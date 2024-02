Wizards - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 08.02.2024

Unser Wizards - Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 08.02.2024 lautet: Die Cavaliers sind eines der heißesten Teams der NBA und sollten gegen die Zauberer aus der Hauptstadt in unserem Wett Tipp heute keine großen Probleme bekommen.

Die Cavaliers marschieren nach einem durchwachsenen Start in die Saison munter weiter und stehen mittlerweile auf dem zweiten Platz im Osten. Die Washington Wizards spielen nach den Trades in der vergangenen Offseason und dem eingeleiteten Rebuild des Kaders die erwartet schwache Saison.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Cavaliers Über 122,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,78 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Wizards vs Cavaliers auf „Cavaliers Über 122,5 Punkte“:

Die Gegner der Wizards kommen auf 124 Punkte im Schnitt pro Partie.

Washington verlor 8 der letzten 10 Spiele.

In 2 Duellen mit den Wizards in der Saison machten die Cavs im Schnitt 127 Punkte.

Wizards vs Cavaliers Quoten Analyse:

Über den Favoritenstatus im Duell zwischen den Wizards und den Cavaliers dürfte es keine zwei Meinungen geben. Cleveland pflügt momentan durch die Konkurrenz der NBA und ist trotz einiger Ausfälle kaum zu bezwingen, daher ist die von den Buchmachern sehr niedrig angesetzte Siegquote für die Cavs in Höhe von 1,10 auch gerechtfertigt. Ein Sieg der Wizards wäre mit einer Quote von 5,55 eine riesige Überraschung.

Die Over-/Under-Line für die Gesamtpunkte im Spiel liegt bei 234,5 Punkten und einer Quote von jeweils 1,90. Wir würden eine Wette darüber jedoch nur in Verbindung mit einer Freiwette empfehlen, da die Defensive der Cavaliers so stark ist, dass es fraglich erscheint, ob die Wizards ihren Teil dazu beitragen können, diese Marke zu erreichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wizards vs Cavaliers Prognose: Donovan Mitchell wird auch die Wizards zerlegen!

Dass die Wizards eines der schwächeren Teams dieser Saison sein werden, war nach dem Trade von Superstar Bradley Beal zu erwarten. Vor allem in der Defensive fehlen den Hauptstädtern kompetente Spieler, um gegen die meisten Teams dagegenhalten zu können. Dass die Wizards aber auch in der Offensive auf Platz 26 im Ligavergleich liegen, kommt schon etwas überraschend daher. Das Net Rating ist mit -9,1 das drittschlechteste der Liga.

Kyle Kuzma ist der beste Scorer der Wizards in dieser Saison und kommt auf 22 Punkte, sechs Rebounds und vier Assists im Schnitt pro Partie. Der True Shooting Wert ist mit 54 Prozent jedoch unterdurchschnittlich und trägt einen großen Teil zur fehlenden Effizienz des Teams bei. Noch schlechter sieht es bei Jordan Poole aus, der quasi der Gegenwert für den abgewanderten Beal war. Der Ex-Warrior kommt nur auf 16 Punkte pro Partie.

Die Cavaliers hingegen sind endgültig in der Saison angekommen und gewannen 14 der letzten 15 Partien. Mit einem Rating von 111,1 stellt Cleveland die zweitbeste Defensive der NBA, in der Offensive konnte man sich mit einem Rating von 116,3 immerhin auf Platz 16 und im Durchschnitt der Liga halten. Den größten Anteil an der Siegesserie dürfte dabei Donovan Mitchell zugesprochen werden. Der Guard hielt seine Farben nach der Verletzung von Garland und Mobley am Leben und legte in den letzten Wochen starke Zahlen auf.

Das Lazarett der Cavs leerte sich zudem zuletzt wieder, sodass mit Ty Jerome momentan nur ein Rollenspieler passen muss. Die defensive Überlegenheit des Teams von Trainer J.B. Bickerstaff lässt sich schlecht aus den Statistiken herauslesen und wird aufgrund der hohen Intensität und guten Help-Defender im Kader vor allem beim Schauen der Spiele deutlich.

Wizards - Cvaliers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wizards: 112:140 Suns (H), 104:110 Heat (H), 109:125 Clippers (H), 118:113 Spurs (A), 118:104 Pistons (A).

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 136:110 Kings (H), 117:101 Spurs (A), 108:101 Grizzlies (A), 128:121 Pistons (H), 118:108 Clippers (H).

Letzte 5 Spiele Wizards vs. Cavaliers: 90:114 (A), 101:140 (A), 94:117 (A), 91:114 (H), 107:117 (A).

Cleveland konnte die letzten sechs Spiele gegen die Wizards gewinnen und kam dabei im Schnitt auf einen Vorsprung von enorm starken 21 Punkten. So würde sich auch eine Handicap-Wette wie zum Beispiel „Sieg Cavaliers mit HC -11″ für das kommende Spiel anbieten. Diese könnte auch ganz einfach auf mobilem Wege über die NEObet Sportwetten App abgegeben werden.

Die Wizards konnten nur vier der letzten 20 Spiele gewinnen und nur eines der letzten 14 Heimspiele. Zu Hause verlor man vier der letzten fünf Partien mit einem Abstand von mindestens zehn Punkten. Die Kombination aus schwachem Shooting (Platz 27 bei den Distanzwürfen) und enorm schwachem Rebounding (Platz 30) dürfte es zu einer kaum machbaren Aufgabe werden lassen, in der kommenden Partie einen Sieg davonzutragen. Donovan Mitchell konnte auf Seiten der Cavaliers in den letzten sechs Partien im Schnitt 31,7 Punkte auflegen und dürfte sich auch gegen die Wizards zum Topscorer aufschwingen.

Unser Wizards - Cavaliers Tipp: Cavaliers Über 122,5 Punkte

Die Cavaliers erzielten in den letzten vier Spielen im Schnitt 122,5 Punkte und dürften gegen die schwache Verteidigung der Wizards sogar noch eine Schippe drauflegen können. Diese erlauben ihren Gegenspielern in dieser Saison im Schnitt 124 Punkte pro Partie, was den schlechtesten Wert der gesamten NBA darstellt.