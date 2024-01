Wigan - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten|8.1.2024

Unser Wigan - Manchester United Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 08.01.2024 lautet: Der FA Cup ist für die Red Devils die wohl letzte Möglichkeit auf einen Titel. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass Man United diese Partie äußerst ernst nehmen wird.

Wigan Athletic feierte im Jahr 2013 seinen letzten großen Erfolg. Damals gewannen die Latics erstmals den FA Cup. Ein erneuter Triumph scheint für den Drittligisten in dieser Spielzeit kaum möglich. Manchester United stand vergangenes Jahr im Finale und gewann die vergangenen fünf direkten Duelle ohne Gegentor.

Aber die Form der Red Devils ist erschreckend schwach. Erik ten Hag verlor mit den Red Devils fünf von acht Pflichtspielen im Dezember, doch der große individuelle Unterschied rückt die Gäste in die Favoritenrolle.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Manchester United gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 1,87 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Wigan vs Manchester United auf „Manchester United gewinnt ohne Gegentor“:

Manchester United gewann die letzten 5 direkten Duelle ohne Gegentor.

Die Red Devils gewannen 18 der letzten 19 Pflichtspiel-Duelle mit Wigan Athletic.

Die Latics erzielten in 3 ihrer letzten 6 Pflichtspiele kein Tor.

Wigan vs Manchester United Quoten Analyse:

Nach der vergangenen Spielzeit trat Wigan Athletic den Weg in die League One, Englands dritthöchster Liga, an. Die Paarung mit Manchester United führt bei den Buchmachern zu Siegquoten im zweistelligen Bereich. Für Wettquoten in diesen Höhen eignet sich ein Wettgutschein. Damit könnt ihr ohne großes Risiko bei einem Überraschungssieg der Gastgeber mit Quoten von 11,00 bis 13,00 planen.

Die erste Halbserie dieser Saison verlief für die Red Devils ernüchternd. Nach dem Ausscheiden in der Königsklasse sowie dem EFL Cup ist der FA Cup die wohl einzige Möglichkeit auf einen Titel. Für den Einzug in die nächste Runde findet ihr bei den Wettanbietern Wettquoten von 1,20 bis 1,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wigan vs Manchester United Prognose: Ein Patzer ist nicht erlaubt

Ein einziger Sieg fehlte Manchester United in der vergangenen Saison zum Triumph im englischen FA Cup. Dieses Jahr soll der Pokal am Ende der Spielzeit in die Höhe gehoben werden. Es ist die wohl einzige Chance der Red Devils auf einen Titel. Die Gruppenphase der Königsklasse schlossen die Gäste auf dem letzten Platz ab, sodass der europäische Wettbewerb in dieser Saison vom Tisch ist.

Im EFL-Cup beendete eine 0:3-Niederlage gegen Newcastle United alle Träume vom Titel. Zudem liegt United in der Premier League auf Rang acht und hat keine Aktien im Meisterschaftsrennen.

Erik ten Hag und seine Spieler müssen daher alle Hoffnungen auf den FA Cup setzen und die Auslosung der dritten Runde meinte es gut mit Manchester United. Die Red Devils laufen im DW Stadium auf.

Zuletzt gewann United gegen Wigan fünf Duelle in Folge ohne Gegentor. Darüber hinaus gingen die Gäste in 18 der letzten 19 Aufeinandertreffen als Sieger vom Feld. Ein erneuter Sieg der Schützlinge von Erik ten Hag ist trotz der schwachen Dezember-Ausbeute (5 Niederlagen in 8 Pflichtspielen) sehr wahrscheinlich.

Wigan - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wigan: 1:1 Barnsley (A), 2:0 Carlisle (H), 0:1 Derby (H), 0:2 Reading (A), 2:3 Port Vale (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:2 Nottingham (A), 3:2 Aston Villa (H), 0:2 West Ham (A), 0:0 Liverpool (A), 0:1 Bayern München (H).

Letzte 5 Spiele Wigan vs. Manchester United: 0:4 (A), 0:2 (H), 0:2 (A), 0:4 (H), 0:4 (A).

Wigan kämpft derzeit mit einigen Schwierigkeiten im Angriff. Drei der letzten sechs Pflichtspiele der Hausherren endeten ohne einen eigenen Treffer. Nur 1,4 Tore pro Spieltag der League One sollten den Red Devils ebenfalls nicht allzu große Sorgen bereiten.

Des Weiteren ist das Torverhältnis der vergangenen fünf Aufeinandertreffen mit 0:16 zu Gunsten der Gäste wirklich eindeutig. Eine hilfreiche Formkurve kann die Mannschaft von Shaun Maloney nicht vorweisen. Wigan gewann nur eines der letzten sechs Pflichtspiele.

Vier der vergangenen sechs Partien der Latics wurden ohne Tore auf beiden Seiten abgepfiffen. Den gleichen Wert weisen die vergangenen sechs Begegnungen der Red Devils auf.

Greift ihr diese Tendenzen der vergangenen Wochen auf, könnt ihr bei Bwin eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ abgeben und eine Quote von 1,61 spielen. Dabei reduziert diese Bwin Gratiswette euer Risiko.

Unser Wigan - Manchester United Tipp: Manchester United gewinnt ohne Gegentor

Wenn wir uns für eine Stärke der Red Devils entscheiden müssten, dann wäre das die Defensive. Manchester United hielt bereits in sechs Ligaspielen den eigenen Kasten sauber. Gleiches gilt für den einzigen Pokalsieg in dieser Spielzeit (3:0 vs. Crystal Palace).