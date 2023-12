Wolfsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Wolfsburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir den Rekordmeister aus München ganz klar im Vorteil gegen schwächelnde Wölfe. Die Defensive der Wolfsburger zeigte sich in den letzten zehn Partien alles andere als sicher und wird dem FCB-Ansturm kaum standhalten können.

Die Bayern spielen eigentlich eine starke Hinrunde und stehen dennoch nur auf dem zweiten Platz der Tabelle, da Leverkusen bisher ungeschlagen daherkommt. Gegen Frankfurt setzte es kürzlich eine herbe 1:5-Niederlage, danach wurde Verfolger Stuttgart überzeugend mit 3:0 bezwungen. Strauchelnde Wölfe werden der offensiven Firepower der Bayern wenig entgegenhalten können.

So entscheiden wir uns im Wett Tipp heute für „Sieg Bayern mit HC -1″ mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Bayern auf „Sieg Bayern mit HC -1″:

Wolfsburg verlor 6 der letzten 9 Partien.

Bayern gewann 7 der letzten 10 Ligaspiele gegen Wolfsburg mit mindestens 2 Toren Vorsprung.

Wolfsburg konnte insgesamt erst 4 Spiele in der Bundesliga gegen die Bayern gewinnen.

Wolfsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Der Rekordmeister aus München bekommt von den Wettanbietern eine noch recht ordentliche Siegquote in Höhe von 1,40 zugewiesen, was wohl vornehmlich an der deftigen Pleite im letzten Auswärtsspiel gegen Frankfurt liegt. Der erste Sieg der Wolfsburger seit der Saison 2014/15 gegen die Münchner wird mit einer Quote von 7,00 jedoch trotzdem als sehr unwahrscheinlich angesehen.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 2:1 Sieg des Rekordmeisters mit einer Quote von 7,75, dicht gefolgt von einem 2:0-Sieg mit einer Quote von 8,25 erachtet. Wir glauben, dass auch ein Kantersieg der Bayern durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Egal für welchen Tipp ihr euch im kommenden Duell zwischen Wolfsburg und den Bayern entscheidet, solltet ihr definitiv die Nutzung des attraktiven Interwetten Gutschein Codes in Betracht ziehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Bayern Prognose: Greifen die Bayern nach dem Platz an der Spitze?

Die Wölfe starteten mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen recht gut in die Saison, mussten seitdem jedoch einige weitere Niederlagen verkraften und stehen mit einer Torbilanz von 19:25 und 19 Punkten auf dem neunten Platz der Tabelle. Vor allem die Offensive der Niedersachsen kommt in dieser Spielzeit noch zu selten ins Rollen, um die internationalen Plätze der Tabelle angreifen zu können.

Immerhin konnten zwei der letzten vier Spiele gewonnen werden, es setzte jedoch auch zwei Niederlagen, unter anderem eine derbe 1:3-Pleite gegen schwache Bochumer. Bester Torschütze der Wolfsburger in dieser Saison ist Jonas Wind mit neun Toren und vier Vorlagen.

Die Münchner hingegen konnten bis auf das letzte Auswärtsspiel ungeschlagen durch die Saison marschieren und dabei elf Siege und zwei Remis sammeln. Mit 35 Punkten stehen die Münchner auf Rang 2 der Tabelle und haben vier Punkte Rückstand auf Leverkusen, jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Ein Sieg gegen Wolfsburg könnte somit die Weichen für die Eroberung der Tabellenführung stellen, sollte Leverkusen doch mal ein Spiel in dieser Saison verlieren.

Mit 47 Treffern stellt der Rekordmeister standesgemäß die beste Offensive der Liga. Top-Neuzugang Harry Kane spielt dabei eine zentrale Rolle und konnte in 14 Spielen sensationelle 20 Tore erzielen. Auch Leroy Sane spielt auf der Außenbahn eine starke Saison und steht bei 16 Torbeteiligungen mit jeweils acht Treffern und Vorlagen.

Wolfsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:0 Darmstadt (A), 0:1 Freiburg (H), 0:1 Gladbach (A), 1:3 Bochum (A), 2:1 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Stuttgart (H), 1:0 Manchester United (A), 1:5 Frankfurt (A), 0:0 Kopenhagen (H), 1:0 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Bayern: 2:4 (H), 0:2 (A), 2:2 (H), 0:4 (A), 2:3 (H)

Im Pokalwettbewerb mussten sich die Bayern in der zweiten Runde Saarbrücken geschlagen geben und schieden vorzeitig aus. Die Wolfsburger konnten immerhin bis ins Achtelfinale vorstoßen, unterlagen dort jedoch den Gladbachern nach Verlängerung knapp. In der Gruppenphase der diesjährigen Champions League traten die Bayern zudem gewohnt dominant auf, marschierten ungeschlagen zum Gruppensieg und müssen nun im Achtelfinale gegen Lazio Rom ran.

Die Münchner werden mit breiter Brust nach Wolfsburg reisen - der direkte Vergleich der beiden Teams spricht eine eindeutige Sprache. In insgesamt 52 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus konnten die Münchner 41 Siege einfahren und erzielten dabei mit einer Torbilanz von 132:44 genau dreimal so viele Tore wie die Wölfe. Wer jedoch die Sensation im kommenden Duell riecht und die zweite Auswärtsniederlage der Münchner in Folge prophezeit, kann einen Tipp auf das Duell zwischen Wolfsburg und Bayern auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps abschließen.

Unser Wolfsburg - Bayern Tipp: Sieg Bayern mit HC -1

Die Offensive der Münchner ist gut in Form. Kommt sie einmal ins Rollen, werden die Wolfsburger alle Hände voll zu tun haben, nicht komplett unter die Räder zu kommen. In den letzten fünf Partien gegen Wolfsburg erzielten die Bayern immer mindestens zwei Treffer. Wir erwarten auch im kommenden Duell einen klaren Sieg gegen schwächelnde Wölfe.