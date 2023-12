Williams - Muramatsu Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Williams - Muramatsu Sportwetten Tipp zum Darts WM 2024 Spiel am 16.12.2023 lautet: Im Wett Tipp heute droht dem amtierenden Asienmeister aus Japan ein frühes Aus gegen den Engländer Scott Williams.

An Tag 2 der Darts-WM 2024 stehen im Ally Pally auf den ersten Blick wenige hochklassige Duelle auf dem Programm. Doch das dritte Spiel der Abendsession zwischen Scott Williams und Haruki Muramatsu könnte ein Leckerbissen werden. Hier trifft immerhin der amtierende Asienmeister auf einen der besten Newcomer des Vorjahres. Die Wettquoten schlagen sich klar auf die Seite des Lokalmatadors.

Wir spielen mit einer Quote von 1,68 bei AdmiralBet die Wette “Sieg Williams mit HC -1,5″.

Darum tippen wir bei Williams vs Muramatsu auf “Sieg Williams mit HC -1,5″:

Williams hat in der Weltrangliste klar die Nase vorne

Muramatsu hat nur eines der letzten 8 Spiele gewonnen

“The Rising Sun” hat noch nie die erste Runde bei einer WM überstanden

Williams vs Muramatsu Quoten Analyse:

In der Weltrangliste hat “Shaggy” auf Platz 52 klar die Nase vorne. Denn sein Gegner aus Japan wird aktuell nur auf Rang 149 geführt. So gibt es bei der Williams vs Muramatsu Prognose für einen Sieg des Engländers nur durchschnittliche Quoten von 1,34.

Auf der Gegenseite wird bei den besten Sportwettenanbietern ein Weiterkommen des Außenseiters mit Quoten im Schnitt von 3,24 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Williams vs Muramatsu Prognose: Macht “Shaggy” kurzen Prozess?

Im vergangenen Jahr ging der Stern von Scott Williams mit vier Erfolgen auf der Challenge Tour auf. Am Ende reichte das für den Challenge-Tour-Gesamtsieg und die Teilnahme am Grand Slam of Darts 2022. Dort verpasste der Mann aus Boston, Lincolnshire das Weiterkommen als Vorrunden-Dritter nur knapp. Zudem gewann “Shaggy” das 17. Event der Players Championships 2022 durch einen Sieg gegen Nathan Aspinall im Finale. Er war damit der dritte Spieler, der einen PDC-Ranglistentitel gewann, ohne eine Tour Card zu besitzen.

Diese Erfolge brachten dem Engländer im Januar 2023 auch eine Nominierung als PDC-Newcomer des Jahres ein. Bei der WM 2023 gab er ebenfalls sein Debüt im Alexandra Palace. Williams meisterte das unangenehme Auftaktlos Ryan Joyce souverän mit einem 3:1, scheiterte dann aber in Runde 2 an Rob Cross. Das Jahr 2023 verlief allerdings nicht so gut. Das beste Ergebnis war das Halbfinale bei der Hungarian Darts Trophy durch Siege gegen Dirk van Duijvenbode und Danny Noppert.

Haruki Muramatsu gilt als bekanntester Darts-Profi Japans. Der Mann aus der Präfektur Iwate ist schon seit über 20 Jahren am Oche daheim. Sein WM-Debüt im Ally Pally feierte er in der Saison 2010. In diesem Jahr geht er zum vierten Mal beim wichtigsten Turnier des Jahres an den Start. Eine Auftaktrunde hat der heute 46-Jährige allerdings bisher noch nicht überstanden.

Doch dieses Mal soll es so weit sein. Denn nach längerer Pause feierte Muramatsu im Jahr 2023 auf der PDC Asian Tour einige Erfolge. Beim PDC Asian Championship reichte es sogar zum Titel. Damit löste er auch die Tickets für die diesjährige Darts-WM und den Grand Slam of Darts. Dort verlor “The Rising Sun” aber alle seine drei Gruppenspiele gegen Danny Noppert (3:5), Andrew Gilding (1:5) und Brendan Dolan (2:5).

Williams - Muramatsu Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Williams: 2:6 Ross Smith, 1:5 Connor Scutt, 5:3 Madars Razma, 5:0 Graham Usher, 3:6 Boris Krcmar

Letzte 5 Spiele Muramatsu: 1:5 Andrew Gilding, 2:5 Brendan Dolan, 3:5 Danny Noppert, 2:4 Andreas Harryson, 3:4 Shane McGuirk

Letzte 5 Spiele Williams vs Muramatsu: -

Beide Spieler treffen am Samstag erstmals aufeinander.

Unser Williams - Muramatsu Tipp: Sieg Williams mit HC -1,5

Die Buchmacher sehen Scott Williams klar vorne, obwohl der Engländer kein wirklich gutes Jahr gespielt hat. Das liegt daran, dass das Niveau in Asien weiter unter dem der europäischen PDC-Tour liegt.

So hat Haruki Muramatsu bisher noch nie die erste Runde der PDC-WM überstanden und droht auch im vierten Versuch, das Weiterkommen zu verpassen. Am Ende dürfte der Sieg für den Lokalmatador sogar deutlich ausfallen.