Wolfsburg - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2024

Unser Wolfsburg - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Der VfL gehört aktuell zu den formschwächsten Teams der Bundesliga. So ist für die Hausherren beim Wett Tipp heute gegen den FCA auch nicht mehr als ein Remis drin.

Wolfsburg wartet seit zehn Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. In der Rückrunden-Tabelle steht der VfL mit fünf Punkten nur auf Rang 16. 25 Punkte und eine Tordifferenz von minus 11 bedeuten die schwächste Erstliga-Saison der Vereinsgeschichte. Trotzdem ist Trainer Niko Kovac noch im Amt. Doch der Job des Coaches hängt am seidenen Faden. Schon die nächste Niederlage könnte die letzte sein. Ob Kovac schon am Samstag nach dem Heimspiel gegen Augsburg seinen Spind räumen muss, ist unklar.

Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,77 bei Oddset aber die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Wolfsburg - Augsburg auf „Doppelte Chance X2″:

Der FCA ist seit 4 Duellen gegen den VfL ungeschlagen

Wolfsburg wartet seit 10 BL-Spielen auf einen Dreier

Augsburg steht auf Platz 4 der Rückrunden-Tabelle



Wolfsburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Der FCA hat in der BL-Tabelle vier Plätze und fünf Punkte Vorsprung auf den VfL. Schaut man auf die Rückrunden-Ausbeute, ist der Unterschied noch deutlicher. Trotzdem sind die Hausherren bei den besten Wettanbietern leicht favorisiert.

Für einen Heim-Dreier klettern die Quoten lediglich auf einen Durchschnitt von 2,08. Auf der Gegenseite könnt ihr euch für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 3,51 sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Augsburg Prognose: Schafft der VfL den fünften Heimsieg?

An den letzten beiden Spieltagen warteten schwere Aufgaben auf die Wölfe. Daheim gegen den VfB setzte es zunächst eine knappe 2:3-Pleite. Dann war der VfL zu Gast beim souveränen Tabellenführer Leverkusen. Hier musste Wolfsburg nach gut einer halben Stunde in Unterzahl auskommen und kassierte am Ende eine 0:2-Niederlage. So gingen die Niedersachsen in den letzten 19 Partien nur zwei Mal als Sieger vom Feld und holten dabei 13 von möglichen 57 Punkten.

Seit Wochen redet Trainer Niko Kovac davon, dass oft nur das Quäntchen Glück gefehlt habe. Die Verantwortlichen wollen die verkorkste Spielzeit mit ihrem aktuellen Coach eigentlich irgendwie zu Ende bringen. Doch Wolfsburg musste 2023/24 schon zwölf Niederlagen hinnehmen. Seit zehn BL-Partien wartet die Mannschaft auf eine Weiße Weste. Kovac selbst setzt aktuell wieder verstärkt auf Wechselspielchen und macht sich damit angreifbar. 16 der 25 Punkte hat der VfL immerhin daheim geholt.

Am vergangenen Spieltag ging es beim FC Augsburg um die Frage, wie das Team nach dem 6:0-Schützenfest in Darmstadt gegen den nächsten Aufsteiger auftreten würde. Daheim gegen Heidenheim klappte offensiv nicht viel. Dafür warfen die Fuggerstädter wieder viel Einsatz und Willen in den Ring. Defensiv ließ das Team von Coach Jess Thorup kaum etwas zu. So reichte ein einziger Treffer durch Innenverteidiger Gouweleeuw zum 1:0-Sieg. Damit gewann der FCA erstmals seit eineinhalb Jahren wieder drei Bundesliga-Spiele in Folge.

Vier Siege nacheinander schafften die Augsburger bisher nur einmal in ihrer Erstliga-Geschichte. Die Abstiegsangst scheint schon gebannt. Mit 32 Punkten nach 25 Spieltagen musste im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel noch nie eine Mannschaft den Gang ins Unterhaus antreten. Rang 7 ist dagegen nur noch einen Zähler entfernt. Nur Harry Kane (36) war in dieser Spielzeit an mehr Treffern beteiligt als der FCA-Angreifer Ermedin Demirovic. Der Bosnier kommt auf 22 Scorerpunkte (14 Tore, 8 Vorlagen).

Wolfsburg - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:2 Leverkusen (A), 2:3 VfB Stuttgart (H), 2:2 Eintracht Frankfurt (A), 1:1 Dortmund (H), 0:1 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Heidenheim (H), 6:0 Darmstadt (A), 2:1 Freiburg (H), 0:1 Mainz (A), 2:2 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Augsburg: 2:3 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 0:3 (A), 1:0 (H)



Auf der einen Seite ist der FCA seit vier BL-Duellen ohne Niederlage gegen den VfL (2S, 2U). Auf der Gegenseite haben die Wölfe keines der vergangenen sechs Liga-Heimspiele gegen die Fuggerstädter verloren (2S, 4U).

Vier der jüngsten sechs Aufeinandertreffen beider Vereine in Wolfsburg endeten allerdings mit einer Punkteteilung. Daheim gerieten die Niedersachsen in den letzten sechs Partien immer in Rückstand.

Unser Wolfsburg - Augsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Schon seit Wochen fällt es schwer, auf Wolfsburg zu tippen. Zwar machen die Wölfe in den meisten Partien gar keine so schlechte Figur, zu mehr als einem Unentschieden hat das aber schon lange nicht mehr gereicht.

So dürfte es auch am Samstag weitergehen. Die Augsburger spielen eine tolle Rückrunde und werden sich gegen formschwache Wölfe sicher auch nicht verstecken. Dabei dürfte am Ende mindestens ein Punkt herausspringen.