg kam im Hinrundenspiel zustande. Der SCP drehte eine 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Nur in einem von sieben Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ keinen Erfolg gehabt.

Der SVWW hat in Halbzeit zwei 17 von 25 Toren erzielt und auch 20 von 28 Gegentreffern nach dem Pausentee kassiert. Die Ostwestfalen kommen ebenfalls auf 20 von 34 Treffern nach dem Seitenwechsel.