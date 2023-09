Wiesbaden – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Wiesbaden - Schalke Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Nach wie vor tun sich die Knappen nach dem Abstieg schwer. Im Duell mit dem Aufsteiger rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.

Satte drei Platzverweise gab es zuletzt beim Kräftemessen zwischen Nürnberg und Wiesbaden. Kurz vor Schluss agierten die Hessen nur noch mit neun Mann, nach 90 turbulenten Minuten stand eine 1:2-Niederlage auf der Anzeigetafel. Schalke machte mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel den Fehlstart in die 2. Bundesliga perfekt.

Beide Konkurrenten waren kürzlich sieglos und werden im direkten Duell nichts unversucht lassen, drei Punkte einzutüten. In einer offensiven Paarung rechnen wir trotz der Abschlussschwäche der Knappen mit Toren auf beiden Seiten. Bet3000 hält eine Quote von 1,60 bereit .

Darum tippen wir bei Wiesbaden vs Schalke auf „Beide Teams treffen“:

Wiesbaden vs Schalke Quoten Analyse:

Obwohl die Schalker einen verkorksten Einstieg in die 2. Bundesliga hingelegt haben, sind sie laut Buchmacher-Einschätzung am Drei-Weg-Markt dennoch leicht favorisiert. Zumindest räumt eine Wiesbaden Schalke Wettquote von durchschnittlich 2,00 den Gästen aus dem Ruhrpott leichte Vorteile ein.

Wiesbaden vs. Schalke Prognose: Schießt Wiesbaden die Schalker tiefer in die Krise?

Als Aufsteiger aus der 3. Liga geht es für die Mannen von Trainer Markus Kauczinski in erster Linie um den Klassenerhalt, alles andere ist als Bonus zu betrachten. Die ersten drei Spieltage brachten satte sieben Punkte mit sich und führten gegen Karlsruhe (1:0) und Hertha (1:0) zu zwei knappen Erfolgen sowie einem Remis gegen Magdeburg.

Der letzte Matchday gegen Nürnberg bescherte die erste Niederlage in dieser Saison. Es bleibt abzuwarten, wie das Team diese verarbeiten kann.

Auch gegen Schalke wird vermutlich eine defensive Herangehensweise an den Tag gelegt, wobei Kauczinski auf den gesperrten Innenverteidiger Martin Angha verzichten muss. Eine weitere Stammkraft fehlt im offensiven Mittelfeld mit Hyun-ju Lee.

Nachdem Schalke im vergangenen Jahr direkt in die 2. Bundesliga abgestiegen ist, sollte in dieser Saison der Wiederaufstieg vermeldet werden. Bisher erfüllten die Königsblauen die Erwartungen in keinster Weise und gewannen nur eines der vier Liga-Duelle.